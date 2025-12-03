Đừng đợi đến khi phù nề mới đi khám! Bác sĩ chỉ ra 3 dấu hiệu sớm của bệnh thận mà 90% người bỏ qua

Nhiều người vẫn mặc định rằng: "Chân tay chưa sưng, mặt chưa phù thì thận vẫn khỏe". Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa Thận cảnh báo đây là một quan niệm sai lầm tai hại. Thực tế, khi cơ thể đã xuất hiện phù nề, bệnh thận thường đã chuyển sang giai đoạn nặng.

Thận được ví như "nhà máy lọc thải" cần mẫn của cơ thể. Nó có khả năng bù trừ rất tốt, nghĩa là dù bị tổn thương một phần, nó vẫn cố gắng hoạt động để bạn cảm thấy bình thường. Chính vì vậy, ở giai đoạn đầu, "kẻ giết người thầm lặng" này thường không gây sưng tấy ngay mà sẽ phát ra 3 tín hiệu cầu cứu tinh vi hơn. Nếu bỏ qua, bạn có thể đánh mất cơ hội vàng để điều trị.

Dưới đây là 3 dấu hiệu bất thường trên cơ thể cảnh báo thận đang suy yếu sớm:

1. Những thay đổi "lạ" khi đi vệ sinh - dấu hiệu trực quan nhất)

Vì thận là cơ quan sản xuất nước tiểu, nên mọi rắc rối của thận đều sẽ phản ánh đầu tiên qua đường tiểu. Hãy quan sát kỹ mỗi sáng:

- Nước tiểu có nhiều bọt lâu tan: Nếu bạn thấy nước tiểu nổi đầy bọt bong bóng nhỏ li ti, nhìn giống như bọt bia và rất lâu tan sau khi xả nước, hãy cảnh giác. Đây là dấu hiệu của Protein niệu - tức là màng lọc cầu thận đã bị hỏng, khiến chất đạm (protein) vốn phải được giữ lại trong máu lại bị rò rỉ ra ngoài.

- Tiểu đêm bất thường: Người khỏe mạnh thường ngủ một mạch tới sáng hoặc chỉ đi tiểu 1 lần. Nếu bạn không uống nhiều nước trước khi ngủ mà vẫn phải thức dậy 2-3 lần mỗi đêm để đi vệ sinh, đó là dấu hiệu chức năng cô đặc nước tiểu của ống thận đang suy giảm.

- Màu sắc nước tiểu: Nước tiểu chuyển màu trà đậm, màu nước rửa thịt hoặc đỏ tươi là báo động đỏ về việc có hồng cầu trong nước tiểu.

2. Rắc rối tiêu hóa không rõ nguyên nhân - dấu hiệu dễ nhầm lẫn nhất

Rất nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn đầu lại đi khám ở... khoa Tiêu hóa. Tại sao vậy?

Khi thận yếu, khả năng đào thải độc tố kém đi. Các chất thải chuyển hóa (như ure, creatinin) tích tụ trong máu gây ra tình trạng nhiễm độc niệu. Hệ quả là hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng trực tiếp.

Triệu chứng: Bạn cảm thấy chán ăn, nhìn thấy thức ăn (đặc biệt là thịt, dầu mỡ) là buồn nôn, hay bị nôn khan vào buổi sáng.

Dấu hiệu đặc biệt: Miệng luôn có vị lạ (như vị kim loại) hoặc hơi thở có mùi hôi khai nhẹ (do nồng độ amoniac trong hơi thở tăng cao).

Nếu bạn điều trị dạ dày mãi không khỏi các triệu chứng trên, hãy thử kiểm tra chức năng thận.

3. Mệt mỏi vô cớ và suy nhược - dấu hiệu "lười biếng"

Bạn ngủ đủ 8 tiếng nhưng sáng dậy vẫn uể oải? Bạn cảm thấy kiệt sức dù không làm việc nặng? Đừng vội trách mình lười biếng.

Thận không chỉ lọc máu, nó còn tiết ra một hormone quan trọng tên là Erythropoietin (EPO). Hormone này có nhiệm vụ thúc đẩy tủy xương sản xuất hồng cầu.

Khi thận bị bệnh, những dấu hiệu sau sẽ xuất hiện:

- Lượng EPO giảm đi

- Tủy xương giảm sản xuất hồng cầu

- Cơ thể bị thiếu máu.Thiếu máu khiến não và cơ bắp không nhận đủ oxy, dẫn đến tình trạng hoa mắt, chóng mặt, da dẻ xanh xao và mệt mỏi triền miên.

Tại sao giai đoạn đầu thường không bị phù nề? Bởi vì ở giai đoạn sớm, thận vẫn còn đủ khả năng cân bằng nước và điện giải. Phù nề (sưng mặt, sưng mắt cá chân) thường chỉ xuất hiện khi chức năng thận đã mất đi đáng kể hoặc lượng protein trong máu giảm quá thấp.

Vì vậy, để bảo vệ "hai quả thận vàng", bạn cần hành động ngay:

Lắng nghe cơ thể: Đừng bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào, đặc biệt là 3 dấu hiệu kể trên.

Khám định kỳ: Chỉ cần một xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu đơn giản (kiểm tra chỉ số Creatinin) là có thể phát hiện bệnh thận sớm. Những người có nguy cơ cao (tiểu đường, huyết áp cao, gia đình có người bị bệnh thận) nên kiểm tra 6 tháng/lần.

Uống đủ nước, nhạt muối: Đây là hai thói quen đơn giản nhất để giảm tải áp lực cho thận.

Hãy nhớ: Bệnh thận nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể kiểm soát và bảo tồn chức năng sống. Đừng đợi đến khi chân sưng vù mới bắt đầu lo lắng!