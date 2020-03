Mẹ Việt Nam anh hùng gần trăm tuổi, ngày ngày may từng chiếc khẩu trang vải dành tặng cho những hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay chống dịch Covid-19

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt- May khẩu trang nên không có thời gian mà -giận- ai

Cuộc chiến phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn ra trong sự đồng lòng của toàn dân. Mỗi cá nhân, mỗi người dân đều đã có ý thức ủng hộ và góp công sức tích cực để đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa dịch này.



Từ bao đời nay, bất kì 1 cuộc chiến nào trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Tổ quốc đều không bao giờ thiếu đi hình dáng nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ của những người phụ nữ Việt Nam.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt.

Có những người phụ nữ mà đất nước tôn kính gọi với cái tên "mẹ Việt Nam Anh hùng", những người phụ nữ, những người mẹ ấy không bao giờ làm ngơ khi đất nước cần sự chung sức dù là nhỏ bé nhất.

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 diễn ra, những người mẹ Việt Nam anh hùng đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng họ cũng chẳng thể ngồi yên khi Tổ quốc cần. Đó là câu chuyện của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt.

Từ may quân phục cho bộ đội đến may khẩu trang dành tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn

Cụ bà chính là mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, năm nay đã ngót nghét gần 100 tuổi, dù tuổi đã cao nhưng cách cụ nói chuyện với chúng tôi, nhìn những công việc cụ vẫn tỉ mẩn làm hằng ngày thì ai cũng thấy cụ còn minh mẫn và nhanh nhẹn lắm.

"Ngày xưa tui được người ta khen hoài vì người ta cứ sai đâu là tui làm đó mà nói đâu thì tôi đã xong đó rồi. Giờ tui già, ở nhà thì con tui nó đi hết, mà không có việc làm thì tui buồn lắm. Làm việc 1 mình tui cũng thấy vui, chẳng còn thời gian mà giận ai nữa vì mình có việc để làm rồi mà".

Bàn tay gầy gò tỉ mẩn cắt từng chiếc khẩu trang.

Cụ Quýt xuất thân từ bộ đội và cũng là người may đồ cho bộ đội nên có lẽ vì vậy, các công việc liên quan đến may vá không phải là điều quá khó khăn.

Chỉ cần ngồi bên máy may hay cầm cây kéo thì đôi tay gầy gò đấy lại nhanh thoăn thoắt, tuy vậy, với việc may khẩu trang thì cụ cũng chia sẻ học hỏi tìm hiểu nhiều lắm vì trước giờ chưa từng may bao giờ.

"Mình cũng có học tập, mình coi trên mạng, coi trên tivi, họ nói sao thì mình chấp hành làm theo đúng như vậy. Còn phải cắt nữa, cách đúng thì may nó mới dễ được, sau cùng thì phải may dây 2 bên, mình làm cũng chưa được đẹp lắm".

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lấy việc từ thiện cho người nghèo làm niềm vui cho tuổi già

Những chiếc khẩu trang vải này cụ Ngô Thị Quýt làm để dành tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, khi chưa tham gia đóng góp công sức trong việc phòng chống dịch bệnh, cụ vẫn thường ngày đi xin vải về để may mền cho người nghèo.

"Tui già rồi, tui không biết làm gì nên tui mới đi xin đồ may mền để tui đi từ thiện".

Trước đây cụ cũng thường đi xin đồ về may mền làm từ thiện.

Dường như với bà mẹ Việt Nam anh hùng này, niềm vui tuổi già chẳng gì khác ngoài giúp đỡ cho những hoàn cảnh bằng cách riêng mà chân thành nhất của mình.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến đầy phức tạp, để cùng nhau vượt qua khó khăn thì ai có của góp của, ai có công góp công. Với bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt thì chỉ cần dành chút thời gian để ngồi tỉ mỉ may cắt, tỉ mỉ vun vén cho từng chiếc khẩu trang là có thể mang đến niềm vui cho nhiều người, nhất là những người có hoàn cảnh kém may mắn.



Nụ cười của mẹ Việt Nam Anh hùng dành cả cuộc đời công hiến cho đất nước.

"Mình có công thì góp công, mình cứ làm đến chừng nào mệt thì đi nghỉ thôi, chẳng có gì khó khăn hết, tui còn đi làm nhiều công chuyện khác được kìa. Có điều tuổi già rồi ngồi lâu thì hơi mệt, đau lưng, nhưng bỏ ra chút công sức để đem đến niềm vui cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn".

Nhìn nụ cười vẫn rạng ngời trên khuôn mặt của cụ, đó là niềm vui hân hoan của người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho quê hương, cho Tổ quốc. Mong rằng cụ vẫn luôn rạng ngời và mạnh khoẻ để thế hệ sau được lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện mộc mạc mà đầy ý nghĩa như thế này.