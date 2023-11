Nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc có thành viên người Việt lần đầu trình diễn tại TP.HCM

Tempest - nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc được thành lập vào tháng 3/2022 trực thuộc công ty Yuehua Entertainment - nơi quản lý các nghệ sĩ Choi Ye Na, Cho Seung Youn, Everglow, nam diễn viên Lee Do Hyun.



Tên gọi Tempest của nhóm có nghĩa là "cơn bão mạnh", với ý nghĩa nhóm sẽ càn quét ngành công nghiệp âm nhạc với năng lượng mạnh mẽ và màn trình diễn bùng nổ.

Sau hơn 1 năm kể từ khi ra mắt công chúng, Tempest đã cho ra mắt 4 EP và phát hành albumn đĩa đơn đầu tiên vào tháng 9/2023.

Bên cạnh đó, nhóm còn gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022…

EP đầu tay của nhóm "It's me, It's we" được Billboard lựa chọn là một trong 25 album K-pop tiêu biểu của năm 2022.

Nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Tempest

Nhóm sẽ trình diễn tại Liên hoan âm nhạc quốc tế tại TP.HCM vào ngày 23/12 tới.

Tempest bao gồm 7 thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Trong đó, đáng chú ý, thành viên Habin đảm nhận vai trò lead vocalist và lead dancer của nhóm là người Việt. Habin tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội.

Năm 2020, Hanbin gây chú ý khi tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment - công ty quản lý nhóm BTS. Tuy vuột cơ hội gia nhập nhóm nhạc nam Enhypen - ra mắt hồi tháng 11/2020, nhưng quyết định đầu quân làm thực tập sinh ở Yuehua Entertainment sau đó, đã giúp Hanbin debut thành công cùng Tempest và 6 thành viên khác vào tháng 3/2022.

Trước khi debut, Hanbin có tiếng trong giới dancer Kpop Việt Nam với nghệ danh Hưng Bin. Nam nghệ sĩ từng đảm nhận vị trí nhóm trưởng của nhóm C.A.C, giành chiến thắng cuộc thi Vietnam Kpop random dance in public 2018.

Sau khi debut trong đội hình Tempest, Hanbin là một trong số những thành viên sở hữu nhiều fan nhất, đặc biệt là người hâm mộ Việt. Chàng ca sĩ khiến fan Việt tự hào khi nhiều lần quảng bá văn hoá, hình ảnh và ngôn ngữ Việt Nam đến khán giả toàn cầu.

Habin - thành viên là người Việt duy nhất trong nhóm.

Nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh chụp phong cảnh, đường phố thủ đô Hà Nội lên tài khoản fan cafe của nhóm; tích cực sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động của nhóm, cũng như trên sân khấu các lễ trao giải; dạy tiếng Việt cho các thành viên trong nhóm; thường xuyên giao lưu với fan bằng tiếng mẹ đẻ...

Những hành động thiết thực quảng bá văn hoá, nét đẹp Việt Nam của Hanbin được tán thưởng. Cộng đồng fan Việt của nam thần tượng cũng tạo thiện cảm khi có hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm debut, Tempest có cơ hội trình diễn tại Việt Nam, cũng là lần đầu Hanbin được đặt chân đến TP.HCM trong suốt 25 năm cuộc đời của anh chàng.

Chia sẻ về việc mang nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Tempest đến Việt Nam lần này trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô, nhạc sĩ Huy Tuấn – Tổng đạo diễn chương trình cho hay:

"Tiêu chí của Hò Dô là chào đón những nghệ sĩ thành danh từ khắp nơi trên thế giới, các thể loại âm nhạc dành cho đối tượng người nghe cởi mở, nhất là các khán giả của thành phố Hồ Chí Minh".