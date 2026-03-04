Ác mộng của nhà giàu: Hàng ngàn hành khách đang mắc kẹt trên các du thuyền tại Trung Đông, không thể đi tiếp cũng không thể về nhà

6 tàu du lịch từ bốn công ty đã bị mắc kẹt tại Trung Đông do xung đột quân sự leo thang.

Việc đóng cửa không phận và lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Iran đã khiến hàng ngàn hành khách không thể trở về nhà. Các hãng tàu đang phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho hành khách và sắp xếp các kế hoạch di chuyển thay thế.

Tình trạng các tàu bị mắc kẹt diễn ra sau thông báo của Tổng thống Donald Trump vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 2, rằng Hoa Kỳ đã tham gia vào một cuộc tấn công chung với Israel chống lại Iran. Để trả đũa, Iran đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa khắp khu vực, bao gồm các khu vực như Israel, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ngày 2 tháng 3, tàu Mein Schiff 5 vẫn đang neo đậu tại Doha, Qatar.

Các con tàu đang di chuyển trong vịnh Ba Tư sẽ phải đi qua eo biển Hormuz để tìm đến những vùng nước an toàn hơn. Tuy nhiên, Iran đã thề sẽ không cho bất kỳ con tàu nào đi qua, Reuters đưa tin. Không phận trong khu vực cũng đã bị đóng cửa, khiến các chuyến bay về nhà của du khách gần như không thể thực hiện được.

Tại cảng tàu du lịch ở Doha, Qatar, hai tàu du lịch đã bị mắc kẹt trong nhiều ngày, theo CNN. Tàu Mein Schiff 5, được vận hành bởi công ty du lịch TUI có trụ sở tại Đức, đã hoàn thành hải trình vào thứ Bảy và đang cập cảng Doha thì lịch trình tiếp theo bị hủy bỏ.

“Chúng tôi tiếp tục theo dõi các diễn biến tại Trung Đông một cách chặt chẽ và đang liên lạc mật thiết với các cơ quan hữu quan cũng như các chuyên gia an ninh”, TUI cho biết trong một tuyên bố chia sẻ với Cruise Industry News. “Chúng tôi đang liên tục đánh giá tình hình và luôn đưa ra quyết định dựa trên các khuyến nghị chính thức hiện hành”.

Hàng ngàn khách hàng trên tàu đáng lẽ phải rời tàu; tuy nhiên, họ vẫn đang ở lại trên boong, theo CNN. Công ty cho biết con tàu sẽ ở lại khu vực này trong khi họ nỗ lực sắp xếp các chuyến bay khứ hồi đáng tin cậy.

Con tàu còn lại, Celestyal Journey, cũng vẫn đang cập cảng tại Doha. Nhà điều hành tàu du lịch Hy Lạp đã thông báo trên mạng xã hội rằng con tàu sẽ ở lại Qatar cho đến ngày 7 tháng 3, và khách hàng được phép ở lại trên tàu hoặc xuống tàu tại Doha.

Trong khi đó, tại cảng Abu Dhabi, tàu Mein Schiff 4 của TUI vẫn đang neo đậu. Các quan sát viên trên tàu báo cáo đã nhìn thấy một quả tên lửa rơi xuống nước cách con tàu không xa vào chiều 1 tháng 3, theo Euronews.

Đồng thời, ba con tàu khác sẽ ở lại cảng Dubai. Tàu MSC Cruises Euribia đã hủy chuyến khởi hành ngày 1 tháng 3 từ Doha và thay vào đó vẫn đậu tại UAE.

Trong một tuyên bố chia sẻ với PEOPLE, người phát ngôn của MSC Cruises đã xác nhận việc cập cảng và cho biết công ty đang tuân theo hướng dẫn của các cơ quan quân sự khu vực của Hoa Kỳ để giữ con tàu tại cảng Dubai khi không phận vẫn bị đóng cửa.

Họ nói thêm rằng tại thời điểm này, tình hình trên tàu vẫn bình tĩnh, khách hàng và phi hành đoàn của chúng tôi đều thoải mái và được chăm sóc tốt. Chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho tất cả các khách hàng.

Tàu du lịch Discovery của Celestyal cũng vẫn đang đậu tại Dubai, cùng với tàu Aroya Manara của nhà điều hành tàu du lịch Aroya Cruise có trụ sở tại Saudi Arabia.