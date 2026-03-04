Người Việt ở Trung Đông: Không sợ tên lửa, nghe báo động thành quen

Những ngày gần đây, tình hình Trung Đông rất nóng và căng thẳng. Trong suốt 3 năm qua, sinh sống và làm việc ở khu vực mà nay là "vùng chiến" là trải nghiệm cực kỳ khó quên nhưng cũng không còn mới mẻ với tôi nữa.

Có lẽ không nhiều người Việt Nam nếm trải cả ba đợt tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh trong vòng tám tháng qua.

Người dân đi dạo ở Dubai bất chấp chiến sự căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran. (Ảnh: Reuters)

Lần đầu tiên là vào tháng 6/2025, khi Iran phóng tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ tại Doha (Qatar). Tối hôm đó, cả thành phố rung chuyển bởi các tiếng nổ lớn.

Ban đầu tôi nghĩ là động đất. Đến khi chạy chạy ra được khỏi tòa nhà và nhìn thấy những "đám mây mảnh vỡ tên lửa" ngay trên đầu, tôi mới biết đó là một vụ tấn công. Cảm xúc lúc đấy khá hỗn độn, 3 phần kinh ngạc 7 phần sợ hãi. Trong đầu lúc đấy chỉ nghĩ thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Tôi bay khỏi Doha không lâu sau khi không phận mở.

Lúc Israel bất ngờ thả 10 quả bom xuống Doha nhắm vào các lãnh đạo Hamas hồi tháng 9 năm ngoái, tôi mới quay lại thành phố được vài ngày. Vị trí tôi ở cách hiện trường khoảng 15km. Cuộc tấn công đó làm 6 người thiệt mạng nhưng tôi không còn sợ và cũng không cảm thấy phải gấp rút "chạy trốn" như trước.

Ảnh vệ tinh của cảng Jebel Ali ở Dubai sau khi bị UAV Iran tấn công. (Ảnh: Reuters)

Lần này vừa về lại Dubai (UAE) không lâu, tôi lại sống giữa những đợt tấn công dồn dập khi Iran đáp trả Mỹ-Israel. Tôi không còn bất ngờ. Kịch bản Iran nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại các quốc gia trong khu vực bao gồm cả UAE đã được nhắc đến rất nhiều từ sau lần tấn công đầu tiên ở Doha. Riêng Dubai không hề có căn cứ quân sự Mỹ nào, nhưng lần này rõ ràng Iran muốn nhắm vào Jebel Ali - cảng huyết mạch của Dubai và một số cơ sở trọng yếu khác.

Điều khiến tôi và hầu hết công dân, cư dân UAE đều cảm thấy yên tâm, không lo lắng, không sợ sệt trong thời gian căng thẳng này đó là Chính phủ và Bộ Quốc phòng UAE phản ứng rất nhanh và hiệu quả. Mọi người tin chính phủ UAE là chính phủ “nói là làm”, một chính phủ cực giàu và mạnh, họ có đủ tiềm lực kinh tế và quân sự để đảm bảo an toàn cho người dân của mình.

Tổng thống UAE và Thái tử Dubai cùng đoàn tuỳ tùng xuất hiện tại Dubai Mall.

UAE thực sự đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, vận hành phòng thủ nhiều lớp, và cũng là nước đầu tiên ngoài Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầng cao THAAD. Chỉ trong 2 ngày, UAE đã đánh chặn thành công hàng trăm tên lửa đạn đạo, UAV cùng một số tên lửa hành trình.

Có vài nguồn tin cho rằng, chỉ trong 1 ngày 28/2, UAE đã tiêu tốn khoảng 1,6 tỉ USD cho việc phòng chống tên lửa. Chưa có xác nhận chính thức nào từ chính phủ về con số này. Tuy vậy, vẫn có thương vong xảy ra do các mảnh vỡ tên lửa rơi rải rác, tôi rất buồn và lấy làm tiếc cho những nạn nhân xấu số.

Chiến sự không làm xáo trộn cuộc sống ở đây quá nhiều. Ngoài đường có bớt kẹt xe hơn, mọi người có ra đường ít hơn theo khuyến cáo của chính phủ. Dẫu vậy, trung tâm thương mại, các nhà hàng, quán xá, văn phòng, siêu thị vẫn mở cửa hoạt động bình thường, chỉ có học sinh sinh viên chuyển sang học trực tuyến và người lao động làm việc ngoài trời được khuyến cáo làm việc từ xa hoặc xin nghỉ.

Mọi người cũng có tích trữ lương thực một chút nhưng không phải kiểu đổ xô gom hàng như thời kỳ phong tỏa vì COVID-19. Người Hồi giáo vẫn tụ tập ăn Iftar lúc 18h30. Tàu điện đô thị (metro) chưa ngừng hoạt động dù chỉ 1 phút. Taxi vẫn chạy đầy đường. Shipper vẫn miệt mài giao hàng, có thể là những người bận rộn nhất và thực sự là “người hùng” của Dubai trong thời gian này.

Dubai vẫn vận hành như cách nó đã từng, không hề biến thành “thành phố ma” như một số lời đồn đại. Đặc biệt, Tổng thống UAE và Thái tử Dubai cùng đoàn tuỳ tùng xuất hiện tại Dubai Mall, thân thiện bắt tay thăm hỏi người dân và an nhiên dùng bữa tại đây là hình ảnh trấn an mạnh mẽ đối với người dân toàn UAE.

Máy bay đưa người di tản khỏi Dubai. (Ảnh: Reuters)

Tôi nghĩ tạm thời nhóm người bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất là những người đang bị mắc kẹt do việc đóng không phận và các chuyến bay bị huỷ. Tuy nhiên, chính phủ cũng xác nhận sẽ chi trả toàn bộ chi phí ăn ở cho hơn 20 ngàn hành khách bị ảnh hưởng và chỉ thị cho khách sạn phải gia hạn lưu trú cho những du khách đang bị mắc kẹt tại UAE. Đây có lẽ là điều mà rất ít các quốc gia có thể làm được.

Với bản thân tôi nói riêng, tiếng điện thoại hú báo động, tiếng nổ tên lửa gần xa, tiếng máy bay tuần tra ầm ào suốt ngày đêm không thể ngăn tôi ngày ăn ba bốn bữa, tối ngủ đủ 8 tiếng, làm việc, tưới hoa, chơi game, chơi với mèo, cập nhật tin tức. Tiếng nổ, rung lắc là tất cả những gì tôi và rất nhiều người khác trải nghiệm, nhưng đa số trong đó là tiếng nổ và dư âm sóng áp suất do tên lửa đánh chặn tên lửa từ trên không.

Những người sống quanh tôi cũng đều rất bình thản, không phàn nàn, không sợ sệt. Chúng tôi vẫn đang rất an toàn. Hoảng loạn, sợ sệt, phàn nàn và lo lắng đều không giúp được gì. Cứ bình tĩnh, chủ động nghe ngóng và làm theo đúng hướng dẫn của chính phủ để tiếp tục giữ an toàn cho bản thân.

Tôi không sợ tên lửa, tôi chỉ sợ những con người đang gây ra cuộc chiến này. Tôi chưa rõ họ sẽ khiến những căng thẳng và xung đột này đi về đâu. Cầu mong các cuộc tấn công sẽ sớm kết thúc, cầu mong hoà bình cho Dubai, cho UAE, cho Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới vẫn đang chìm trong bóng đêm của những cuộc xung đột dai dẳng.