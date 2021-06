Nhóm "hỗ trợ lấy lại Facebook miễn phí" của Hiếu PC bất ngờ bay màu khiến dân tình hoang mang, một nhóm khác được lập lại thu hút hơn 130k members chỉ trong "tích tắc"

Hội nhóm "7onez - Hỗ trợ miễn phí" do Hiếu PC thành lập chỉ trong vòng một tuần đã thu hút hơn 130 nghìn lượt tham gia. Với mục đích hoạt động là hỗ trợ người dùng nâng cao bảo mật, lấy lại tài khoản mạng xã hội miễn phí. Hiện tại đây được xem là một trong những hội nhóm hữu ích nhất với cộng đồng Facebook Việt.

Thế nhưng cách đây vài giờ thông tin hội nhóm này bị bay màu đã lập tức gây chú ý.

"Group được thành lập gần đây và điều hành bởi các Mod của 7onez, nhằm mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng. Có đội ngũ dày dặn kinh nghiệm về bảo mật Facebook, lấy lại Facebook khi bị khóa và các vấn đề liên quan", Hiếu PC chia sẻ trên trang cá nhân.

Thế nhưng bên dưới phản hồi, nhiều người cho biết group hiện tại không vào được.

Một hội nhóm khác ngay lập tức được thành lập lại và thu hút nhiều lượt tham gia.

Được biết, những người hỗ trợ trong hội nhóm này đều là bạn bè và đồng nghiệp của Hiếu PC. Trong suốt thời gian hoạt động, nhóm sẽ tư vấn, chia sẻ các kiến thức cơ bản giúp người dùng mạng xã hội nâng cao nhận biết bảo mật và khắc phục tài khoản khi bị sự cố. Ngoài ra, toàn đội sẽ hỗ trợ mở khóa, khôi phục tài khoản bị mất. Cảnh báo lừa đảo về marketing online.

Hiếu PC tên thật là Ngô Minh Hiếu, hiện đang là chuyên viên kỹ thuật tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC) của Việt Nam.

Từng là một hacker nổi tiếng, Hiếu PC đã phải nhận 13 năm tù tại Mỹ vì tội ăn cắp và bán thông tin cá nhân của hơn 200 triệu người Mỹ và Nhật Bản. Trong thời gian ở tù, anh đã giúp đội điều tra tội phạm an ninh mạng của Mỹ triệt phá các vụ án lớn. Chính vì điều này, Ngô Minh Hiếu được thả tự do sớm hơn 4 năm so với dự kiến ban đầu là ngày 6 tháng 6 năm 2024. Hiếu được chính thức trả tự do về Việt Nam vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Sau khi về Việt Nam, anh được nhà nước tạo điều kiện công việc.