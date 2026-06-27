Mỹ nhân sở hữu nét đẹp "ngắm hoài không thấy chán": Lấy chồng CEO khét tiếng không công khai, sống như bà hoàng trong biệt thự triệu đô ở Mỹ

Hoa hậu Phạm Hương được xem là một trong những nhan sắc nổi bật nhất của Vbiz với vẻ đẹp sang trọng, sắc sảo. Cái tên này nhiều năm qua vẫn luôn được công chúng nhớ tới mỗi khi nói về những Hoa hậu có visual không tuổi. Sau khi rời showbiz Việt ở thời điểm đang trên đỉnh cao, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng bên chồng doanh nhân tại Mỹ và hiếm hoi mới xuất hiện trước công chúng.

Hoa hậu Phạm Hương sở hữu visual sang trọng, gương mặt thần thái. Ảnh: FBNV

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô từng hoạt động với vai trò là người mẫu, giảng viên ngành Marketing và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên phải đến khi chạm tay vào chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ.

Không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật cùng hình thể chuẩn, Phạm Hương còn gây chú ý bởi gương mặt được nhận xét mang vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và có nét cuốn hút rất riêng. Thời điểm đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015, cô từng tạo nên hiệu ứng lớn dù không lọt sâu chung cuộc. Sau cuộc thi, Phạm Hương trở thành một trong những Hoa hậu đắt show nhất Vbiz, phủ sóng từ quảng cáo, thời trang đến gameshow.

Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên nhiều chương trình như The Face Vietnam, host tại "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017"...

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô từng hoạt động với vai trò là người mẫu, giảng viên ngành Marketing và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: FBNV

Thời điểm đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015, cô từng tạo nên hiệu ứng lớn dù không lọt sâu chung cuộc. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, vào năm 2018, khi đang ở thời kỳ được săn đón, Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ. Ban đầu, cô cho biết sang nước ngoài chữa bệnh kết hợp nghỉ ngơi nhưng sau đó gần như rút khỏi các hoạt động giải trí tại Việt Nam. Đến năm 2019, Phạm Hương xác nhận đã đính hôn và sinh con đầu lòng tại Mỹ. Dù không công khai quá nhiều về đời tư, thông tin về chồng của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Ông xã Phạm Hương được biết đến là doanh nhân Bobby Trần. Anh là Việt kiều, là CEO của một tập đoàn có chi nhánh ở nhiều nước Châu Á. Chồng của Phạm Hương còn tham gia lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Dù đã ở độ tuổi ngoài 50 nhưng doanh nhân Bobby Trần vẫn rất phong độ, bảnh bao và được khen đẹp đôi khi xuất hiện cùng vợ Hoa hậu. Nam doanh nhân còn có bộ sưu tập siêu xe thuộc các hãng đắt đỏ như: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Bugatti...

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Phạm Hương ngưng hoạt động và sang Mỹ vào năm 2018. Ảnh: FBNV

Cô có cuộc sống sang chảnh như bà hoàng ở nước ngoài. Ảnh: FBNV

Gia đình cô đang ở trong căn biệt thự rộng rãi có thiết kế sang trọng, hiện đại. Ảnh: FBNV

Dù đã sinh 2 con, vóc dáng của Phạm Hương vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ. Ảnh: FBNV

Ngoài việc chăm sóc gia đình nhỏ, Phạm Hương hiện đang kinh doanh shop hoa tươi. Ảnh: FBNV

Chồng của nàng hậu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư, hơn cô nhiều tuổi, sở hữu khối tài sản lớn. Ảnh: FBNV

Anh là Việt kiều, là CEO của một tập đoàn có chi nhánh ở nhiều nước Châu Á.

Sau khi kết hôn, Phạm Hương chuyển hẳn sang Mỹ sinh sống và lần lượt đón hai con trai. Người đẹp gần như không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật mà tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh cá nhân.

Hơn một năm trở lại đây, cuộc sống hôn nhân của Phạm Hương nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc nàng hậu và ông xã doanh nhân không còn xuất hiện cùng nhau hay chia sẻ những khoảnh khắc chung như trước. Sự thay đổi này khiến không ít cư dân mạng đặt ra nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Trên mạng xã hội, Phạm Hương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong không gian sống rộng lớn tại Mỹ. Căn biệt thự trắng nơi cô sinh sống gây chú ý bởi thiết kế sang trọng, sân vườn rộng, nội thất cao cấp. Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước, mỗi lần xuất hiện, Phạm Hương vẫn nhận về nhiều lời khen bởi nhan sắc gần như không thay đổi. Ở tuổi ngoài 30 và sau hai lần sinh nở, cô giữ phong thái điềm tĩnh, sang trọng.