Nhiều lưu ý về thời tiết ở TP HCM từ tháng 4 đến tháng 6

Trước dự báo tình hình thời tiết TP HCM trong thời gian tới, Đài khí tượng thủy khu vực Nam Bộ khuyến cáo cần đề phòng thời kỳ không mưa sẽ còn kéo dài dẫn đến khả năng thiếu nước ngọt cho đời sống và cây trồng.

Cũng theo đơn vị này, người dân TP HCM cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật xuất hiện nhiều với cường độ mạnh trong khoảng từ giữa đến cuối tháng 4-2024 trở đi.

Cụ thể, Đài khí tượng thủy khu vực Nam Bộ dự báo trong tháng 4, thời tiết TP HCM phổ biến không mưa, chỉ một vài nơi có khả năng có mưa nhỏ với lượng không đáng kể. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn cùng thời kỳ những năm trước. Khả năng sẽ có những trận mưa rào và dông khá lớn nhưng chỉ xảy ra ở vài nơi. Còn lại hầu hết vẫn là mưa rào và dông với lượng không lớn. Một vài trận mưa trái mùa có khả năng xảy ra trong khoảng 10 ngày cuối tháng.

Đài khí tượng thủy khu vực Nam Bộ cho biết tháng 4 là thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng Nam Bộ, nắng nóng tại TP HCM cũng sẽ rất gay gắt. Dự báo tại khu vực trung tâm TP HCM sẽ có nhiều ngày nắng nóng diện rộng và một vài ngày nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất 37-38 độ C, thậm chí là trên 38 độ C. Số ngày có nắng nóng trong tháng phổ biến từ 20-25 ngày.

Trong tháng 4, người dân TP HCM cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông.





Bước sang tháng 5, thời tiết TP HCM được dự báo có nhiệt độ trung bình cao hơn so với cùng kỳ những năm trước. Vẫn còn một vài đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi 38 độ C.



Theo Đài khí tượng thủy khu vực Nam Bộ, thời kỳ bắt đầu mùa mưa năm nay vào khoảng giữa tháng 5. Thời điểm này được đánh giá là trễ hơn so với nhiều năm trước đó. Trong tháng, người dân TP HCM cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông.

Mùa mưa năm nay được dự báo sẽ đến muộn hơn so với những năm trước

Dự báo trong tháng 6, TP HCM có mưa nhiều và có nhiều đợt mưa kéo dài. Tổng lượng mưa và nhiệt độ của tháng được dự báo xấp xỉ đến cao hơn cùng kỳ những năm trước.

Trong tháng 6, nắng nóng tại TP HCM sẽ chấm dứt nhưng một vài ngày vẫn có khả năng có nhiệt độ cao nhất là 35 độ C ở khu vực trung tâm thành phố.

Trong nửa cuối tháng 6 khả năng xuất hiện những ngày có mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn cục bộ xảy ra nhiều ở khu vực trung tâm thành phố với một vài nơi có lượng lớn.

Do đó, cần đề phòng mưa lớn có thể gây ngập một số tuyến đường.