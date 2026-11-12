Vợ lương 54 triệu đòi chia đôi tiền chợ, hôm sau cả nhà kéo đến ở chực và cái kết là bữa cơm "lật bài"

Khi người phụ nữ mang tư duy sòng phẳng cực đoan vào hôn nhân, dùng tiền bạc để đo đếm tình nghĩa, thì bữa cơm gia đình chính là chiếc gương phản chiếu sự lạnh lùng đến tột độ của lòng người.

Bản hợp đồng phòng trọ mang tên "Vợ Chồng"

"Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu thực hiện chế độ AA".

Tô Uyển nói câu đó với giọng điệu phẳng lặng như đang bàn một thương vụ làm ăn trên bàn đàm phán.

Chu Viễn đứng đó, cảm thấy lồng ngực bỗng nghẹn lại một cục tức. Lương của cô ấy năm vạn tư, còn anh chỉ vỏn vẹn hai vạn ba. Về thu nhập, anh đúng là kém hơn vợ một khúc. Nhưng trong cái nhà này, từ việc lau nhà, giặt giũ, dọn dẹp cho đến cơm nước ba bữa, mười phần thì anh gánh hết chín phần. Những cống hiến thầm lặng ấy, Tô Uyển chưa từng quy đổi thành tiền mặt để tính toán với anh.

Nhưng Chu Viễn không tranh cãi. Anh hiểu rõ tính cách của vợ, những gì cô ấy đã quyết định thì trăm trâu kéo cũng không dịch chuyển nổi.

"Được, AA thì AA", Chu Viễn cúi xuống thay đôi dép lê, "Bắt đầu từ bao giờ?".

"Tính từ hôm nay". Tô Uyển đứng dậy, đi tới bên tủ lạnh, dán một tờ giấy A4 lên đó: "Đây là bản quy tắc chi tiêu gia đình em đã soạn thảo, anh xem qua đi, không có vấn đề gì thì ký tên".

Chu Viễn bước lại gần nhìn. Trên giấy liệt kê rõ ràng từng khoản mục:

Tiền điện nước ga, chia đôi.

Tiền trả góp mua nhà, chia đôi.

Tiền đi chợ nấu ăn, chia đôi.

Tiền phí quản lý tòa nhà, chia đôi.

Quần áo, mỹ phẩm của ai nấy tự chịu.

Chi phí xã giao, giao thiệp của ai nấy tự lo.

Và dòng cuối cùng viết: Chi phí cho gia đình nguyên sinh của ai người nấy tự gánh vác.

Dòng này khiến tim Chu Viễn khựng lại một nhịp. Hoàn cảnh nhà Tô Uyển ở quê bình thường, bố mẹ ở nông thôn, lại có thêm một cậu em trai vừa tốt nghiệp chưa có công việc ổn định. Còn nhà Chu Viễn chỉ còn một người mẹ già cặm cụi làm ruộng, mỗi tháng anh đều đặn gửi về hai nghìn tệ tiền sinh hoạt phí. Ý của Tô Uyển vô cùng rõ ràng: Mẹ anh anh nuôi, bố mẹ cô cô lo, ai đi đường nấy, không ai nợ ai.

Chu Viễn cầm bút, dứt khoát ký tên mình xuống dưới.

"Xong rồi". Anh đặt bút xuống, "Còn việc gì nữa không?".

Tô Uyển liếc nhìn đồng hồ: "Hết rồi, em đi tắm đây".

Cô quay người bước thẳng vào phòng ngủ, để lại Chu Viễn đứng trơ trọi giữa phòng khách rộng thênh thang. Nhìn tờ giấy trên tủ lạnh, anh cười nhạt chua chát. Kết hôn ba năm, anh cứ ngỡ họ là vợ chồng đầu ấp tay gối. Hóa ra, thứ quan hệ này chẳng khác nào hai kẻ xa lạ đang thuê chung một mái nhà.

Cuộc đổ bộ bất ngờ và quy tắc đầu tiên của bữa cơm

Hôm sau là thứ Bảy. Chu Viễn dậy sớm ra chợ đầu mối tự tay mua sắm. Đã áp dụng chế độ AA, anh chỉ mua lượng thực phẩm vừa đủ cho hai vợ chồng: hai con cá nhỏ, một cân sườn và ít rau xanh, vừa khéo một ngày ăn.

Về đến nhà, anh lúi húi trong bếp, rửa rau, thái thịt, bắc nồi hầm canh một mình.

Đến gần trưa, tiếng chuông cửa bỗng reo vang. Chu Viễn tưởng giao hàng, vừa lau tay vào tạp dề vừa ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, anh ngẩn người chết sững. Đứng trước mặt anh là một đám người lỉnh kỉnh vali túi lớn túi bé như thể đang dọn nhà di cư: Mẹ vợ Triệu Mỹ Lan, bố vợ Tô Kiến Quốc và cậu em vợ Tô Minh.

"Ấy chà, Chu Viễn, con cũng ở nhà à?", Triệu Mỹ Lan cười hớ hở bước vào, "Con bé Uyển Uyển bảo chúng tôi lên đây ở chơi mấy hôm, với lại dạo này tôi nhớ con bé Chu Chu quá".

Con gái của họ – bé Chu Chu năm nay vừa tròn hai tuổi, ban sáng đã được gửi sang nhà bà hàng xóm gửi gắm ít giờ.

