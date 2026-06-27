Mỹ nhân Ký Sinh Trùng mắc ung thư: Mất giọng suốt 6 tháng, sợ hãi mất cả sự nghiệp

Mới đây, nữ diễn viên Park So Dam đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình sau khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thể nhú ở tuổi 30. Park So Dam đã xây dựng một sự nghiệp thành công qua các dự án như The Priests, Ký Sinh Trùng, Record of Youth và Death's Game. Tuy nhiên, các hoạt động của cô đột ngột dừng lại sau khi nhận được chẩn đoán ung thư vào tháng 12/2021 và phải trải qua phẫu thuật khẩn cấp.

Park So Dam tiết lộ rằng căn bệnh đã thay đổi tính cách và cuộc sống thường nhật của cô. Mặc dù trước đây nữ diễn viên luôn thích gặp gỡ mọi người, nhưng trong quá trình điều trị, cô trở nên khép kín. "Tôi thường không như vậy, nhưng lúc đó tôi thậm chí không muốn gặp ai cả" - ngôi sao sinh năm 1990 nhớ lại.

Park So Dam chia sẻ về quãng thời gian bị bệnh. Ảnh: Kbizoom

Biến chứng đáng sợ nhất xảy ra sau phẫu thuật, khi Park So Dam phải vật lộn với chứng mất giọng khoảng 6 tháng. Vì diễn viên phụ thuộc rất nhiều vào giọng nói để truyền tải lời thoại và cảm xúc, trải nghiệm này khiến cô tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sự nghiệp hay không: "Tôi đã tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục diễn xuất được nữa không".

Cô bị mất giọng suốt 6 tháng sau phẫu thuật. Ảnh: Kbizoom

Sau khi dần hồi phục, Park So Dam quyết định thử thách bản thân bằng một điều mà cô chưa từng làm trước đây. Nữ diễn viên đã một mình du lịch khắp châu Âu trong 34 ngày, thuê một chiếc xe hơi và đến thăm Iceland, nơi cô được chiêm ngưỡng cực quang. Chuyến đi đã giúp cô suy ngẫm về cuộc sống và lấy lại sức mạnh tinh thần. "Liệu mình có dám thực hiện thử thách này nếu chưa từng bị bệnh?" - cô được cho là đã nghĩ như vậy khi ngắm cực quang.

Sau đó, Park So Dam trở lại với vai diễn trong phim Phantom và loạt phim truyền hình Death's Game. Cô cũng đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới và đang chuẩn bị cho sự ra mắt bộ phim sắp tới The Journey to Gyeongju. Người hâm mộ đã gửi những lời động viên, bày tỏ sự nhẹ nhõm khi giọng nói của Park So Dam đã trở lại, đồng thời khen ngợi lòng dũng cảm của cô trong việc vượt qua bệnh tật.

Biến cố bệnh tật đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống cũng như suy nghĩ của Park So Dam. Ảnh: Kbizoom

Park So Dam sinh năm 1991, là một nữ diễn viên tài năng và đầy cá tính của làng điện ảnh Hàn Quốc, được công chúng quốc tế biết đến rộng rãi nhờ khả năng diễn xuất sắc sảo và sự linh hoạt trong nhiều thể loại vai diễn khác nhau.

Park So Dam bắt đầu ghi dấu ấn qua các bộ phim điện ảnh độc lập trước khi thực sự bùng nổ với các tác phẩm như The Priests (2015) và The Silenced (2015). Đỉnh cao sự nghiệp của cô gắn liền với vai diễn cô giáo đầy ấn tượng trong kiệt tác đoạt giải Oscar Ký Sinh Trùng (2019). Bộ phim này cũng đã đã đưa tên tuổi cô vươn tầm thế giới. Với phong cách diễn xuất tự nhiên, giàu chiều sâu và khả năng hóa thân xuất thần, cô luôn được giới phê bình đánh giá cao.

Đỉnh cao sự nghiệp của cô gắn liền với vai diễn cô giáo đầy ấn tượng trong kiệt tác đoạt giải Oscar Ký Sinh Trùng (2019). Ảnh: X

Park So Dam được ngưỡng mộ bởi sự mạnh mẽ và tinh thần lạc quan đáng kinh ngạc. Năm 2021, cô từng trải qua khoảng thời gian đầy thử thách khi phải tạm ngưng hoạt động để điều trị bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú. Nữ diễn viên đã chiến đấu kiên cường và bình phục để quay trở lại với nghệ thuật.

Ngoài công việc, cô nổi tiếng là một người kín tiếng, giản dị và luôn giữ hình ảnh trong sạch, chuyên nghiệp. Với tính cách cởi mở và nụ cười rạng rỡ, Park So Dam không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là nguồn cảm hứng tích cực cho người hâm mộ về sự kiên định theo đuổi đam mê.

Ảnh: X

Ảnh: X

Ảnh: X