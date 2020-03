Những cảnh sát khu vực hết lòng vì dân

Là một bộ phận của lực lượng Công an nhân dân gần như tác chiến độc lập, lực lượng cảnh sát khu vực đã và đang khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công tác đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, ngày càng tạo được sự tin yêu và giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Phụ trách địa bàn ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn Là một trong những địa bàn phức tạp, tập trung nhiều công ty, xí nghiệp, có nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh ngành nghề có điều kiện nên các đối tượng lợi dụng để làm điểm hoạt động nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Văn Minh đã nhanh chóng bám sát địa bàn rà soát nhân hộ khẩu, lên danh sách các loại đối tượng, qua đó tiến hành mời gọi răng đe, giáo dục, cho các đối tượng làm cam kết không vi phạm pháp luật; tham mưu cho Ban chỉ huy Công an thị trấn trực tiếp bắt nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, được người dân đồng tình ủng hộ và ngợi khen.

Có dịp theo chân đồng chí Cảnh sát khu vực đến thăm nhà cô Hồ Thị Thủy, nghe cô rưng rưng kể những tháng ngày cơ cực khi mới chấp hành án xong trở về địa phương với bao mặc cảm, tự ti bởi sự dè bỉu, kỳ thị của người đời khiến cô gần như suy sụp. Thấu hiểu hoàn cảnh của cô, đồng chí Minh thường xuyên lui tới động viên, hướng dẫn bà hoàn tất các thủ tục, giấy tờ tùy thân để đi xin việc làm.

Bà bộc bạch: "Đã bao năm trôi qua nhưng những lời chú Minh ngày nào tôi vẫn luôn ghi nhớ và lấy đó làm động lực phấn đấu vươn lên, làm lụng chân chính để kiếm tiền nuôi sống và làm gương cho các con…" Giờ đây, khi cuộc sống đã dần ổn định, không chỉ tận hưởng những tháng ngày an nhàn bên con cháu, cô còn tích cực, xông xáo trong vai trò đồng đẳng viên và là một trong những quần chúng đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thượng úy Nguyễn Văn Minh thăm hỏi động viên bà Hồ Thị Thủy

Nếu như Thượng úy Nguyễn Văn Minh chiếm được tình cảm của người dân bằng sự giản dị, chân thành thì Thiếu úy Võ Thị Mỹ Trinh lại được người dân nể phục bởi sự nhanh nhạy, bản lĩnh và xốc vác trong công việc. Đảm nhiệm Cảnh sát khu vực của Công an phường Mỹ Phước vào cuối tháng 12/2016, Thiếu úy Võ Thị Mỹ Trinh trở thành nữ Cảnh sát khu vực đầu tiên của thành phố Long Xuyên.

Bằng cả sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và tính cầu thị, đồng chí đã dần thích nghi và có những đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn phường. Cụ thể trong năm 2019, đồng chí Trinh trực tiếp tham gia triệt xóa 4 tụ điểm tệ nạn xã hội, mời lập hồ sơ răn đe 15 đối tượng phần lớn là nam giới, chủ động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự vào đêm khuya cũng không thể làm khó được nữ Thiếu úy cảnh sát khu vực này.

Trung tá Trần Trung Tín – Phó trưởng Công an phường Mỹ Phước cho biết: " Cán bộ chiến sĩ nữ đảm nhận nhiệm vụ cảnh sát khu vực thì đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực rất lớn. Đồng chí Trinh có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình không thua các đồng chí nam; luôn tích cực hỗ trợ đồng chí đồng chí đồng đội trong công tác quản lý địa bàn chung của phường; thường xuyên tham gia tuần tra cùng anh em bất kể ngày đêm; nhanh chóng có mặt tại địa bàn để giải quyết vụ việc nên người dân cũng rất đồng tình và quý mến đồng chí này."



Đồng chí cảnh sát khu vực xuống các hộ ghe thăm hỏi và hướng dẫn thủ tục hành chính cho bà con.

Đều đặn mỗi ngày, Thiếu úy Mỹ Trinh luôn có mặt tại khóm để dành một giờ tiếp công dân, hướng dẫn thủ tục hành chính cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố giác và những vấn đề khác của công dân. Có lẽ vì vậy mà mọi thắc mắc hay mâu thuẫn nhỏ từ người dân đều được đồng chí nắm bắt và giải quyết kịp thời ngay từ khi mới phát sinh.

Địa bàn phụ trách không chỉ giới hạn trên bộ mà với những người dân sống trên hộ ghe quanh năm mua bán và sinh sống lênh đênh sông nước, đồng chí Trinh thường xuyên tới tận nơi để thăm hỏi, hướng dẫn giấy tờ khai sinh, tạm trú tạm vắng,…kết hợp tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ để nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Đồng chí Trinh tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Với những thành tích đạt được, Thượng úy Nguyễn Văn Minh và Thiếu úy Võ Thị Mỹ Trinh vinh dự là 02 trong số 69 đồng chí Cảnh sát khu vực đạt thành tích xuất sắc nhất trong đợt "Kiểm tra chất lượng đối với Cảnh sát khu vực" toàn tỉnh vừa qua, xứng đáng với những gì mà Đảng, Ngành và Nhân dân tin yêu, giao phó.