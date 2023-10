Phát hiện vụ án đánh bạc qua ví điện tử quy mô 2.800 tỷ, có nhiều sinh viên các trường đại học danh tiếng tại Hà Nội tham gia

Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ví điện tử Momo với quy mô đặc biệt lớn.



Thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, từ cuối năm 2022, đơn vị phát hiện website “clmm.me” (đến tháng 12/2022 đổi tên thành “clmmz.me”) sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Căn cứ tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tổ chức điều tra.

Bị can Ngô Đức Hạ

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2021, từ việc chơi trò chơi điện tử "Game Ngọc Rồng" trên mạng xã hội, Ngô Đức Hạ (SN 1998) quê ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa.

Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.

Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo thì người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến.

Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website “clmm.me” và “clmmz.me” thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc. Người có nhu cầu đánh bạc sẽ truy cập vào website “clmm.me” và “clmmzme”.

Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như Chẵn lẻ, Chẵn lẻ 2, Tài xỉu, Tài xỉu 2, Tổng 3 số, 1 phần 3, Gấp 3, Xiên, Đoán số và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể, số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng và không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.

Nhiều "hot Youtuber" có liên quan

Theo cơ quan điều tra, Ngô Đức Hạ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã tìm thuê các chủ kênh Youtube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Hoạt động đánh bạc đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Tính chung từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch “Đánh bạc” khoảng 2.800 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố 33 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc”. Kết thúc điều tra vụ án giai đoạn 1, ngày 10/10/2023 Cơ quan An ninh điều tra đã ra Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố 08 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và 25 bị can về tội “Đánh bạc”

8 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc"

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 8 bị can "Tổ chức đánh bạc", bao gồm: Ngô Đức Hạ; Vũ Công Tới (SN 2001) ở Khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004) ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Cần (SN 1999) ở Khu đô thị Vinhomes Smart, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Vũ Đức Toại (SN 1998) ở xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Dương Phúc Chiến (SN 2000) ở xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Ngô Thị Liên (SN 2003) và Ngô Thị Thu (SN 2003) cùng ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.



Được biết, trong số các "con bạc" tham gia chơi có nhiều sinh viên các trường đại học như: Bách khoa Hà Nội, FPT Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội... và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định pháp luật.