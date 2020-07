Nhiếp ảnh mẫu nude: Nghe đã thấy đỏ mặt và quy tắc 5 KHÔNG nghiêm ngặt để giữ mình, giữ nghề và giữ sự trong sạch cho chiếc máy ảnh

Nghề nhiếp ảnh nói chung là một công việc luôn đề cao tính nghệ thuật và đòi hỏi cống hiến mới có thể làm ra sản phẩm đẹp. Đôi khi, nhiếp ảnh gia phải đến nhiều nước, dấn thân vào những góc khuất và trải nghiệm đa dạng nền văn hóa thì mỗi bức ảnh mới có hồn, cá tính riêng. Hoặc đơn giản là họ phải vượt lên những cám dỗ nghề nghiệp, những éo le, góc khuất thầm kín mà chỉ người cùng ngành mới hiểu.

Ấy là câu chuyện của chàng nhiếp ảnh gia chụp mẫu nude - Hậu Lê. Cái tên Hậu Lê chắc hẳn không còn quá xa lạ với những người trong giới nhiếp ảnh. Chập chững vào nghề từ năm 2015, đến thời điểm hiện tại Hậu Lê đã xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng với tần suất dày đặc, như L’Officiel, Harper’s Bazaar. Đặc biệt hơn, Hậu Lê còn là người đảm nhiệm chụp cho vô vàn bộ lookbook của local brand Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Hậu Lê.

Hãy cùng tìm hiểu về chàng trai trẻ thú vị sinh năm 1993 và những góc khuất của nghề chụp mẫu nude nhé!

Chàng nhiếp ảnh gia xuất phát điểm là dân kinh tế nhưng độ "sành sỏi" trong nghề khiến bất cứ ai cũng thán phục

Chào Hậu Lê, cơ duyên nào đã đưa bạn đến với nghề nhiếp ảnh nhỉ? Bạn có từng học ở trường Đại học hoặc khóa đào tạo nào về mảng này không?

Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của mình đến từ việc tình cờ được một người bạn làm bên báo mời chụp nhân vật nhưng bên ấy lại thiếu người nên mình là sự lựa chọn thay thế. Tình cờ chụp xong mọi người rất thích và mình đã chụp được nhiều bộ hơn. Thậm chí trước đó mình chỉ chụp về ảnh đường phố và không coi đó là việc kiếm sống.



Hậu xuất thân từ ngành thương mại quốc tế, tốt nghiệp chuyên ngành Xuất nhập khẩu. Tuy nhiên đi làm nửa năm mới thấy đó chẳng phải môi trường khiến mình thoải mái. Mình bước chân qua nhiếp ảnh như tay ngang và không qua trường lớp. Đến năm 2017 thì Hậu có tham gia học một khóa nhiếp ảnh ngắn hạn.

Tính đến thời điểm hiện tại Hậu Lê đã từng được làm việc cùng những KOLs, người nổi tiếng nào rồi nhỉ? Bạn có thể kể tên một vài dự án lớn của bản thân được không?

Khá may mắn là mình đã được làm việc cùng nhiều người có tầm ảnh hưởng lớn. Một vài nhân vật đã làm mẫu cho mình chụp có thể kể đến như siêu mẫu Xuân Lan, Thùy Dương, Cao Thiên Trang Next Top Model hay Khánh Linh The Face...

Hiện tại mình đang làm rất nhiều dự án cá nhân bao gồm có dự án lâu dài (Red Original) cũng như những dự án ngắn hạn và được mình theo đuổi từng năm như Original, Go Back Home...

Mức lương của nghề nhiếp ảnh nói chung và chụp mẫu nude nói riêng ra sao nhỉ, bạn nghĩ nó có thể giúp bạn đủ sống cả đời không? Theo Hậu Lê, nhiếp ảnh có phải là công việc bấp bênh?

Thật khó để đưa ra một con số chính xác cho mức lương của nghề nhiếp ảnh gia dù là chụp gì đi chăng nữa. Mình thì không dám chắc chắn công việc này đủ để nuôi mình cả đời nhưng nếu nói là bấp bênh thì không đúng. Cha mẹ Hậu cũng ủng hộ nên việc của mình bây giờ là phấn đấu hết sức cho sự nghiệp.

