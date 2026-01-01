Dù là nam hay nữ, không phải lúc nào "chuyện ấy" cũng có lợi cho sức khỏe hay tâm trạng. Với nữ giới, điều này càng cần được chú ý hơn do đặc điểm sinh lý đặc thù, cơ quan sinh dục nhạy cảm và dễ tổn thương.

Nhất là sau khi bước sang tuổi 40, nhiều phụ nữ còn bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Nội tiết tố biến động mạnh khiến cơ thể dễ mệt mỏi và vùng kín kém đàn hồi hơn. Vì vậy, có những thời điểm chị em nên tiết chế chuyện ấy để tránh nhanh già và phòng bệnh.

Không chỉ những ngày hành kinh, có 3 thời điểm bạn không nên làm chuyện ấy:

1. Ngay sau khi vừa hết kinh nguyệt

Do phải kiêng khem nhiều ngày nên không ít cặp đôi muốn gần gũi ngay khi kinh vừa sạch. Thực tế đây lại là giai đoạn nhạy cảm với sức khỏe nữ giới. Nội mạc tử cung vừa bong tróc và đang trong quá trình phục hồi. Làm "chuyện ấy" lúc này dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa và viêm vùng chậu.

Ảnh minh họa

Cơ thể phụ nữ cũng vừa mất một lượng máu đáng kể nên thường mệt mỏi và suy nhược. Việc tiêu hao năng lượng cho quan hệ tình dục có thể khiến chị em kiệt sức và giảm khoái cảm.

Không ít trường hợp kinh nguyệt vẫn còn rỉ rả một đến hai ngày sau chu kỳ. Quan hệ khi kinh chưa sạch hoàn toàn làm tăng nguy cơ lạc nội mạc tử cung và ảnh hưởng khả năng sinh sản. Nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục cũng cao hơn. Với phụ nữ sau bốn mươi tuổi, quá trình hồi phục niêm mạc tử cung diễn ra chậm hơn. Vì vậy nên chờ ít nhất 3 ngày sau khi hết kinh rồi mới quan hệ để đảm bảo an toàn.

2. Sau khi uống nhiều rượu bia

Một lượng nhỏ đồ uống có cồn có thể giúp tâm trạng thư giãn. Tuy nhiên khi đã uống nhiều hoặc có dấu hiệu say thì không nên làm chuyện ấy. Rượu bia làm giảm tiết dịch âm đạo khiến quan hệ khó khăn và dễ đau rát. Máu lưu thông nhanh và tử cung co bóp mạnh hơn cũng làm tăng nguy cơ tổn thương vùng kín.

Ảnh minh họa

Cồn còn ảnh hưởng đến nội tiết và khả năng sinh sản. Việc quan hệ khi trong máu còn nhiều rượu bia có thể làm rối loạn kinh nguyệt và suy giảm chức năng buồng trứng. Với phụ nữ tiền mãn kinh, nội tiết vốn đã thất thường. Rượu bia càng khiến tình trạng khô hạn và mệt mỏi nặng hơn.

Ngoài ra, rượu bia kích thích tim mạch và thần kinh. Điều này làm tăng nguy cơ tai biến trong lúc ân ái và dễ dẫn đến quan hệ không an toàn.

3. Khi không sẵn sàng về tinh thần hoặc suy nhược về thể chất

Áp lực công việc và gia đình khiến nhiều phụ nữ mệt mỏi kéo dài. Không ít người vẫn cố gắng chiều bạn đời dù cơ thể không đủ sức. Quan hệ trong trạng thái này không mang lại khoái cảm mà còn gây nhức đầu, chóng mặt và đau rát vùng kín. Lâu dần có thể dẫn đến rối loạn nội tiết và suy giảm ham muốn.

Ảnh minh họa

Đặc biệt với phụ nữ sau 40 tuổi, giấc ngủ kém và sức bền giảm rõ rệt. Nếu quan hệ khi cơ thể quá mệt, nguy cơ đau âm đạo và khó chịu kéo dài sẽ cao hơn. Chị em cũng nên tránh làm chuyện ấy khi đang ốm hoặc điều trị bệnh. Lúc này sức đề kháng suy giảm và cơ thể dễ bị vi khuẩn tấn công hơn. "Chuyện ấy" chỉ thực sự tốt cho sức khỏe khi cả hai đều sẵn sàng và cơ thể đang ở trạng thái ổn định.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top Beauty