"Mẹ... sao mọi người lên mà không báo trước một tiếng?", Chu Viễn lùi lại nhường chỗ, mặt hơi cứng lại.

"Báo trước cái gì, người nhà với nhau khách sáo thế làm gì", Triệu Mỹ Lan nghênh ngang bước vào phòng khách, đảo mắt săm soi khắp nơi, "Nhà cửa dạo này thu vén cũng sạch sẽ đấy chứ".

Tô Minh lếch thếch đi sau lưng mẹ, xách theo một chiếc vali to tướng cồng kềnh, cười hề hề nhe hàm răng trắng tinh nhìn anh: "Anh rể, vất vả cho anh rồi nhé".

Đĩa thức ăn hai người và bản chất lộ ra

Đúng lúc đó, Tô Uyển từ phòng ngủ bước ra, trên người mặc bộ đồ mặc nhà thoải mái. Vừa nhìn thấy bố mẹ và em trai xuất hiện giữa phòng khách, sắc mặt cô không hề có chút ngạc nhiên hay bối rối nào. Hóa ra, họ đến là có sự sắp đặt từ trước của cô.

"Bố mẹ, em đến rồi đấy ạ", Tô Uyển bước tới đón lấy túi đồ từ tay mẹ.

"Ừ, con bé này, phòng ốc chật chội thế mà mua lắm thứ thế", Triệu Mỹ Lan cười cười, rồi quay sang nhìn Chu Viễn đang đứng ngây ra ở bếp, giọng cất lên the thé: "Chu Viễn, còn đứng thẫn ra đấy làm gì? Mau đi làm thêm mấy món ngon thết đãi bố mẹ với em đi chứ! Đường xá xa xôi tụi tôi lên đây đói rã cả ruột rồi đây này!".

Chu Viễn nhìn đống thức ăn vừa vặn hai người ăn đang nằm ngoan ngoãn trong tủ lạnh, rồi lại nhìn bốn cái miệng đang chực chờ ăn chực nằm chờ ở phòng khách. Anh bình tĩnh tháo chiếc tạp dề đang đeo ra, treo lên móc tường, bước ra bàn ăn.

"Mẹ, bố, em Minh, mọi người vừa mới đến, ngồi nghỉ ngơi uống nước cái đã", Chu Viễn điềm đạm rót ba cốc nước đặt lên bàn.

"Uống với chả nước gì, mau vào bếp đi chứ!", Triệu Mỹ Lan nhíu mày khó chịu.

Chu Viễn không vội, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt vợ mình – Tô Uyển đang đứng bên cạnh thản nhiên bóc vỏ cam.

"Tô Uyển, hôm qua em vừa ký hợp đồng AA với anh. Theo nguyên tắc, chi phí ăn uống, sinh hoạt nhà cửa đều phải cưa đôi, phần ai nấy lo, chi phí gia đình nguyên sinh ai nấy gánh", Chu Viễn cất giọng bình tĩnh, từng chữ rõ mồn một vang lên giữa phòng khách. "Bây giờ bố mẹ và em trai em lên đây, theo đúng quy tắc AA, bữa trưa này... em định tính thế nào?".

Tô Uyển khựng tay lại, ngước mắt lên nhìn chồng.

Triệu Mỹ Lan sững sờ, mặt lập tức biến sắc, đập bàn đứng phắt dậy: "Cái gì mà AA với không AA? Thằng kia, mày nói cái giọng điệu gì thế hả? Bố mẹ lên thăm con cháu mà mày tính toán từng hạt gạo à? Đồ keo kiệt bủn xỉn!".

Tô Minh cũng hầm hừ trợn mắt nhìn anh: "Đúng đấy anh rể, nhà cửa chị tôi bỏ tiền mua phần lớn, anh ăn bám ở đây còn dám mở miệng ra đòi AA với nhà vợ à?".

Chu Viễn không thèm chấp nhặt cậu em vợ vô công rỗi nghề. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Uyển – người vợ đầu ấp tay gối suốt ba năm qua, người vừa tàn nhẫn đẩy anh vào cái bẫy sòng phẳng vớ vẩn này.

Tô Uyển nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng vang lên: "Chu Viễn, anh đừng có vô lý. Bố mẹ và em trai tôi lên chơi là chuyện gia đình, anh làm đàn ông sao phải so đo tính toán mấy đồng tiền chợ?".

"So đo?", Chu Viễn bật cười lạnh lẽo, anh chỉ tay vào chiếc tủ lạnh trong bếp, "Trong tủ lạnh chỉ có hai con cá nhỏ và một cân sườn đủ cho hai vợ chồng ăn. Đêm qua chính em là người bắt anh ký vào tờ giấy AA, yêu cầu rạch ròi từng cắc từng xu, không ai nợ ai. Bây giờ người nhà em kéo đến, em bảo anh lấy gì ra mà đãi? Lấy nước lã mà nấu chắc?".

Không khí trong phòng khách đột ngột rơi vào khoảng lặng chết chóc. Triệu Mỹ Lan há hốc còn Tô Uyển thì biến sắc mặt, không ngờ Chu Viễn dám đem tờ giấy AA ra ngay trước mặt bố mẹ đẻ.

Khi một cuộc hôn nhân bị biến thành bàn cân lợi ích và sự sòng phẳng lạnh lùng, thì tình nghĩa vợ chồng cũng sẽ vỡ vụn ngay tại khoảnh khắc một bên bắt đầu đem gia đình ra để trục lợi và thử thách sự nhẫn nại của đối phương.