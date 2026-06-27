Đang ồn trên MXH: 1 cầu thủ 9X bị phanh phui "tòm tem" với nữ giáo viên, phản bội vợ mỹ nhân bầu bí

Ngày 27/6, tờ Star News đưa tin cầu thủ bóng đá Hong Seok Jun (sinh năm 1994) - con trai của cặp ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn Hong Seo Beom và Jo Gap Gyeong - vừa thất bại trong phiên phúc thẩm vụ kiện bồi thường cho vợ cũ (tạm gọi là A) hậu ly hôn. Phán quyết đứng về phía người vợ của tòa chính thức phanh phui vụ ngoại tình của Hong Seok Jun với "bàn dân thiên hạ".

Theo đó, vào tháng 9/2024, cô vợ xinh đẹp của Hong Seok Jun đã đệ đơn xin ly hôn, đồng thời kiện chồng ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân khiến gia đình tan vỡ. Cô A đã nộp hàng loạt bằng chứng Hong Seok Jun có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với nữ giáo viên chỉ 1 tháng sau khi vợ mang thai. Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 9/2025, Hong Seok Jun được xác định là người có lỗi. Anh phải trả 30 triệu won (khoảng 560 triệu đồng) tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho vợ cũ, đồng thời chu cấp nuôi con 800.000 won/tháng (khoảng 15 triệu đồng).

Cầu thủ Hong Seok Jun đã ngoại tình sau lưng vợ đang mang thai. Ảnh: KoreaBoo.

Tuy nhiên, Hong Seok Jun không chấp nhận phán quyết này và quyết định kháng cáo. Trong quá trình xét xử phúc thẩm, hai bên tiếp tục tranh cãi gay gắt về nhiều vấn đề, bao gồm việc cha mẹ Hong Seok Jun bao che cho hành vi vụng trộm của con trai, cũng như việc nam cầu thủ này có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng cho con và đền bù cho vợ cũ hay chưa.

Khi vụ việc ngày càng gây xôn xao dư luận, ca sĩ Hong Seo Beom và Jo Gap Gyeong đã công khai xin lỗi vì những lùm xùm liên quan đến vụ ly hôn của con trai cầu thủ. Họ cho biết bản thân cũng bị con trai lừa dối. Hong Seok Jun được cho biết đã giấu nhẹm chuyện mình ngoại tình dẫn đến hôn nhân tan nát với cha mẹ.

Hong Seo Beom và Jo Gap Gyeong cho biết họ đã đưa cho con trai 20 triệu won (khoảng 376 triệu đồng), đồng thời yêu cầu con phải tự bỏ thêm 10 triệu won (khoảng 188 triệu đồng) để thanh toán khoản bồi thường theo phán quyết của tòa. Nam ca sĩ Hong Seo Beom giải thích rằng tiền cấp dưỡng cho con dâu cũ và cháu gái bị chậm thanh toán là do luật sư khuyến nghị nên tạm hoãn trong thời gian chờ kết quả phiên phúc thẩm. Sau khi có phán quyết cuối cùng ông cam kết đốc thúc con trai thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo bản án sơ thẩm, bao gồm việc chi trả tiền bồi thường và tiền cấp dưỡng cho con dâu cũ lẫn cháu gái. Đồng thời, vợ chồng Hong Seo Beom và Jo Gap Gyeong khẳng định họ tôn trọng mọi quyết định nuôi dưỡng cháu gái của con dâu cũ.

Cặp ca sĩ Hong Seo Beom và Jo Gap Gyeong cho biết đã đưa tiền cho con trai đền bù cho con dâu cũ, nhưng việc thanh toán bị hoãn lại giữa chừng vì cần đợi phán quyết phúc thẩm của tòa. Ảnh: Nate.

Sau khi bản án phúc thẩm được đưa ra, cô A đã chỉ trích chồng cũ cầu thủ và gia đình anh sống giả tạo. Cô A cho biết Hong Seo Beom và Jo Gap Gyeong chưa từng 1 lần đến thăm cháu gái của mình kể từ khi đứa trẻ chào đời. Dù con trai gây ra lỗi lầm lớn, họ vẫn điềm nhiên xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh bậc cha mẹ mẫu mực. Vì tiền cấp dưỡng không được chồng cũ Hong Seok Jun thanh toán đúng hạn, cô A chia sẻ bản thân đã phải làm việc tay chân ngày đêm để kiếm tiền mua tã sữa cho con.

Do đó, cô không chấp nhận lời xin lỗi của từ cha mẹ chồng cũ. Người đẹp này bức xúc cho rằng lời xin lỗi đó đáng lẽ ra phải dành cho cô và con gái, thay vì chỉ hướng đến công chúng. "Hãy xin lỗi tôi, con tôi và gia đình tôi, chứ không phải công chúng. Phải đến khi mọi chuyện trở thành tâm điểm dư luận, các người mới giả vờ xin lỗi công chúng. Tôi đã mất 2 năm để đấu tranh cho quyền lợi của 2 mẹ con tôi. Cuộc đời tôi đã bị gã chồng bội bạc hủy hoại", cô A chỉ trích chồng cũ và cha mẹ chồng cũ.

Cô A chỉ trích nhà chồng cũ giả tạo. Người đẹp này cho biết cha mẹ chồng cũ chưa từng đến thăm cháu gái dù chỉ 1 lần kể từ khi bé chào đời. Ảnh: KoreaBoo.



Nguồn: KoreaBoo