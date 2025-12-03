Chỉ sau hơn nửa năm thay đổi lối sống hậu phẫu thuật, kết quả tái khám của nhóm 5 bệnh nhân từng cùng lúc phát hiện ung thư ruột đã khiến chính bác sĩ điều trị phải bất ngờ vì sự hồi phục kỳ diệu. Câu chuyện của họ trở thành bài học đắt giá về tầm quan trọng của chế độ ăn uống và vận động.

Ung thư đại trực tràng đang ngày càng trẻ hóa và trở nên phổ biến, đặc biệt ở nam giới với thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Mới đây, một trường hợp hy hữu tại một bệnh viện ung bướu tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn: 5 người đàn ông, là bạn thân của nhau, cùng phát hiện mắc bệnh và cùng đạt được kết quả hồi phục ngoạn mục chỉ sau 7 tháng.

Cuộc nhậu nhẹt dẫn đến "bản án" chung

Được biết, 5 người đàn ông này chơi chung trong một nhóm bạn thân thiết. Họ có điểm chung là đều yêu thích các buổi tụ tập, thường xuyên ăn nhậu với thực đơn "quen thuộc" là thịt nướng, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và bia rượu. Rau xanh và trái cây là những thứ hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn của họ.

Sau khi một người trong nhóm có dấu hiệu đau bụng âm ỉ, đi ngoài ra máu và đi khám phát hiện ung thư trực tràng, 4 người còn lại vì lo lắng cũng đã rủ nhau đi tầm soát. Kết quả khiến tất cả bàng hoàng: Cả 5 người đều được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng ở các giai đoạn khác nhau, nhưng may mắn đa phần đều ở giai đoạn sớm hoặc giai đoạn tiền ung thư (polyp lớn).

Các bác sĩ chỉ ra rằng, chính thói quen ăn uống vô độ, tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và lười vận động trong thời gian dài là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến "bản án" chung cho cả nhóm.

7 tháng và cuộc "lột xác" ngoạn mục

Ngay sau khi nhận chẩn đoán, cả 5 người đều tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ (bao gồm phẫu thuật cắt bỏ khối u/polyp). Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là lời cảnh báo của bác sĩ: "Nếu không thay đổi lối sống, ung thư hoàn toàn có thể tái phát hoặc di căn nhanh chóng".

Lo sợ trước lưỡi hái tử thần, họ quyết tâm thực hiện một cuộc "cách mạng" về lối sống. 7 tháng sau, họ quay lại bệnh viện để tái khám định kỳ.

Khi cầm kết quả trên tay, vị bác sĩ điều trị đã không giấu nổi sự ngạc nhiên. Các chỉ số sức khỏe của cả 5 người đều ở mức lý tưởng, không có dấu hiệu tái phát, thể trạng hồng hào và tinh thần phấn chấn. Quá bất ngờ, bác sĩ phải thốt lên: "Các anh đã làm cái gì trong 7 tháng qua vậy?".

Bí quyết nằm ở 2 từ: "Kỷ luật"

Trả lời câu hỏi của bác sĩ, nhóm bệnh nhân chia sẻ họ đã cùng nhau thực hiện nghiêm ngặt 3 thay đổi lớn, khác biệt hoàn toàn với cuộc sống trước kia:

1. Thay đổi chế độ ăn: Ưu tiên thực vật Họ gần như loại bỏ hoàn toàn thịt chế biến sẵn, hạn chế tối đa thịt đỏ và rượu bia. Thay vào đó, thực đơn hàng ngày được lấp đầy bằng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt (như gạo lứt, yến mạch) và các loại hạt. Chất xơ từ thực vật đóng vai trò như "chiếc chổi" quét sạch cặn bã trong đường ruột, giảm áp lực lên hệ tiêu hóa.

2. Vận động mỗi ngày: Thay vì ngồi lì một chỗ hay nằm dài sau khi ăn, cả nhóm rủ nhau đi bộ, chạy bộ hoặc bơi lội ít nhất 30 phút mỗi ngày. Việc duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm đáng kể nguy cơ viêm nhiễm trong cơ thể.

3. Giữ tinh thần lạc quan: Đối diện với ung thư không phải là dấu chấm hết. Họ thường xuyên động viên nhau, giữ tâm trạng vui vẻ và ngủ đủ giấc. Các nghiên cứu đã chứng minh, tinh thần lạc quan hỗ trợ rất lớn cho hệ miễn dịch trong việc tiêu diệt các tế bào lạ còn sót lại.

Từ trường hợp của 5 bệnh nhân này, các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư có liên quan mật thiết nhất đến lối sống. Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị, người dân cần lưu ý:

Tăng cường chất xơ: Ăn ít nhất 30g chất xơ mỗi ngày từ rau củ quả.

Hạn chế thực phẩm gây viêm: Giảm đường, đồ chiên rán, thịt xông khói, xúc xích.

Tầm soát định kỳ: Những người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh nên nội soi đại tràng định kỳ để phát hiện sớm các polyp và xử lý kịp thời.

Câu chuyện của 5 người đàn ông là minh chứng sống động cho thấy: Số phận sức khỏe nằm trong tay chúng ta, và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một lối sống lành mạnh.

