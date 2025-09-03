Ngay trong ngày giỗ bố chồng, tôi choáng váng khi phát hiện chồng và em chồng cấu kết gây ra việc tày trời, họ hàng cũng náo loạn

Tôi đã lấy chồng mười mấy năm nay, bao năm sống cùng gia đình chồng, tôi hiểu chuyện đất cát trong nhà vốn là đề tài nhạy cảm. Vậy mà tôi không ngờ, sóng gió lại bùng lên ngay trong ngày giỗ bố chồng.

Hôm ấy, họ hàng tụ tập đông đủ. Tôi lo cơm nước từ sớm, vừa tất bật bưng bê vừa dặn con cái giữ ý tứ. Khi mâm cỗ dọn ra, mọi người vừa chén chú chén anh, bỗng một bác họ nửa đùa nửa thật hỏi chồng tôi: "Nghe đâu mảnh đất ngoài đường lớn bán rồi phải không? Được giá lắm à?".

Câu nói ấy như một quả bom ném vào giữa mâm cơm. Tôi chết sững vì chưa hề nghe chồng nhắc gì đến chuyện bán đất. Trong khi đó, chồng tôi khựng lại, nhìn thoáng sang em trai rồi lảng đi. Cả bàn ăn rộ lên, người hỏi giá, kẻ bàn chuyện chia chác. Tôi nghe đầu óc quay cuồng, mảnh đất ấy là tài sản tổ tiên, bố chồng mất mới 2 năm, lúc còn sống ông dặn đi dặn lại phải giữ cho con cháu nên đã để chồng tôi sang tên luôn sổ đỏ, tôi cũng ký giấy từ chối tài sản của nhà chồng để ông yên tâm. Vậy mà chồng tôi và em trai đã âm thầm bán đi mà không hề bàn với tôi một câu.

Không kìm được, tôi lên tiếng ngay giữa bữa: "Anh bán đất thật à? Sao không một lời với em?". Không khí bàn ăn lập tức đặc quánh, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi mặc kệ, vẫn oang oang chất vấn: "Anh có biết bán đất dễ, lấy lại khó, đất tổ tiên cha ông để lại mà anh bán như thế à?".

Họ hàng thì xì xào, người trách, kẻ chê, bữa giỗ biến thành một cuộc cãi vã ầm ĩ. Tôi đứng giữa, vừa thấy nhục nhã vừa thấy đau lòng. Tôi chưa từng nghĩ chồng mình có thể giấu tôi chuyện lớn đến vậy. Tôi biết, anh sợ tôi phản đối nên bắt tay với em trai âm thầm quyết định.

Tôi nhìn chồng, lòng tràn ngập thất vọng. Tôi không chỉ buồn vì mảnh đất tổ tiên mất đi mà còn vì niềm tin bị phản bội. Một người vợ như tôi, sống cạnh chồng ngần ấy năm, hóa ra vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc trong những quyết định lớn của gia đình.

Tối đó, chồng tôi thú nhận là mới cầm 200 triệu đặt cọc của người ta, giờ mà không bán nữa thì phải đền cọc. Tôi muốn giữ lại đất thì phải bỏ thêm ra 200 triệu nữa trả cho họ, còn không thì để anh bán, lấy tiền đó đầu tư cho tương lai.

Tôi quá buồn phiền, nhà làm gì có tiền tiết kiệm, huống chi tự dưng đền cọc 200 triệu thì có phải là mất trắng số tiền lớn vì quyết định nông nổi của chồng? Mà để yên thì chỉ 10 ngày nữa, họ mang đủ tiền đến là phải sang tên sổ đỏ cho người ta. Tôi không biết phải làm gì nữa, cố giữ đất bằng mọi giá hay để mặc chồng?