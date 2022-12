Nữ chính 'Hoàn hồn' phần 2: Nữ hoàng dao kéo thế hệ mới, tân binh khủng long của làng diễn xứ Hàn

Sau những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng các fan của Hoàn hồn cũng được thưởng thức phần 2. Trước đó, đã có những lo ngại đối với việc Go Yoon Jung sẽ thay Jung So Min đóng chính. Tuy nhiên sau tập đầu tiên, diễn xuất ấn tượng của nàng thơ 26 tuổi cũng như phản ứng hóa học mà cô có với nam chính Lee Jae Wook lại đang khiến cư dân mạng "rần rần".

Tân binh khủng long của làng diễn xứ Hàn

Go Yoon Jung sinh ngày 22/4/1996, là một người mẫu kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Cô bắt đầu theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy từ năm 2019.

Go Yoon Jung mới bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ năm 2019 - nguồn: ELLE

Vai diễn đầu tay của Go Yoon Jung là ở bộ phim Chàng trai ngoại cảm hợp tác cùng Park Jin Young và Shin Ye Eun. Sang đến năm 2020, cô tiếp tục có thêm một vai phụ ở Nữ y tá can trường, bộ phim hài kinh dị do nam thần Nam Joo Hyuk đóng chính.

Cũng trong năm 2020, Go Yoon Jung có cho mình vai chính đầu tay, và đó là ở series phim đình đám Ngôi nhà ma quái. Cùng với dàn sao nổi tiếng bao gồm Song Kang, Lee Si Young, Lee Do Hyun, Go Min Si và Kim Nam Hee, Go Yoon Jung đã góp phần giúp tác phẩm này được yêu thích ở cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc.

Tạo hình cực "ngầu" của Go Yoon Jung trong Ngôi nhà ma quái - nguồn: Netflix

Theo thống kê, có tới 22 triệu khán giả thưởng thức Ngôi nhà ma quái thông qua nền tảng Netflix trong 4 tuần đầu tiên. Sức hút của phim lớn tới nỗi nó đã góp mặt trong danh sách top 10 TV Shows được yêu thích nhất trên nền tảng ở 70 quốc gia khác nhau.

Sau Ngôi nhà ma quái, Go Yoon Jung có thêm 2 vai phụ khác trong Trường luật - dự án truyền hình do mỹ nam Vườn sao băng Kim Bum đóng chính và phần đầu tiên của bộ phim Hoàn hồn.

Dễ thấy, dù mới chỉ rẽ hướng sang diễn xuất được 3 năm, thế nhưng cô đã cơ hội góp mặt trong những dự án đáng chú ý. Và với vai nữ chính trong Hoàn hồn: Ánh sáng và bóng tối, Go Yoon Jung hứa hẹn sẽ càng được khán giả yêu mến, quan tâm nhiều hơn nữa.

Go Yoon Jung được chọn mặt gửi vàng để thay Jung So Min đóng chính trong phần 2 của Hoàn hồn - nguồn: tvN

Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu phần 2 của bộ phim tạo được tiếng vang lớn như phần đầu. Nhưng với loạt tín hiệu khả quan ở thời điểm hiện tại, chúng ta có cơ sở để tin rằng khả năng Hoàn hồn: Ánh sáng và bóng tối trở thành một "cú flop" là rất thấp.

Go Yoon Jung là cái tên nổi tiếng trong làng mẫu

Không chỉ nhận được nhiều sự quan tâm ở lĩnh vực phim ảnh, Go Yoon Jung còn là gương mặt nổi tiếng trong làng mẫu. Thực tế là trước khi trở thành một diễn viên tay ngang, mỹ nhân sinh năm 1996 đã hoạt động ở giới giải trí với tư cách người mẫu.

Go Yoon Jung từng quảng cáo cho những nhãn hàng lớn - nguồn: Vogue, Ritz Crackers, Hoegaarden

Cô từng hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Nike, Giorgio Armani, Dior, L'Oreal Paris, Hoegaarden hay Ritz Crackers. Ngoài ra, Go Yoon Jung cũng chẳng ít lần xuất hiện trên bìa của những tạp chí lớn như Vogue, Cosmopolitan và Elle.



Nhan sắc đời thường xinh đẹp, xứng danh nữ hoàng dao kéo thế hệ mới

Nếu phải chỉ ra đâu là lý do khiến Go Yoon Jung trở thành cái tên được quan tâm tới thế, vậy thì đáp án chắc chắn là vẻ đẹp không góc chết của cô. Ai cũng biết trong làng giải trí xứ Kim Chi, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hay thậm chí "đập mặt xây lại" từ lâu đã trở nên quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, Go Yoon Jung lại là một trường hợp thành công đến mức hiếm thấy.

Nhan sắc trước và sau phẫu thuật của Go Yoon Jung - nguồn: MMA Entertainment, Kbizoom

Hồi còn đi học, Go Yoon Jung từng là nạn nhân của bạo lực học đường chỉ vì sở hữu ngoại hình kém sắc. Tuy nhiên sau khi đại tu gương mặt, cô chẳng khác nào "vịt hóa thiên nga". Từ trước tới nay khi nhắc đến danh xưng "nữ hoàng dao kéo", các khán giả sẽ ngay lập tức nghĩ tới Park Min Young.



Thế nhưng với tài năng cùng gương mặt đẹp không tì vết của mình, Go Yoon Jung xứng đáng được xem là nữ hoàng dao kéo thế hệ mới. Điều này càng đúng hơn nếu biết rằng chính cô là người đã thiết kế nên diện mạo của bản thân hiện tại.

Một vài hình ảnh bên ngoài trường quay của Go Yoon Jung:

Vẻ ngoài xinh đẹp bất chấp camera thường của Go Yoon Jung - nguồn: Instagram diễn viên

Hình ảnh Go Yoon Jung và Han So Hee đi ăn trưa cùng nhau - nguồn: Wow Keren

Go Yoon Jung sở hữu nhan sắc nhiều người ao ước - nguồn: Instagram diễn viên

Biểu cảm đáng yêu của mỹ nhân 26 tuổi - nguồn: Instagram diễn viên