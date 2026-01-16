Ở tuổi 27, khi cuộc hôn nhân vừa bước sang năm đầu tiên và cuộc sống còn nhiều dự định phía trước, Tiểu Anh (tên nhân vật đã được thay đổi) không ngờ mình lại phải đối diện với một bản án nặng nề: ung thư âm đạo giai đoạn giữa - muộn.

Trong phòng khám phụ khoa của một bệnh viện lớn tại Thành Đô (Trung Quốc), cô gái trẻ cúi đầu lặng im sau khi nghe bác sĩ thông báo kết quả. Bên cạnh cô, người mẹ không giấu được sự day dứt: "Thói quen này, tôi đã nhiều lần khuyên con bé bỏ đi, nhưng nó không nghe…".

Thói quen tưởng "sạch sẽ" lại trở thành mối nguy

Thói quen mà người mẹ nhắc đến là việc vệ sinh vùng kín quá mức và rửa sâu âm đạo bằng dung dịch vệ sinh hằng ngày. Tiểu Anh tin rằng làm như vậy mới sạch, mới an toàn. Có những ngày, cô rửa tới hai lần vì cảm giác lo lắng, sợ viêm nhiễm.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ sản phụ khoa, đây lại là một quan niệm sai lầm rất phổ biến. Âm đạo của phụ nữ vốn có cơ chế tự làm sạch tự nhiên, với môi trường pH axit nhẹ và hệ vi khuẩn có lợi giúp ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh xâm nhập. Khi việc rửa sâu diễn ra thường xuyên, đặc biệt bằng dung dịch có chất tẩy mạnh hoặc hương liệu, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ.

Hệ quả là niêm mạc âm đạo dễ tổn thương, vi khuẩn có lợi suy giảm, vi khuẩn gây hại và virus có điều kiện phát triển mạnh hơn. Tình trạng viêm nhiễm tái đi tái lại trong thời gian dài có thể trở thành viêm mạn tính, làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào và dẫn đến ung thư.

Mối liên hệ nguy hiểm với virus HPV

Bác sĩ điều trị cho biết, trong trường hợp của Tiểu Anh, xét nghiệm cho thấy cô nhiễm virus HPV kéo dài. HPV là tác nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung và cũng có liên quan mật thiết đến ung thư âm đạo.

Khi môi trường âm đạo bị rối loạn do vệ sinh quá mức, virus HPV không những khó bị đào thải mà còn tồn tại dai dẳng trong mô, gây tổn thương lâu dài. Chính sự kết hợp giữa viêm mạn tính và nhiễm HPV kéo dài đã âm thầm đẩy bệnh tiến triển mà người bệnh không hề hay biết.

Những dấu hiệu sớm của ung thư âm đạo dễ bị bỏ qua

Trước khi được chẩn đoán ung thư, Tiểu Anh từng có nhiều biểu hiện bất thường nhưng chủ quan bỏ qua, cho rằng chỉ là viêm phụ khoa thông thường. Đó cũng là tình trạng không hiếm gặp ở nhiều phụ nữ trẻ:

Dịch tiết âm đạo thay đổi, mùi nặng hơn

Cảm giác ngứa rát, khó chịu vùng kín

Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung tái phát nhiều lần

Điều trị viêm nhưng không dứt điểm

Theo các chuyên gia, khi những triệu chứng này kéo dài hoặc tái diễn liên tục, phụ nữ tuyệt đối không nên tự ý xử lý mà cần đi khám chuyên khoa để tầm soát nguyên nhân sâu hơn.

Chuyên gia khuyến cáo: Vệ sinh đúng, không phải vệ sinh quá nhiều

Từ câu chuyện đau lòng này, các bác sĩ đưa ra những khuyến cáo quan trọng:

Thứ nhất, chỉ cần rửa nhẹ bên ngoài âm hộ bằng nước sạch, không thụt rửa sâu âm đạo nếu không có chỉ định y tế. "Càng sạch" không đồng nghĩa với "càng an toàn".

Thứ hai, phụ nữ từ 25 tuổi trở lên, đặc biệt đã có quan hệ tình dục, nên khám phụ khoa định kỳ, kết hợp xét nghiệm HPV và xét nghiệm tế bào cổ tử cung theo khuyến cáo của bác sĩ.

Thứ ba, duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ hệ vi sinh âm đạo: ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, mặc đồ lót thoáng khí, tránh lạm dụng dung dịch vệ sinh và thuốc đặt khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Lời cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ

Ung thư âm đạo là bệnh hiếm gặp, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra ở người trẻ. Câu chuyện của Tiểu Anh là một lời nhắc nhở đắt giá: những thói quen tưởng chừng vô hại, nếu duy trì sai cách trong thời gian dài, có thể âm thầm gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ không nằm ở việc "làm nhiều hơn", mà ở làm đúng và đủ. Lắng nghe cơ thể, hiểu đúng kiến thức y khoa và khám sức khỏe định kỳ chính là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình trước những rủi ro không đáng có.