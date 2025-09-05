Mục tiêu “Net Zero” ở Việt Nam và 5 nhóm giải pháp trọng tâm của ngành du lịch

Tại Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh", diễn ra ngày 4/9 ở TPHCM, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy hai xu hướng này, nhằm kiến tạo ngành du lịch bền vững, thông minh và thích ứng với xu thế toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải hai con đường tách biệt mà là hai trụ cột song hành để kiến tạo một ngành du lịch hiện đại, bền vững và nhân văn.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính phát biểu tại sự kiện

Chuyển đổi số giúp đổi mới mô hình quản trị điểm đến, tối ưu hóa xúc tiến quảng bá, trong khi chuyển đổi xanh thể hiện cam kết với thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng. Ông Chính kêu gọi ngành du lịch đổi mới tư duy, chuyển từ "tăng trưởng bằng mọi giá" sang "phát triển bền vững", từ dịch vụ đơn thuần sang kinh tế sáng tạo, đồng thời tăng cường hành động và hợp tác.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam cần tập trung hoàn thiện khung chính sách về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; thúc đẩy cơ chế thử nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; đẩy mạnh liên kết vùng, hình thành chuỗi giá trị bền vững; đầu tư phát triển nhân lực số và nhân lực xanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa qua các chương trình tài chính; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài.

"Du lịch không chỉ là những chuyến trải nghiệm... mà còn là nút chạm, là hành trình mở rộng tâm hồn, gắn kết con người, kiến tạo hòa bình và phát triển. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi tham gia vào quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngành du lịch một cách chủ động và hiệu quả", ông Chính nói.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, diễn đàn là dịp để tìm kiếm các giải pháp tái định vị, tái định hình và tái cấu trúc sự phát triển du lịch ở từng quốc gia, khu vực và toàn cầu, hướng đến mục tiêu bền vững.

Qua đó, ngành du lịch có thể xây dựng lộ trình và kế hoạch chung cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng nhu cầu các bên liên quan, thúc đẩy tăng trưởng lâu dài. Với vị thế siêu đô thị, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch lớn của Việt Nam, TPHCM sẽ rút ra những bài học để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao và tạo giá trị gia tăng bền vững.





Tại diễn đàn, các chuyên gia đánh giá, việc thúc đẩy đồng thời chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là định hướng chiến lược, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò tiên phong của ngành du lịch trong phát triển kinh tế xanh và kinh tế số, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu "Net Zero" (phát thải ròng bằng 0) tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, quá trình này vẫn còn nhiều khó khăn, khi hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, thiếu nhân lực số và nhân lực xanh, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp còn hạn chế, nguồn tài chính chưa đáp ứng. Trong khi tiêu thụ năng lượng, tài nguyên và phát thải vẫn ở mức cao. Đặc biệt, nhận thức về phát triển bền vững và du lịch thông minh của một bộ phận tổ chức, cá nhân chưa đầy đủ.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong giai đoạn tới, ngành Du lịch sẽ tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm: hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng tiêu chuẩn du lịch xanh, cơ sở dữ liệu và bản đồ số; bảo đảm quy hoạch gắn với bảo tồn cảnh quan, môi trường; phát triển du lịch đi đôi với bảo vệ tài nguyên, di sản, khuyến khích đầu tư xanh, yêu cầu đánh giá tác động môi trường trước khi cấp phép.

Đồng thời, ngành sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, năng lượng sạch, phát triển mô hình du lịch ít phát thải và tài chính xanh; nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường sự tham gia của người dân, xây dựng điểm đến xanh - sạch - đẹp. Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực tài chính và công nghệ cho phát triển du lịch bền vững.