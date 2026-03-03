Giá thuê máy bay phản lực tư nhân từ khu vực Vịnh Ba Tư tăng vọt lên mức kỷ lục khi nhiều cư dân giàu có và các Giám đốc điều hành tranh giành nhau rời khỏi khu vực sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Dubai và Abu Dhabi.

Bởi nhiều trung tâm hàng không lớn như Sân bay Quốc tế Dubai phải đóng cửa hoặc bị gián đoạn nghiêm trọng do thiệt hại từ cuộc xung đột khiến nhu cầu sơ tán bằng máy bay riêng vượt quá nguồn cung.

Bảng thông tin các chuyến bay bị hủy. (Ảnh: AP)

Theo tờ New York Post, giới siêu giàu đang chi hơn 350.000 USD để thuê máy bay phản lực tư nhân rời khỏi Trung Đông, trong khi những người khác sẵn sàng lái xe 10 tiếng đến Ả Rập Xê-út để có được một chỗ trên máy bay riêng đến châu Âu.

"Ả Rập Xê-út là lựa chọn duy nhất thực sự khả thi cho những người muốn rời khỏi khu vực này ngay lập tức" , Ameerh Naran, Giám đốc điều hành của công ty môi giới máy bay tư nhân Vimana Private nói với Semafor.

Các giám đốc điều hành cấp cao tại nhiều công ty tài chính toàn cầu và những cá nhân giàu có đang đi nghỉ mát cũng nằm trong số những người đang tuyệt vọng tìm cách thoái vốn.

"Chúng tôi đã được nhiều khách hàng liên hệ, bao gồm gia đình, cá nhân và tập đoàn, những người muốn rời khỏi khu vực này vì lo sợ cho sự an toàn của bản thân hoặc vì lý do kinh doanh, họ chỉ đơn giản là cần phải di chuyển ", ông Ian McCaul, thuộc công ty an ninh Alma Risk tại Anh cho hay.

Ả Rập Xê-út: Lựa chọn duy nhất thực sự khả thi

Riyadh đang nổi lên như một điểm thoát hiểm quan trọng cho những người tìm kiếm lối thoát an toàn khỏi Trung Đông với sân bay của thủ đô là một trong số ít sân bay vẫn còn hoạt động trong khu vực.

Theo báo cáo từ Semafor, những cư dân bị mắc kẹt từ Dubai, Abu Dhabi, Qatar và Bahrain đang thực hiện những chuyến đi đường dài đến Riyadh, hy vọng bắt được máy bay phản lực tư nhân hoặc những chuyến bay thương mại rời khỏi khu vực.

Hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt vì đóng cửa không phận Trung Đông. (Ảnh: Hassan Ammar)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, nhiều công ty an ninh tư nhân đang thuê các đội xe SUV để vận chuyển người dân trên quãng đường 10 tiếng từ Dubai đến Riyadh, nơi họ có thể lên máy bay tư nhân.

Sân bay quốc tế King Khalid nằm cách trung tâm thủ đô Riyadh khoảng 35 km, là trung tâm chính cho nỗ lực sơ tán này. Sân bay có 5 nhà ga hành khách và thường xuyên khai thác những chuyến bay đến châu Âu, châu Mỹ, châu Á, Trung Đông và châu Phi.

Thêm vào đó, việc nới lỏng quy định về thị thực tại Ả Rập Xê-út càng làm tăng sức hấp dẫn của thủ đô Riyadh như tuyến đường thoát hiểm khẩn cấp. Nhiều quốc gia hiện có thể xin thị thực ngay khi đến nơi, thay vì phải xin trước. Do các tuyến đường sơ tán qua Oman cũng bị đóng cửa vì cuộc tấn công của Iran vào một số cảng biển và tàu chở dầu.

Cho đến nay, thủ đô Riyadh phần lớn tránh được các cuộc tấn công của Iran, giữ cho không phận của mình luôn mở.