Nhân viên ngán ngẩm bởi yêu cầu pha trà gừng khó đỡ của khách và những nỗi khổ ít ai thấu của nghề phục vụ

Nhiều người cho rằng, làm phục vụ bàn tại hàng ăn, quán cà phê... thật đơn giản vì chẳng đòi hỏi nhiều kĩ năng. Tuy nhiên, thực tế đã đi làm kiếm tiền thì không có việc nào nhẹ nhàng hay dễ dàng. Mỗi nghề đều cũng có nỗi khổ riêng.

Cụ thể, với nghề phục vụ, họ được ví như làm dâu trăm họ khi lúc nào cũng phải đặt khách hàng lên trên hết. Thậm chí, trong một số tình huống muốn tăng xông lắm rồi thì nhân viên phục vụ vẫn phải cố mà nặn ra một nụ cười và tự dặn lòng "không được to tiếng với khách".

Mới đây, một hình ảnh chụp lại order của khách kèm yêu cầu oái oăm về đồ uống đã khiến dân tình xôn xao. Ngay sau khi đăng tải lên group cộng đồng nọ ít lâu đã thu hút tới gần 10 nghìn lượt like.

Yêu cầu khó đỡ của vị khách nọ.

Theo đó, khách này chọn 1 đĩa hướng dương vị dừa kèm 2 trà gừng. Nhưng những yêu cầu sau đó mới thật... cạn lời: "Không bỏ túi trà gừng, bỏ gừng tươi. Gừng tươi xay nhuyễn thật đều tay, lấy nước, bỏ xác. À quên, thêm xíu mật ong, bonus thêm 2 túi đường, trà gừng nóng nóng, không bỏ đá".

Không phải một lời dặn dò thêm bớt đường/đá, nóng/lạnh thông thường mà vị khách khó tính này còn quyết định nguyên liệu thay nhà hàng. Và sau đó, khách còn hướng dẫn cách pha chế sao cho ngon!!!

Người chia sẻ bức ảnh này chẳng rõ phải nhân viên quán không, dở khóc dở cười cho biết: "Thôi, chị vào bếp làm giúp em luôn đi".



Yêu cầu oái oăm của khách khiến nhân viên phục vụ kêu trời. (Ảnh minh họa)

Đương nhiên, với trường hợp khách khó tính như thế này thì dân mạng từ chối hiểu! Còn nhân viên phục vụ thì vẫn phải cố mà dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích với khách thôi. Đã bảo công việc như làm dâu trăm họ này đâu có dễ dàng!

Trước đó, dân mạng cũng nhiều phen chia sẻ tình cảnh dở khóc dở cười khi đi làm phục vụ.

Khách gọi ly cam cà rốt nhưng không lấy cà rốt?

Khách: Cho chị ly cam rốt nhưng không lấy cà rốt.

Nhân viên: Dạ, vậy mình gọi 1 cam vắt ạ.

Khách: Không phải em, em không hiểu à, là ép cam rốt nhưng không lấy cà rốt.

Hỏi một đằng gọi một nẻo

- Quán có espresso không em?

- Espresso là gì hả anh?

- Phục vụ mà không biết espresso là gì à? Thế có culi hay moka không?

- Tại em mới vào làm nên chưa rõ hết, anh chờ em hỏi pha chế chút nhé.

- ...

- Dạ, anh ơi, quán em có hết anh ạ. Thế anh uống espresso, culi hay moka ạ?

- Thôi, lấy anh nước dừa.

(Ảnh minh họa)

Gọi ly đá xay rồi đỏ mắt tìm đá!

"Em ơi sao ly đá xay này của chị không thấy đá ở đâu hết vậy em?"

Trường hợp này cần kêu khách mang giấy bút ra học thêm về steak để lựa chọn cho đúng quá!

Kêu steak (những miếng thịt được dùng để nướng, chiên hoặc quay) mức độ chín RARE (1 phút mỗi mặt - mức độ RARE gần như là thịt sống hoàn toàn, chỉ có lớp rất mỏng bên ngoài được nấu đủ để chuyển sang màu nâu), rồi khách lại kêu: "Thịt còn hồng đỏ, còn sống em ơi! Thịt sống sao ăn được? Chín hết mới ăn được chứ em ơi! Thịt bò sao mềm vậy em ơi phải dai mới là thịt bò chứ em? Sao thịt lạt vậy em ơi không nêm gia vị à, sao không có nước chấm em ơi???"

Rút cuộc là nóng hay lạnh?

Hồi đấy phục vụ cafe K.F trên hồ, đang hỏi khách Tây muốn uống nóng hay lạnh thì ông ý bảo "maybe hot maybe cold, I think hot but i still want some ice in it" (tạm dịch: Có thể nóng cũng có thể lạnh. Tôi nghĩ nóng nhưng vẫn muốn có một ít đá trong đó).

Đá xay nhưng không muốn có đá???

Lấy chị một việt quất đá xay không đá nha em. Chị bị viêm họng.

Sinh tố bơ không sữa không đường rồi chê nhạt? Chỉ có thể là khách!

Làm cho cô 1 sinh tố bơ nguyên chất không bỏ đá, không sữa, không bỏ đường luôn nha.

Một lát sau khi mang ra bả lại kêu lại hỏi: "Sao nó nhạt thếch vậy."