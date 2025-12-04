Nhân trung giọt nước chuẩn Trung Hoa khiến chị em phát sốt, người khen kẻ chê "chắc hứng nước luôn được"

Nhân trung giọt nước chuẩn Trung Hoa đang trở thành một trào lưu thẩm mỹ thời đại mới khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt thời gian gần đây.

Lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bức ảnh "before - after" với phần môi trên được tạo hình hõm nhẹ, thuôn gọn như một giọt nước rơi, được gọi bằng cái tên nghe đã thấy… rất phong thủy. Có người trầm trồ khen gương mặt trông thanh tú, mềm mại và "có lộc" hơn. Cũng có người thẳng thắn chê vui: "Làm xong chắc hứng nước luôn được".

Nhưng vượt lên những lời đùa cợt, nhân trung giọt nước lại được giới nhân tướng học và phong thủy Á Đông đánh giá là vị trí hứng tiền, tụ phúc, nơi "tạo hõm để đợi tiền về". Chính điều này đã khiến xu hướng thẩm mỹ này nhanh chóng lan rộng, đặc biệt trong nhóm phụ nữ trẻ yêu cái đẹp và tin vào năng lượng tích cực mà thẩm mỹ thời hiện đại mang lại.

Nhân trung giọt nước chuẩn Trung Hoa là gì?

Theo quan niệm Á Đông, nhân trung là rãnh dọc nằm giữa mũi và môi trên. Đây không chỉ là chi tiết giải phẫu, mà còn được xem là đường liên kết giữa sức khỏe - con cái - hậu vận của một người. Các tài liệu về nhân tướng học cho rằng, nhân trung hình giọt nước, tức phần rãnh giữa môi trên có độ sâu vừa phải, thuôn nhẹ, rõ nét và sáng, là tướng người có phúc, có hậu.

Cụ thể, nhân trung đẹp theo chuẩn Trung Hoa thường có những đặc điểm sau:

- Độ sâu vừa phải, không quá nông cũng không khoét sâu.

- Đường nét rõ ràng, cân đối, thuôn gọn dần về phía môi trên, tạo hình giọt nước mềm mại.

- Bề mặt da sáng, không lệch, không đứt đoạn.

Theo nhân tướng học, người sở hữu nhân trung giọt nước sâu, rõ và sáng thường được cho là tụ phúc, tụ tài, hậu vận ổn định, con cái ngoan hiền. Ngược lại, nếu nhân trung nông hoặc lệch, phúc có thể đến nhưng khó giữ, cần sống thiện lành để "bù phước". Chính vì những luận giải này, không ít chị em xem việc tạo hình nhân trung như một cách làm đẹp kết hợp cầu may, rất hợp tinh thần của xu hướng thẩm mỹ gắn với yếu tố tinh thần, phong thủy trong thẩm mỹ thời hiện đại.

Bạn cần làm gì để tạo nhân trung giọt nước chuẩn Trung Hoa?

Cùng với sự phát triển của thẩm mỹ hiện đại, việc can thiệp để tạo hình nhân trung không còn xa lạ. Hiện nay, có một số phương pháp thường được nhắc đến khi nói về nhân trung giọt nước:

Tiêm chất làm đầy (filler)

Bác sĩ sử dụng lượng filler rất nhỏ để tạo độ lõm, độ cong mong muốn cho nhân trung. Phương pháp này ít xâm lấn, thời gian thực hiện nhanh, phù hợp với người muốn thử xu hướng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, hiệu quả không vĩnh viễn và phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật tạo hình.

Tạo hình nhân trung bằng thủ thuật tạo hình thẩm mỹ

Đây là phương pháp can thiệp sâu hơn vào cấu trúc mô mềm vùng môi - nhân trung, đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn phẫu thuật tạo hình. Ưu điểm là giữ dáng lâu dài, đường nét rõ. Nhưng đổi lại, can thiệp càng sâu thì rủi ro cũng càng cao nếu không được thực hiện đúng chỉ định và kỹ thuật.

Dù lựa chọn phương pháp nào, điểm chung của trào lưu thẩm mỹ thời đại mới này là yêu cầu rất cao về tay nghề bác sĩ và sự hài hòa tổng thể gương mặt. Nhân trung chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến nụ cười, biểu cảm và cảm giác tự nhiên khi giao tiếp.

Dù làm đẹp theo cách nào cũng phải đảm bảo an toàn

Ở góc độ chuyên môn, BS Nguyễn Thanh Hùng (thường gọi là BS Hùng Thanh, chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội, đưa ra cảnh báo khá thẳng thắn về xu hướng này. Theo bác sĩ, thao tác tạo hình nhân trung không quá khó đối với bác sĩ đúng chuyên ngành, nhưng tiềm ẩn nguy cơ nếu làm theo trào lưu mà thiếu cân nhắc.

Bác sĩ cho biết, việc can thiệp nhân trung kiểu này có thể dẫn đến biến dạng môi, khiến nụ cười trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên. Điều này từng xảy ra với trào lưu làm má lúm đồng tiền cách đây nhiều năm, khi rất nhiều người chạy theo mốt, để rồi sau đó phải chấp nhận một biểu cảm "đơ", không còn hợp xu hướng.

BS Hùng Thanh khuyến cáo, nếu chị em thực sự yêu thích nhân trung giọt nước chuẩn Trung Hoa, hãy tìm đến bác sĩ uy tín, cơ sở thực hiện đáng tin cậy để được tư vấn kỹ lưỡng, đánh giá sự phù hợp với gương mặt, tránh tâm lý chạy theo trào lưu. Bởi trong thẩm mỹ thời hiện đại, đẹp không chỉ là chạy theo xu hướng, mà là đẹp đúng - an toàn - bền vững, tránh để rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

"Gương mặt đẹp nhất, sau cùng, vẫn là gương mặt hài hòa, tự nhiên và khiến mình mỉm cười mỗi khi soi gương", chuyên gia nhắn nhủ.

(Ảnh: Internet)