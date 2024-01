Những câu thoại ấn tượng của cặp đôi hot nhất phim Hàn hiện tại: Hay thế này bảo sao không nổi đình đám!

Thời điểm hiện tại, "My demon" đang là bộ phim hot nhất màn ảnh Hàn. Tác phẩm này thu hút khán giả nhờ chuyện tình lãng mạn, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của cặp đôi chính Jeong Gu Won (Song Kang) và Do Do Hee (Kim Yoo Jung).

Trong phim, hai nhân vật chính có nhiều câu thoại ấn tượng, dưới đây là những phân đoạn đáng chú ý nhất.

Những câu thoại khiến khán giả cười mệt nghỉ

Ở cuối tập 7, Jeong Gu Won đã bị tên sát nhân biến thái mang mặt nạ ám sát. Anh suýt nữa thì mất mạng khiến mọi người cực kỳ sợ hãi. Không chỉ Do Do Hee, Jin Ga Young hay trưởng phòng Park, các thành viên của bang Chó Hoang cũng sốt sắng bảo vệ "đại ca". Tuy nhiên, họ lại "làm lố" khiến Jeong Gu Won không thể chịu nổi vì quá ồn ào.

Jeong Gu Won đòi về nhà, nhưng Do Do Hee dỗ dành anh chàng ở lại bệnh viện điều trị. Nghe vậy, anh liền bảo rằng chỉ cần được ở với cô là điều trị rồi. Đây vốn dĩ là một câu thoại cảm động, nhưng nó lại hóa "cảm lạnh" khi máy quay lia đến vị trí của trưởng phòng Park và thư ký Shin. Nhìn gương mặt vô tri của hai người, khán giả không thể không bật cười.

Ở tập 9, Jeong Gu Won và Do Do Hee đã có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Đây cũng là lần đầu trong kiếp quỷ, anh chàng Jeong Gu Won mới biết yêu. Chính vì lẽ đó, khi nhìn hay nghe thấy những cặp đôi khác tình tứ với nhau, chàng quỷ cũng muốn làm điều tương tự. Anh muốn gọi Do Do Hee là mèo con hoặc em bé, rồi bảo vợ gọi mình là chồng yêu.

Về phần Do Do Hee, cô thấy những biệt danh này quá sến, nghe thôi đã thấy ngượng ngùng đến điên lên được. Thấy vợ không chịu, Jeong Gu Won liền dỗi vợ khiến cô "rén" liền. Tuy nhiên, anh chàng cũng chỉ dỗi vợ được vài giây mà thôi. Nhìn khung cảnh hạnh phúc của cặp đôi này, khán giả không khỏi vừa xem phim vừa cười tủm tỉm.

Buổi hẹn hò của Do Do Hee và Jeong Gu Won diễn ra vào ngày thành lập công ty nên Do Do Hee được nghỉ. Hôm sau, cô lại phải đi làm bình thường. Tuy nhiên với Jeong Gu Won, chỉ một ngày kè kè bên nhau là chưa đủ để anh thấy "đã". Chính vì thế, chàng quỷ đã "gạ" vợ nghỉ thêm ngày nữa bằng lý lẽ hết sức vô tri: Hãy coi hôm qua là giao thừa thành lập công ty, còn hôm nay mới là ngày mùng 1, ngày thành lập công ty chính thức.

Để tăng sức thuyết phục, anh chàng còn bảo rằng thành lập công ty thì phải nghỉ ít nhất hai ngày mới là có tâm. Câu thoại này làm ai xem cũng phải bật cười, đồng thời cảm thấy hạnh phúc thay cho "đôi chim cu".

Những khoảnh khắc làm người xem dâng trào cảm xúc

Tuy nhiên, khung cảnh hạnh phúc bên trên chỉ là sự bình yên ngắn ngủi trước giông bão mà họ phải đối mặt. Kể từ khi quen biết Do Do Hee, năng lực vốn vẫn ổn định trong hàng trăm năm của Jeong Gu Won ngày một trở nên bất ổn. Đáng sợ hơn, anh ngày càng giống như một người bình thường. Anh không còn trường sinh bất tử, có thể chết vì bị giết hoặc tự bốc cháy.

