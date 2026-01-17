Nhìn 5 dấu hiệu này, có thể đoán sức khỏe sinh lý của một người đàn ông đang ở mức nào

Nhiều người cho rằng sức khỏe sinh lý nam giới chỉ thể hiện qua chuyện chăn gối. Thực tế, theo các chuyên gia, chức năng sinh sản và sinh lý của đàn ông phản ánh qua nhiều dấu hiệu toàn thân, từ lưu thông máu, hệ tiết niệu cho tới nội tiết tố.

Một bài phân tích đăng trên Sohu đã chỉ ra 5 đặc điểm thường gặp ở những nam giới có chức năng sinh dục và sinh sản khỏe mạnh hơn mức trung bình. Những dấu hiệu này không dùng để "chẩn đoán", nhưng có thể giúp nam giới tự soi lại tình trạng sức khỏe của chính mình.

1. Tay chân ấm - lưu thông máu tốt

Nam giới có tay chân thường xuyên ấm, ít bị lạnh ngay cả khi thời tiết mát, thường là người có tuần hoàn máu tốt. Lưu thông máu hiệu quả không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn đóng vai trò quan trọng trong chức năng cương và khả năng sinh lý.

Ngược lại, tình trạng tay chân lạnh kéo dài có thể liên quan đến rối loạn tuần hoàn, stress mạn tính hoặc thể trạng suy nhược - những yếu tố dễ ảnh hưởng tới sinh lý nam.

2. Lưng khỏe, ít đau mỏi

Lưng khỏe, cơ lưng săn chắc, ít đau mỏi được xem là một dấu hiệu thể chất tích cực. Theo quan điểm y học phương Đông, lưng liên quan mật thiết đến chức năng thận, mà thận lại đóng vai trò quan trọng với sinh lực nam giới.

Trên thực tế y học hiện đại, nam giới thường xuyên đau lưng, ít vận động, nhiều mỡ vùng thân trên cũng dễ gặp tình trạng suy giảm testosterone, mệt mỏi và giảm ham muốn.

3. Đi tiểu đều, không khó chịu

Hệ tiết niệu khỏe mạnh là "nền tảng thầm lặng" của sinh lý nam. Người có chức năng sinh dục ổn định thường đi tiểu trơn tru, không tiểu buốt, không tiểu khó, không tiểu đêm nhiều lần.

Những rối loạn như tiểu rắt, tiểu yếu, tiểu đau có thể liên quan đến tuyến tiền liệt hoặc viêm nhiễm đường tiết niệu - các vấn đề có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng tinh dịch và đời sống tình dục.

4. Chức năng sinh dục ổn định

Đây là dấu hiệu trực tiếp nhất nhưng không phải ai cũng nhìn nhận đúng. Chức năng sinh dục khỏe không chỉ là "mạnh", mà là ổn định, đều đặn, không phụ thuộc vào thuốc hỗ trợ, kèm theo ham muốn tình dục tự nhiên.

Sự ổn định này thường liên quan đến nội tiết tố cân bằng, tâm lý ít căng thẳng và thể lực tốt, chứ không đơn thuần do tuổi tác hay "bẩm sinh".

5. Tóc dày, ít rụng bất thường

Mái tóc là một chỉ báo gián tiếp của nội tiết tố nam. Nam giới có tóc dày, chắc, ít rụng bất thường thường duy trì được mức hormone androgen tương đối ổn định.

Ngược lại, rụng tóc nhiều, tóc mỏng nhanh không chỉ do di truyền mà còn có thể liên quan đến stress, rối loạn nội tiết, thiếu ngủ hoặc lối sống kém lành mạnh - những yếu tố cũng tác động tới sinh lý.

Không phải để so sánh, mà để chủ động bảo vệ sức khỏe

Không có một dấu hiệu đơn lẻ nào đủ để kết luận sức khỏe sinh dục của một người đàn ông. Tuy nhiên, khi nhiều dấu hiệu tích cực cùng xuất hiện, đó thường là biểu hiện của thể trạng tốt và hệ sinh sản đang hoạt động ổn định.

Quan trọng hơn, nếu nhận thấy các dấu hiệu suy giảm kéo dài, nam giới nên đi khám chuyên khoa, thay vì tự suy đoán hoặc tìm đến các biện pháp thiếu cơ sở khoa học.

(Theo Sohu, health)