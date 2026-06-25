Gần đây, nữ diễn viên Shin So Yul đã chia sẻ về trải nghiệm đau đớn khiến cô phải thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, dẫn đến việc giảm cân ngoạn mục 30kg. Trước khi bước chân vào ngành giải trí, Shin So Yul tiết lộ rằng cô nặng khoảng 75kg và mặc size 77 (theo cỡ Hàn Quốc) khi còn học đại học. Theo nữ diễn viên, bước ngoặt đến trong một buổi tụ tập với bạn trai lúc bấy giờ và bạn bè của người đàn ông này

Trong cuộc trò chuyện, một người bạn của bạn trai nữ diễn viên đã hỏi: “Bạn gái cậu không nên giảm cân sao?”. Điều khiến Shin So Yul đau lòng hơn cả là câu trả lời của bạn trai. Người này rất đồng tình với bạn mình, nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Khi một người khác hỏi “Sao cậu không coi cô ấy là một người phụ nữ khi cô ấy thừa cân như vậy?”, bạn trai Shin So Yul đã trả lời "Cô ấy giống như một người em gái hơn”.

Shin So Yul tròn trịa thời trước ra mắt. Ảnh: Koreaboo

Những lời lẽ đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Shin So Yul. Bị tổn thương sâu sắc bởi những gì mình nghe được, nữ diễn viên cho biết cô ngay lập tức bắt đầu một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để giảm cân. Theo lời kể của Shin So Yul, cô hầu như không ăn gì trong hơn 40 ngày. Cô tiết lộ rằng khi cơn đói trở nên không thể chịu đựng được, cô chỉ cho phép mình ăn một chiếc lá bắp cải sống.

Phương pháp quyết liệt này đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Chỉ trong khoảng 1 tháng rưỡi, Shin So Yul đã giảm gần 30kg, từ size 77 xuống size 44. Sự thay đổi ngoạn mục đến mức những người xung quanh cô khó tin nổi. Nữ diễn viên cũng nhớ lại cách mọi người đối xử với cô khác đi như thế nào sau đó. Shin So Yul tiết lộ rằng những nam sinh khóa trên trước đây ít chú ý đến cô đột nhiên bắt đầu mời cô đi ăn và tiếp cận cô.

Trong khi một số người coi việc giảm cân của Shin So Yul là một sự thay đổi ấn tượng, nhiều người lại tập trung vào những hoàn cảnh đau lòng đã thúc đẩy điều đó. Tuy nhiên cuối cùng, đây vẫn là phương pháp giảm cân cực đoan, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Vì nỗi đau bị chê bai, Shin So Yul giảm một lèo 30kg. Ảnh: Instagram

Cô lột xác thành mỹ nhân gợi cảm. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, cách giảm cân của cô khá cực đoan, gây ảnh hưởng sức khỏe. Ảnh: Instagram

Shin So Yul có tên thật Kim Jung Min, sinh ngày 5/8/1985 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Kookmin và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ giữa những năm 2000. Với ngoại hình trẻ trung cùng khả năng diễn xuất đa dạng, Shin So Yul dần khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Shin So Yul được biết đến rộng rãi sau khi tham gia bộ phim truyền hình đình đám Reply 1997 (2012). Trước đó, cô đã góp mặt trong nhiều tác phẩm như Jungle Fish 2, Penny Pinchers và đặc biệt gây chú ý với vai diễn trong phim điện ảnh My PS Partner, giúp cô nhận được đề cử tại Baeksang Arts Awards và Grand Bell Awards năm 2013. Với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Shin So Yul được đánh giá là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc.

Về đời tư, nữ diễn viên kết hôn với diễn viên nhạc kịch Kim Ji Chul vào năm 2019 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Cô khá kín đáo trong cuộc sống cá nhân và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị với gia đình trên mạng xã hội. Dù không phải là ngôi sao theo đuổi sự hào nhoáng, cô vẫn nhận được sự yêu mến nhờ hình ảnh gần gũi và sự nghiêm túc với nghề diễn.

Ảnh: Instagram