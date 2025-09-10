Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng

Tôi lấy chồng đã hơn một năm, sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng ở ngoại ô. Gia đình chồng vốn sống giản dị, bố chồng tôi là người ít nói, quanh năm mặc mấy bộ quần áo cũ, đi đôi dép tổ ong, ăn uống kham khổ. Cả nhà ai cũng nghĩ ông chỉ có vài đồng lương hưu và chút tiền tiết kiệm ít ỏi. Chính vì thế, từ ngày về làm dâu, tôi chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện tiền bạc của ông.

Cho đến một buổi sáng tình cờ tôi ra ngân hàng để chuyển tiền cho khách hàng. Đang xếp hàng, bỗng thấy phía trước là bóng dáng quen thuộc, chính là bố chồng. Tôi thoáng ngạc nhiên vì bình thường ông rất hiếm khi bước chân vào ngân hàng. Tôi định lên chào nhưng rồi lại dừng bước vì ông đang trò chuyện với nhân viên quầy giao dịch.

Tôi nghe loáng thoáng ông muốn rút một khoản tiền khá lớn. Nhân viên còn xác nhận lại con số khiến tôi giật mình: 400 triệu. Trong đầu tôi cứ xoay vòng: "Bố chồng lấy đâu ra ngần ấy tiền? Tại sao cả nhà không ai biết? Ông định dùng làm gì?".

Ảnh minh họa

Ra khỏi ngân hàng, ông bước lên chiếc xe ôm công nghệ rồi đi mất. Tôi đứng nép vào góc, tim đập loạn. Hình ảnh ông mặc bộ áo sơ mi cũ kỹ, tay xách túi vải đựng tiền, trong đó là số tiền tôi cả năm làm việc cũng không dành dụm nổi.

Tối về nhà, tôi quan sát ông kỹ hơn, vẫn dáng vẻ ung dung, vẫn ngồi đọc báo giấy cũ, vẫn ăn cơm chan canh như mọi khi, chẳng có biểu hiện gì khác. Tôi muốn hỏi xem ông lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy và ông rút tiền làm gì, nhưng lại sợ động chạm, sợ bị cho là quá phận.

Tôi nhìn chồng, nhìn mẹ chồng, họ đều bình thản, có vẻ chẳng biết chuyện. Tôi phân vân, không biết có nên kể lại hay giữ kín. Nếu nói ra, e rằng mọi người sẽ nghĩ tôi tò mò quá mức, có khi còn bị bố chồng mắng mỏ nhưng nếu im lặng, trong lòng tôi lại không yên, cứ day dứt mãi.

Từ hôm đó, lúc nào trong đầu tôi cũng suy nghĩ không biết bố chồng dùng số tiền đó làm gì, mua đất, đầu tư, hay thậm chí là có một mối quan hệ nào khác mà gia đình chưa từng biết? Ý nghĩ ấy khiến tôi mất ngủ. Tôi có nên hỏi thẳng hay giả vờ như không biết? Có nên nói với chồng? Lỡ nói lại gây ra chuyện gì lớn thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu.