Chó được huấn luyện để bảo vệ động vật hoang dã đã cứu được 45 con tê giác khỏi những kẻ săn trộm

Loài chó luôn được coi là bạn thân của con người bởi rất nhiều lý do, chúng thông minh, trung thành, đôi lúc lại khá ngốc nghếch, nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là chúng luôn ở ngay cạnh bạn những lúc khó khăn.

Còn ở Nam Phi, người ta đã sử dụng một đơn vị phản ứng nhanh K9 (đơn vị chó đặc biệt) để chiến đấu với những kẻ săn trộm và bảo vệ động vật hoang dã, và thậm chí chúng làm công việc này còn tốt hơn nhiều so với con người.

Trường Cao đẳng Động vật hoang dã Nam Phi chính là nơi đã huấn luyện và chuyển một đàn chó săn tới Công viên Quốc gia Greater Kruger để làm công việc này, tỷ lệ thành công của những chú chó là khoảng 68%, so với tỷ lệ thành công từ ba đến năm phần trăm khi không có chó con xung quanh.

Một nhóm chó đã được huấn luyện để bảo vệ động vật hoang dã ngay từ khi chúng còn là những con chó con.

Đơn vị chó đặc biệt này có thành viên đến từ các giống chó săn khác nhau và được huấn luyện ở Công viên Quốc gia Greater Kruger, Nam Phi ngay từ khi chúng vẫn chỉ là những chú chó con bởi những thành viên đến từ trường Cao đẳng Động vật hoang dã Nam Phi.

Khi lớn lên và kết thúc quá trình huấn luyện, chúng lại phục vụ cho công viên, khu bảo tồn cũng như các kiểm lâm trong công cuộc bảo vệ động vật hoang dã và đặc biệt là loài tê giác.

Đơn vị phản ứng nhanh K9 này đã cứu được 45 con tê giác ở Nam Phi khỏi bị săn trộm. Tê giác là loài sinh vật có kích thước lớn. Chúng có khứu giác và thính giác rất tốt nhưng thị lực kém. Khuyết điểm này gây hạn chế cho tê giác trong việc phát hiện kẻ thù. Tê giác chỉ có thể tránh được những con thú rất lớn ở xa hoặc vật nhỏ ở cự ly rất gần. Trong tự nhiên, chúng ta thường thấy những con chim oxpecker xuất hiện trên lưng của tê giác vì nguyên nhân quan trọng. Loài chim tinh mắt nhanh nhẹn vô cùng hữu ích luôn phát tiếng kêu cảnh báo sớm cứu cánh tê giác khỏi những kẻ săn mồi nguy hiểm luôn rình rập.

Những chú chó được tuyển chọn vào đơn vị đặc biệt này đều sở hữu thể hình vượt trội, hầu hết chúng đều nằm trong nhóm chó săn Beagle và Bloodhound, bởi đây là những giống chó săn cực kỳ năng động, sức khỏe dẻo dai cũng như có khứu giác vô cùng nhạy bén.

"Thủ lĩnh" cũng như người thầy của đơn vị K9 đặc biệt này chính là Johan van Straaten đến từ trường Cao đẳng Động vật hoang dã Nam Phi, anh đã trực tiếp huấn luyện những chú chó này để có thể xử lý và phản ứng nhanh với mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình chúng thực hiện công việc của mình tại Công viên quốc gia Greater Kruger.

Nhiệm vụ của đơn vị phản ứng nhanh K9 này rất quan trọng bởi Nam Phi nắm giữ 80% số lượng tê giác trên thế giới, vì vậy không thể có nơi nào tốt hơn để những nhà quản lý thử nghiệm ý tưởng sáng tạo này.

Trong các khu vực tuần tra của trường Cao đẳng Động vật hoang dã Nam Phi, tỷ lệ thành công nhiệm vụ của những chú chó là khoảng 68% - sử dụng cả những chú chó tuần tra được thả tự do cũng như những chú chó tuần tra có dùng dây xích đi bên cạnh kiểm lâm.

Chó có khả năng theo dõi với tốc độ nhanh hơn nhiều so với con người, đặc biệt là ở bên ngoài môi trường tự nhiên, có những nơi địa hình phức tạp, tầm nhìn bị hạn chế thì lúc này khứu giác của loài chó lại là một lợi thế hết sức lớn. Tùy thuộc vào giống, khứu giác của một con chó có thể tốt hơn 1.000 đến 10.000.000 lần so với con người và chúng có thể nghe xa hơn bốn lần so với con người.

Ở các khu vực nơi trường Cao đẳng Động vật hoang dã Nam Phi tuần tra, tỷ lệ thành công nhiệm vụ của những con chó là khoảng 68% khi sử dụng cả chó theo dõi tự do và chó có dây xích.

Johan van Straaten cho biết, với những cuộc tuần tra chỉ có con người mà không có sự trợ giúp của đơn vị phản ứng nhanh K9 thì tỷ lệ thành công chỉ chiếm từ 3 cho tới 5%. "Dự án giúp đảm bảo sự tồn tại đa dạng sinh học của miền Nam châu Phi và động vật hoang dã trong đó có tê giác, loài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nạn săn bắt".

Van Straaten cho biết ngoài những giống chó săn thỏ như Beagle và Bloodhound, họ còn huấn luyện các giống chó như Texan black-and-tan coonhound, Belgian Malinois, Foxhounds, Bluetick coonhound bởi chúng đều là những giống chó săn, chó nghiệp vụ dễ huấn luyện, thể lực tốt, thậm chí với Belgian Malinois, chúng có thể tấn công được những kẻ săn trộm ngay cả khi chúng trèo lên cây.

Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những kẻ săn trộm tê giác, vì vậy không có nơi nào tốt hơn cho một dự án như này phát triển.