Nhiều “quý bà” tham gia điều hành đường dây đánh bạc hơn 200 tỉ đồng

Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh quy mô rất lớn, bắt 14 đối tượng liên quan.

Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỉnh Ninh Bình, TP Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Các đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi, chúng thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng internet đăng nhập ứng dụng zalo, telegram… để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề.

Các đối tượng hoạt động khép kín, trong thời gian nhận bảng lô đề thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi khác nhau, hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để hoạt động phạm tội.

Xác định hoạt động của đường dây đánh bạc trên làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Các "quý bà" cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: V. Hậu

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây đánh bạc là Đinh Thị Thao (SN 1974) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1973), cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Giúp việc trực tiếp cho Thao và Thảo còn có Vũ Công Đồng (SN 1977), Lê Thị Hiền (SN 1986), cùng trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Lê Thu Hương (SN 1995), trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Ngoài ra, đường dây trên còn có nhiều "đại lý cấp dưới" ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.



Tại Nghệ An, cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu (SN 1962, trú tại huyện Nghi Lộc). Ngoài Thu, cơ quan công an cũng xác định thêm 7 đối tượng khác trong đường dây cùng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Uông Thị Nga (SN 1963), Nguyễn Song Đông (SN 1964) cùng trú TP Vinh; Bùi Thị Hòa (SN 1957), Nguyễn Văn Hòa (SN 1967), Đặng Thị Bính (SN 1979), Lê Hải Hà (SN1978), cùng trú tại huyện Nghi Lộc; và Trần Văn Mai (SN 1971) trú tại huyện Hưng Nguyên.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thị Thu, kẻ cầm đầu đường dây tại Nghệ An. Ảnh: V. Hâu

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 12-12 đến ngày 15-12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đồng loạt 14 tổ công tác bắt, khám xét nơi ở của 14 đối tượng trú tại TP Hà Nội, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ninh Bình. Tang vật thu giữ 22 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu xác định tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến lúc bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề là hơn 200 tỉ đồng. Trong đó, riêng ngày 9-12-2023, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỉ đồng.

Hiện, chuyên án đang được điều tra, mở rộng.