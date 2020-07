Những bàn tay nắm chặt bày bán ở chợ như phim kinh dị khiến nhiều người giật mình rồi phẫn nộ khi biết danh tính của chúng

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ hình ảnh những bàn tay mà nhìn thoáng qua trông giống hệt tay người bị chặt đứt và xếp thành hàng bày bán ở một khu chợ. Cư dân mạng không khỏi tò mò và truy lùng cho bằng được nguồn gốc của bức ảnh.

Thực chất đó là bức ảnh được cắt từ một đoạn video được tổ chức Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (People for the Ethical Treatment of Animals - PETA) đã đăng tải lên Youtube ngày 6/7 vừa qua. Video quay lại khung cảnh ở một khu chợ ẩm ướt tại Ấn Độ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng và cả truyền thông quốc tế bởi những hình ảnh kinh dị ngoài sức tưởng tượng.

Những bàn tay khỉ bị bày bán công khai.

Bức ảnh cho thấy những bàn tay khỉ bị chặt đứt và cả các bộ phận khác của con vật này được bày bán tràn lan, vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ động vật hoang dã và quyền động vật.

Theo các điều tra viên của PETA, không chỉ có khỉ mà nhiều loài động vật khác cũng bị ngược đãi, đối xử tàn bạo và thậm chí là giết thịt và bày bán ở khu chợ ở Dimapur, thuộc bang Nagaland (Ấn Độ). Cảnh tượng kinh hoàng đến mức PETA phải cắt bớt một số đoạn cho thấy những con chó bị ném xuống cầu thang, bị trói đến chết và bị đốt cháy bằng ống thổi lửa. Trong video của PETA, người ta có thể thấy những con chó bị trói trong bao tải, chỉ có phần đầu thò ra.

Những chú chó bị trói trong bao tải.

Đoạn video của PETA cho biết: "Tại chợ Nute Bazaar ở Manipur, thịt của khỉ, nhím, chó, hươu, lợn rừng và chim di cư đều được bày bán tràn lan bất hợp pháp. Tại chợ Churachandpur ở Manipur cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Còn ở chợ Keera ở Dimapur, Nagaland, những con chó sẽ bị nhốt và giết để lấy thịt. Chính quyền Nagaland mới đây đã quyết định cấm bán thịt chó nhưng việc buôn bán dã man này vẫn tiếp diễn ở một vài bang khác của Ấn Độ".

Đoạn clip được quay lại ở chợ Nute Bazaar cho thấy bàn tay nhỏ bé đen thui của một chú khỉ con tội nghiệp đã bị chặt đứt ra. Giọng nói của người dùng camera giấu kín hỏi rằng: "Đây là tay khỉ à?", và một người đàn ông đáp lại: "Vâng, tay khỉ".

Tại chợ Churachandpur, những bàn tay được cho là tay khỉ này được xếp kế nhau, cạnh đó là những tảng thịt lớn.

Một bàn tay nhỏ xíu của khỉ con được phát hiện tại chợ Nute Bazaar.

Những con chó thở hổn hển khi bị trói nhốt trong bao tải ở Keera Bazaar, thậm chí một cảnh quay kinh dị khác cho thấy cái đầu bị chặt đầu của một chú chó nằm lăn lóc trên mặt đất, những con ruồi bay khắp nơi.

Giám đốc của PETA, Elisa Allen, nói với tờ Mirror Online: "Những nơi như thế này, chứa đầy những con vật bị bệnh tật và căng thẳng, là nơi sinh sản của những căn bệnh chết người. Chừng nào thị trường buôn bán động vật sống vẫn được phép hoạt động, thì con người sẽ tiếp tục gặp rủi ro và vô số động vật sẽ phải chịu đựng cuộc sống khốn khổ và cái chết đau đớn, dữ dội".

PETA cho biết thị trường ẩm ướt mang đến cơ hội hoàn hảo cho các bệnh từ động vật lây nhiễm sang người. Tổ chức này kêu gọi mọi người đồng loạt lên tiếng để những khu chợ như vậy buộc phải đóng cửa.

(Nguồn: Ladbible, Mirror)