Giống như Jin Ga Young đã nói, cái chết, tình yêu và nỗi sợ, từ xưa đến nay Jeong Gu Won không hề bị những thứ đó ràng buộc. Bởi thế, anh là một tồn tại hoàn hảo tuyệt đối. Thế nhưng giờ đây, điều đó đang thay đổi và sâu trong thâm tâm, Jeong Gu Won đang hoảng sợ.



Thế nhưng, tình yêu dành cho Do Do Hee còn lớn hơn nỗi sợ ấy. Bởi vậy, dù có thế nào thì anh cũng không từ bỏ Do Do Hee. Không chỉ Jin Ga Young, chính Do Do Hee cũng từng cảnh báo Jeong Gu Won.

Cô luôn tự trách bản thân vì cái chết của bố mẹ ruột và mẹ nuôi. Chứng kiến Jeong Gu Won bị đâm, cô đã lo sợ rằng một ngày nào đó, anh cũng vì mình mà phải biến mất khỏi cõi đời này. Do Do Hee tìm cách đẩy Jeong Gu Won rời xa mình, nhưng anh lại tiến về phía cô mà không hề có chút do dự nào.

Câu "ta mặc kệ hết" cùng nụ hôn say đắm mà Jeong Gu Won dành cho Do Do Hee chính là bước ngoặt cho mối quan hệ của hai người, biến họ từ một cặp vợ chồng giả trở thành vợ chồng thật sự. Đối với Jeong Gu Won, dẫu cho tình cảm anh dành cho cô có khiến anh trở nên tầm thường và yếu đối, thì tình yêu ấy vẫn là điều anh chẳng thể cưỡng lại.

Vì Do Do Hee, Jeong Gu Won có thể hy sinh tất cả, bao gồm mạng sống của anh. Anh được Thần cho biết rằng nếu như không thể lấy lại ấn ký trước ngày trăng tròn, anh sẽ bốc cháy và tan biến vào hư vô. Cách để ấn ký quay về với chủ nhân, đó là Do Do Hee phải chết. Thế nhưng dĩ nhiên, Jeong Gu Won không bao giờ có thể hại Do Do Hee.

Đêm trước ngày trăng tròn, anh đã hỏi cô rằng nếu như ngày mai thế giới diệt vong, em muốn làm gì. Đáp án của Do Do Hee, đó là ở cạnh anh, cùng anh ngủ nướng, cùng đùa vô tri, cùng tản bộ cả ngày. Tất cả những gì cô muốn, là nhồi nhét hình bóng anh cho đầy mọi ngăn ký ức.

Sau đó, anh lại hỏi rằng cô không muốn làm điều gì một mình sao. Do Do Hee đã trả lời không có, bởi nếu đã là ngày cuối cùng, vậy thì cô muốn dành nó cho anh.

Từ trong vô thức, Do Do Hee coi Jeong Gu Won là người quan trọng nhất với mình trên đời. Dẫu tưởng mình đang mơ, khi nghe Jeong Gu Won nói anh phải đi thật xa, đến nơi cô không thể đến, cô vẫn khẳng định sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm anh.

Jeong Gu Won hay gọi mình là ác quỷ, nhưng với Do Do Hee, anh là thần hộ mệnh, là người cô tin tưởng và yêu thương nhất. Jeong Gu Won có thể làm mọi điều cho Do Do Hee và ở chiều ngược lại, cô cũng như vậy.

Khi nghe toàn bộ sự thật về tình trạng của Jeong Gu Won từ Jin Ga Young, cô đã hạ quyết tâm hy sinh bản thân mình để anh được sống và ghi lại những dòng nhắn gửi cuối cùng cho người đàn ông mình yêu trong lá thư tuyệt mệnh.

Rất may là đến cuối cùng, bi kịch đã không xảy ra. Jeong Gu Won tìm lại được ấn ký của mình, sau đó cứu Do Do Hee khỏi biến lửa mà Noh Do Kyung tạo ra. Tuy nhiên, chờ đợi họ vẫn còn rất nhiều giông bão.