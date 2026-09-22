"Đồng nghiệp nghèo" mời đến ăn tân gia, khi đứng trước cổng, chúng tôi kinh ngạc tới mức chỉ biết nhìn nhau mà trợn mắt há mồm

Tôi làm cùng Dung được gần 4 năm. Trong mắt tôi, Dung là kiểu phụ nữ khá bình thường, thậm chí có phần giản dị hơn nhiều người trong công ty. Cô ấy đi làm thường mặc những bộ quần áo rất đơn giản, túi xách cũng chẳng có gì đặc biệt. Có hôm tôi còn thấy Dung đi đôi giày đã cũ, phần gót mòn đi nhưng cô ấy vẫn sử dụng bình thường.

Dung chưa bao giờ khoe khoang về gia đình hay tiền bạc. Chuyện ăn uống, mua sắm ở công ty cũng rất tiết kiệm. Mỗi trưa mọi người rủ nhau đi ăn nhà hàng, Dung thường tìm một quán cơm bình dân gần công ty. Có đợt công ty tổ chức du lịch, cô ấy còn đắn đo vì bảo phải xem lại lịch của chồng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ Dung giàu, thậm chí còn cho rằng gia cảnh nhà Dung khá nghèo. Cho đến tháng trước, Dung báo với mọi người rằng vợ chồng cô ấy vừa mua được nhà và mời một số đồng nghiệp thân thiết đến ăn tân gia. Tôi cũng được mời. Lúc đi, tôi cứ nghĩ chắc nhà Dung là một căn chung cư rộng rãi hoặc nhà phố 3 tầng. Tôi còn mua một món quà tân gia vừa phải, nghĩ rằng đồng nghiệp với nhau thì chủ yếu là tình cảm.

Đến nơi, tôi và nhóm đồng nghiệp đứng trước cổng mà gần như không biết phải nói gì.

Ảnh minh họa

Đó là một căn biệt thự rộng đến mức tôi phải nhìn lại địa chỉ mấy lần. Sân trước có cây xanh, gara đủ chỗ cho vài chiếc ô tô. Bên trong căn nhà được thiết kế rất sang nhưng không hề phô trương. Tôi nghe mọi người nói giá căn biệt thự ấy lên tới cả trăm tỷ.

Tôi thực sự choáng. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là chồng Dung. Trước đây tôi chỉ biết anh ấy làm ở một tập đoàn lớn, nhưng không ngờ anh lại đang giữ vị trí phó tổng giám đốc.

Tôi ngồi trong phòng khách mà cứ nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt ở công ty. Có lần Dung nói cái túi cô ấy đang dùng đã mua từ mấy năm trước. Có lần tôi rủ cô ấy đi mua giày, cô ấy còn bảo đôi hiện tại vẫn đi tốt, chưa cần mua mới.

Vậy mà người phụ nữ ấy lại sống trong một căn biệt thự mà giá trị bằng cả gia tài tôi có lẽ chẳng bao giờ tích được.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi với Dung cùng tuổi, thu nhập của tôi cũng chẳng hơn cô ấy bao nhiêu. Nhưng mấy năm qua, tôi luôn cố mua quần áo đẹp, thích túi xách, giày dép, mỹ phẩm. Có tháng lương vừa về, tôi đã nghĩ xem nên mua gì. Tôi từng tự hào vì dù thu nhập không cao nhưng đi làm lúc nào cũng phải chỉn chu, không thể để người khác nghĩ mình kém hơn.

Nhìn lại, tủ quần áo của tôi chật kín. Giày dép xếp đầy dưới gầm giường. Túi xách có những chiếc mua xong chỉ dùng vài lần. Nhưng tài khoản tiết kiệm của tôi chẳng có bao nhiêu.

Còn Dung, người mà tôi từng nghĩ sống có phần xuề xòa, lại âm thầm có một cuộc sống hoàn toàn khác. Tôi không ghen tị với Dung. Thật lòng là tôi thấy nể cách cô ấy sống. Có tiền nhưng không cần phải chứng minh bằng quần áo, túi xách hay những món đồ người khác nhìn thấy.

Tối đó về nhà, tôi mở tủ quần áo rồi đứng nhìn rất lâu. Lần đầu tiên tôi thấy những thứ mình từng cố mua để cảm thấy tự tin lại chẳng khiến tôi vui như trước. Có lẽ giàu có không phải lúc nào cũng nằm ở những thứ người khác nhìn thấy. Và đôi khi, người sống giản dị nhất quanh mình lại là "đại gia ngầm".