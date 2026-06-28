Sau nhiều năm im lặng, nữ diễn viên Soo Ae cuối cùng cũng đã cho người hâm mộ một cái nhìn hiếm hoi về những gì cô ấy đã làm trong thời gian qua. Vào ngày 26/6, chuyên gia trang điểm Bang Sun Hwa đã chia sẻ một bức ảnh với Soo Ae trên Instagram, mang đến cho người hâm mộ thông tin cập nhật đáng mừng về nữ diễn viên trong suốt thời gian dài tạm ngừng hoạt động. “Những cuộc gặp gỡ bất ngờ luôn thành công” - Bang Sun Hwa viết, và cho biết thêm rằng cuộc trò chuyện của họ dường như không bao giờ kết thúc.

Trong ảnh, Soo Ae nở nụ cười rạng rỡ khi tạo dáng cùng Bang Sun Hwa và một người quen khác. Diện chiếc áo đen cổ cao đơn giản, nữ diễn viên thu hút sự chú ý với vẻ ngoài thanh lịch và nhan sắc không hề phai nhạt. Mặc dù không theo phong cách hào nhoáng, làn da mịn màng, đường nét khuôn mặt sắc sảo và khí chất duyên dáng của Soo Ae vẫn nổi bật ngay lập tức. Mái tóc buộc gọn tự nhiên và nụ cười dịu dàng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ tự nhiên của "nữ hoàng nước mắt".

Soo Ae (ngoài cùng bên phải) lộ diện sau hơn 4 năm vắng bóng. Ảnh: Instagram

Thông tin cập nhật nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi Soo Ae chưa xuất hiện trong dự án mới nào kể từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc Artificial City của đài JTBC, kết thúc vào tháng 2/2022. Trước đó, lần cuối cô xuất hiện trên màn ảnh rộng là trong bộ phim điện ảnh High Society năm 2018.

Sau hơn bốn năm tạm ngừng diễn xuất, người hâm mộ vô cùng vui mừng khi thấy thông tin mới nhất từ nữ diễn viên. Nhiều người bày tỏ sự nhớ nhung, để lại những bình luận như: "Tôi nhớ Soo Ae quá", "Cô ấy vẫn thật thanh lịch", "Mong sớm được gặp lại chị"... Trước đây, có thông tin cho rằng Soo Ae đã đàm phán để tham gia bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Inside Men năm ngoái, nhưng cuối cùng cô đã quyết định không tham gia dự án. Sau khi nữ diễn viên xuất hiện trở lại, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi tác phẩm tiếp theo của cô.

Fan mong đợi Soo Ae sớm trở lại. Ảnh: X