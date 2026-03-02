Hơn 4.400 khách tại Việt Nam bị mắc kẹt do hủy loạt chuyến bay Trung Đông

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cập nhật đến tối 1-3-2026, có thêm 5 chuyến bay của các hãng Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways bị huỷ do ảnh hưởng xung đột quân sự tại Trung Đông so với con số công bố chiều cùng ngày.

Ảnh minh hoạ

Hoạt động vận tải hàng không tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi giao tranh quân sự giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran bùng phát từ ngày 28-2. Nhiều quốc gia trong khu vực đã phát hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận nhằm đảm bảo an toàn bay.

Iran, Iraq, Israel, Qatar, Kuwait, Bahrain và Syria đồng loạt đóng cửa không phận, phần lớn chưa xác định thời điểm mở lại. Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đóng cửa một phần không phận đến tối 2-3, trong khi Jordan hạn chế khai thác và theo dõi tình hình từng giờ. Một số sân bay lớn như Dubai và Hamad (Doha) cũng thông báo tạm dừng hoạt động vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa. Sân bay Changi (Singapore) đã hủy nhiều chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi, Doha, Dubai và khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin trực tuyến.

Tại Việt Nam, các hãng hàng không Trung Đông chịu tác động đáng kể. Qatar Airways hủy 10 chuyến bay đi và đến Hà Nội, TPHCM trong giai đoạn 28-2 đến 2-3, ảnh hưởng khoảng 2.557 hành khách. Hãng đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay, triển khai chính sách đổi hoặc hoàn vé, đồng thời cập nhật thông tin qua website và đại lý.

Emirates tạm đình chỉ toàn bộ chuyến bay đi/đến Dubai đến 18 giờ ngày 2-3, ảnh hưởng khoảng 1.881 hành khách tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Hãng cho phép đặt lại chuyến trong vòng 10 ngày hoặc hoàn vé theo quy định, đồng thời phối hợp bố trí khách sạn và hỗ trợ mặt đất cho hành khách bị gián đoạn hành trình.

Etihad Airways cũng tạm dừng bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5 giờ ngày 2-3, hỗ trợ đổi vé miễn phí đến giữa tháng 3 hoặc hoàn tiền đầy đủ. Trong khi đó, Turkish Airlines hủy một số chuyến đến các điểm Trung Đông nhưng các đường bay giữa Hà Nội, TPHCM với Istanbul vẫn khai thác bình thường.

2 máy bay của Qatar Airways và 1 máy bay của Emirates phải nằm lại sân bay Nội Bài do đóng cửa không phận.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết phần lớn không phận Trung Đông đang đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt, ảnh hưởng trực tiếp đến mạng bay khu vực và toàn cầu. Cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo.