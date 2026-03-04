Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không khai thác đường bay giữa Việt Nam và Trung Đông tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay trong giai đoạn từ 4-3 đến ngày 6-3 do ảnh hưởng gián đoạn không phận. Trong 3 ngày này, Qatar Airways hủy 10 chuyến bay hành khách tại Hà Nội và TP HCM, ảnh hưởng khoảng 2.052 hành khách (chưa tính trẻ sơ sinh), đồng thời tạm dừng 4 chuyến bay hàng hóa.

Etihad Airways hủy 2 cặp chuyến bay giữa Abu Dhabi và Hà Nội trong ngày 5-3, với 960 hành khách bị ảnh hưởng.

Emirates hủy phần lớn chuyến bay đi/đến Dubai từ 28-2 đến hết 4-3; riêng ngày 4-3 có 3 chuyến/cặp chuyến bị hủy. Hãng bố trí riêng một chuyến bay hồi hương ngày 5-3 dành cho công dân và cư dân UAE.

Các hãng triển khai chính sách hỗ trợ đổi, hoàn vé

Qatar Airways áp dụng với vé từ 28-2 đến 10-3-2026: miễn phí đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng.

Etihad Airways cho phép hành khách có vé xuất trước 28-2, hành trình đến 10-3-2026 được đổi miễn phí sang chuyến bay do hãng khai thác đến 31-3-2026 hoặc yêu cầu hoàn vé; khuyến nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi ra sân bay và cập nhật thông tin liên hệ.

Emirates cho phép hành khách bị ảnh hưởng đặt lại chỗ trên chuyến bay khác khởi hành vào hoặc trước 20-3-2026, hoặc hoàn tiền đối với vé có hành trình vào hoặc trước 10-3-2026. Hành khách đặt qua đại lý liên hệ đơn vị xuất vé; khách đặt trực tiếp liên hệ website hoặc hotline hãng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác và kịp thời cập nhật thông tin tới hành khách.