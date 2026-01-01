Bí quyết giúp Á hậu Phương Nhi sở hữu vòng eo con kiến nhỏ xíu hóa ra đơn giản đến không ngờ

Những ngày qua, thông tin về đám cưới của Á hậu Phương Nhi (24 tuổi) và doanh nhân Minh Hoàng (26 tuổi) thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là thiệp cưới hoặc ảnh cưới của cặp đôi, khiến dư luận xôn xao.

Theo nguồn tin, lễ cưới sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1 với sự tham dự chúc phúc của gia đình cùng bạn bè thân thiết. Sự kiện được tổ chức theo hình thức riêng tư và áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Nhiều người tò mò về nhan sắc của Á hậu Phương Nhi khi trở thành cô dâu hào môn, chính thức nên duyên vợ chồng với doanh nhân Minh Hoàng.

Á hậu Phương Nhi sắp tổ chức lễ cưới cùng doanh nhân Minh Hoàng.

Á hậu Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, sở hữu chiều cao 1,70 m cùng số đo ba vòng 80-57-88 cm. Hiện cô đang theo học chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội và là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

Á hậu Phương Nhi gây chú ý với nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ".

Với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo, bí quyết chăm sóc nhan sắc của Phương Nhi vẫn luôn là một trong những điều mà nhiều chị em quan tâm.

Á hậu Phương Nhi được mẹ chăm sóc ngoại hình từ sớm, trong đó có việc niềng răng khi còn nhỏ, cùng với lợi thế di truyền đã giúp cô sở hữu gương mặt thanh tú, thường được khán giả ưu ái gọi là “thần tiên tỷ tỷ”.

Cô nàng sở hữu vòng eo con kiến nhỏ xíu.

Bên cạnh gương mặt nổi bật, Phương Nhi còn gây chú ý với vóc dáng cân đối, các đường nét hài hòa theo tỷ lệ chuẩn. Đặc biệt, vòng eo 57cm từng giúp cô trở thành thí sinh có vòng eo nhỏ nhất trong Top 37 Miss World Vietnam 2022.

Để duy trì hình thể gọn gàng, người đẹp xứ Thanh kết hợp chế độ sinh hoạt hợp lý giữa ăn uống và luyện tập. Cô thường xuyên đến phòng gym, tập các bài cơ bản như plank, squat nhằm giữ cơ thể săn chắc và cải thiện phần thân trên.

Song song với việc tập luyện, Phương Nhi chú trọng xây dựng thực đơn khoa học, ưu tiên rau xanh và các loại quả ít calo để kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng.

Những thói quen giúp duy trì vòng eo thon gọn

1. Uống đủ nước mỗi ngày

Uống đủ nước giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ đào thải độc tố và hạn chế tích mỡ vùng bụng. Việc bắt đầu buổi sáng với một cốc nước lọc giúp cơ thể khởi động hệ tiêu hóa và tạo nền tảng cho quá trình kiểm soát cân nặng trong ngày.

2. Ngủ đủ giấc và đúng giờ

Giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến hormone kiểm soát cảm giác đói. Ngủ đủ từ 7–8 tiếng mỗi đêm giúp hạn chế thèm ăn, giảm nguy cơ tích mỡ và cải thiện sức khỏe tổng thể. Nên tránh sử dụng đồ uống chứa caffein, đường hoặc cồn trước giờ ngủ.

Giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến hormone kiểm soát cảm giác đói.

3. Ưu tiên thực phẩm toàn phần

Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và các loại hạt là lựa chọn lý tưởng để giữ vòng eo thon gọn. Những thực phẩm này cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất nhưng không gây dư thừa năng lượng. Ăn đa dạng màu sắc rau củ cũng giúp cơ thể hấp thu nhiều dưỡng chất hơn.

4. Bổ sung đủ protein trong khẩu phần ăn

Protein giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ duy trì cơ bắp khi giảm mỡ. Ngoài ra, cơ thể cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa protein, từ đó hỗ trợ quá trình đốt mỡ hiệu quả.

5. Nấu ăn tại nhà

Tự chuẩn bị bữa ăn giúp bạn kiểm soát tốt lượng dầu mỡ, đường và gia vị sử dụng. Đây cũng là cách xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, hỗ trợ giữ dáng lâu dài.

Tự chuẩn bị bữa ăn giúp bạn kiểm soát tốt lượng dầu mỡ, đường và gia vị sử dụng.

6. Vận động và tập luyện thường xuyên

Không cần tập luyện cường độ cao, chỉ cần duy trì các hoạt động như đi bộ, gym, bơi lội, nhảy dây hay khiêu vũ mỗi ngày cũng giúp đốt cháy calo và làm săn chắc vùng eo.

7. Hạn chế đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm nhiều đường, chất béo và đồ ăn chế biến sẵn dễ khiến mỡ tích tụ ở vùng bụng. Việc cắt giảm các loại nước ngọt, bánh kẹo và đồ ăn nhanh sẽ giúp vòng eo gọn gàng hơn và cải thiện sức khỏe lâu dài.