Những chuyện chưa kể về buổi chụp mẫu nude và quy tắc 5 KHÔNG mà nhiếp ảnh gia luôn phải nằm lòng

Được biết, Hậu Lê nổi tiếng là một nhiếp ảnh rất "bén tay" trong chuyên môn chụp nude. Vậy với riêng chụp mẫu nude thì có khác gì so với kiểu chụp bình thường không?

Có khác nhiều chứ! Chụp nude có đặc trưng ở việc đôi bên phải tin tưởng lẫn nhau. Nhân vật được mình chọn phải có niềm tin ở nhiếp ảnh gia, cũng như thoải mái dẫu không mặc gì trên người. Còn đối với bản thân Hậu, mình cũng sẽ phải tỉ mỉ chọn góc độ sao cho hợp lý, không bị phản cảm. Mình thấy đẹp, nhân vật thấy đẹp và cả người xem cũng thấy nghệ thuật trong từng bức hình.

Một điều khác nữa là buổi chụp nude thường chỉ có 2 người, nên là thế. Hậu và nhân vật sẽ làm việc với nhau, chỉ cần có người khác tham gia thì nhân vật rất dễ bị ngượng ngùng.

Khi tham gia các buổi chụp nude, Hậu Lê đã bao giờ gặp "sự cố" nghề chưa nhỉ? Chẳng hạn như bị hiểu lầm, bị quỵt tiền, gạ tình...?

Đây là câu hỏi mà nhiều người đã từng hỏi Hậu. Vấn đề này mình xin khẳng định là chưa và bản thân Hậu cũng không muốn nó xảy ra trong tương lai. Trước khi bước vào buổi chụp hình mình cũng giải thích rõ những gì đang làm và nhân vật cũng rất hiểu. Sau buổi chụp mình và nhân vật làm bạn của nhau nên mọi thứ quay trở lại bình thường.

Quỵt tiền thì mình cũng gặp rồi nhưng nếu ai làm thế với Hậu, mình sẽ nghỉ chơi. Trộm vía đến bây giờ mình dính phải trường hợp ấy ít, gần như không có. Trong quá trình làm việc thất bại là điều đôi khi cũng xảy ra nhưng cũng may Hậu luôn được mọi người động viên. Sai thì mình làm lại, dần dần mới nâng cao tay nghề được.

Nghề nhiếp ảnh cũng may rủi lắm không phải lúc nào mình chụp ra cũng đẹp và không phải lúc nào mình chụp mà người khác cũng thích. Nói chung nghề nhiếp ảnh đúng kiểu "làm dâu trăm họ"!

Như vậy, sau những chia sẻ của Hậu Lê, chúng ta có thể tổng kết về nguyên tắc 5 KHÔNG của anh chàng này 1. Không để quá nhiều người xuất hiện trong buổi chụp (nên là 2 người). 2. Tuyệt đối không đụng chạm vào thân thể nhân vật. Mọi thứ đều có thể giải thích bằng ngôn từ. 3. Không chụp hình khi chưa giải thích cho mẫu nude về bối cảnh, concept. 4. Không vượt quá giới hạn của bản thân, luôn đề cao sự chuyên nghiệp. 5. Quỵt tiền = nghỉ chơi, nghỉ làm ăn.

Cuối cùng, nhiếp ảnh gia Hậu Lê gửi gắm đến với các bạn trẻ đang có hứng thú và định hướng đi theo công việc này.

Thứ nhất, hãy luôn nâng cao sức khỏe để có nhiều nhiệt huyết cống hiến. Tiếp đến là đừng nghĩ công việc này màu hồng vì nó có nhiều khó khăn. Hơn cả là phải xác định mục đích theo nhiếp ảnh là gì. Khi đó các bạn sẽ có nền tảng để tiến xa hơn.

Hi vọng trong tương lai Hậu Lê sẽ phát triển sự nghiệp rực rỡ và gặt hái được nhiều thành tựu!

Cảm ơn Hậu Lê vì buổi phỏng vấn đầy thú vị!