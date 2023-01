Nhan sắc thật của nữ phụ đáng yêu nhất Hoàn Hồn: 48 tuổi vẫn trẻ măng, vừa tỏa sáng ở giải thưởng danh giá

Chỉ còn 2 tập phim nữa là Hoàn Hồn 2 (Alchemy of Souls 2) sẽ khép lại. Ở thời điểm hiện tại, Kim Do Ju (Oh Na Ra) là nhân vật hiếm hoi có được hạnh phúc trọn vẹn khi người cô yêu vừa tỏ tình, cặp đôi tuổi xế chiều hạnh phúc bên nhau. Dù đã có tuổi nhưng khi yêu, Do Ju và Park Jin vẫn quấn quýt như thể cặp gà bông mới lớn, mang tới cho khán giả những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước.

Xuất hiện xuyên suốt 2 mùa Hoàn Hồn, Kim Do Ju là nhân vật chiếm trọn cảm tình của khán giả. Dù chỉ là đạo chủ nhưng cô yêu thương Jang Uk như con ruột của mình. Ở phần 2, tuy xuất hiện không nhiều nhưng lần nào Do Ju cũng là quân sư, giúp cho Jang Uk và Naksu gần gũi nhau hơn.

Đạo chủ Kim Jang Uk ở hậu trường phim

Vào vai đạo chủ Kim là nữ diễn viên 48 tuổi Oh Na Ra. Lên phim không được chăm chút về ngoại hình, luôn xuất hiện với kiểu tóc khiến cô trở nên đứng tuổi nên nhìn những hình ảnh ngoài đời của nữ diễn viên U50, khán giả không khỏi bất ngờ. Ở tuổi 48, nữ diễn viên họ Oh trẻ trung như thể mới ngoài 30. Cô theo đuổi phong cách dịu dàng, ngọt ngào, thường xuyên xuất hiện với mái tóc dài và những chiếc đầm kín đáo.



Những hình ảnh gần đây của nữ diễn viên 48 tuổi

Về sự nghiệp nghệ thuật, cô từng theo học chuyên ngành khiêu vũ nhưng lại phát triển bản thân ở lĩnh vực nhạc kịch. Phải tới năm 2008, cô mới bắt đầu đá sân sang phim ảnh với một vai diễn ở bộ phim truyền hình My Sweet Seoul. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nhanh chóng, Oh Na Ra được các nhà sản xuất phim để mắt tới, tuy nhiên vì không phải là mỹ nhân tuyệt sắc lại bắt đầu khá muộn nên cô chủ yếu chỉ đóng các vai phụ.



Những bộ phim giúp cô được biết đến nhiều hơn phải kể tới như Hyde Jekyll Me, Yong Pal, Man to Man,... và nổi bật nhất là bom tấn rating SKY Castle. Ở SKY Castle, cô vào vai Jin Jin Hee - một trong số 5 nhân vật chính, trực tiếp tham gia vào cuộc chiến thượng lưu của các bà mẹ tìm trường cho con cái. Tạo hình kêu kỳ, sang chảnh, diễn xuất khiến người xem ám ảnh đã giúp Oh Na Ra chiếm trọn cảm tình từ khán giả.

SKY Castle

Diễn xuất nhiều năm nhưng số lượng giải thưởng mà Oh Na Ra nhận được không nhiều do cô chủ yếu chỉ đóng các vai phụ. Gần đây nhất, cô bất ngờ được vinh danh ở giải thưởng Rồng Xanh danh giá cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ bộ phim Perhaps Love.



Oh Na Ra nhận giải Rồng Xanh