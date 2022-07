Nhan sắc khó tin của mỹ nhân đáng thương nhất Train to Busan, vẫn là "em út huyền thoại" của 15 năm trước!

Ra mắt vào năm 2016, Train to Busan trở thành cơn sốt toàn cầu khi mang đề tài zombie lên tầm cao mới. Bộ phim khiến khán giả đứng ngồi không yên với những cảnh thây ma đáng sợ, gay cấn, thế nhưng vẫn ghi điểm khi xây dựng hàng loạt nhân vật có chiều sâu, đáng nhớ và đầy cảm xúc. Trong số đó, cô nữ sinh Jin Hee trẻ đẹp chắc chắn để lại nơi người xem nhiều nuối tiếc nhất.

Còn nhớ trong Train to Busan, Sohee vào vai Jin Hee - cô nữ sinh gan dạ, dám liều mình chống lại đám đông ngang ngược dẫn đầu bởi tên giám đốc Yong Suk. Những tưởng cô có thể sống sót đến phút cuối cùng người yêu, bạn học Yong Guk (Choi Woo Sik), song Jin Hee không may hóa thành zombie sau khi bị Yong Suk đẩy ra làm mồi nhử. Sau khi trở thành thây ma, Yong Guk đã ở bên và để Jin Hee cắn, kết liễu bản thân để sánh đôi cạnh người thương.

Cơn sốt Train to Busan vào năm 2016 đã giúp tên tuổi Sohee tiếp tục vươn xa trên màn ảnh rộng. Trước đó, Sohee đã nổi tiếng với khán giả thông qua vai trò ca sĩ thần tượng của nhóm nhạc Wonder Girls. Là thành viên thứ 3 được JYP công bố vào năm 2007, Sohee được mệnh danh là "huyền thoại maknae (em út)" của Kpop khi sở hữu nhan sắc đáng yêu, tươi trẻ cùng hai má "bánh bao" trở thành thương hiệu. Ngoại hình của Sohee là một trong những yếu tố giúp Wonder Girls được biết đến rộng rãi.

Sohee tạo nên cơn sốt "em út" của Kpop khi còn hoạt động trong Wonder Girls

Thế nhưng sau khi kết thúc hợp đồng với JYP vào năm 2013, Sohee chưa thật sự tìm lại được ánh hào quang khi đầu tư cho diễn xuất. Thậm chí là sau khi tham gia Train to Busan, mỹ nhân sinh năm 1992 lại không thể tiếp tục duy trì sức hút, khiến khán giả vô cùng nuối tiếc. Một số phim tiếp đó của cô bao gồm A Single Rider (có Lee Byung Hun đóng chính), đóng cameo trong phim Real có Kim Soo Hyun đóng chính,...

Sự nghiệp phim ảnh của Sohee chưa thật sự ấn tượng

Đến mãi 6 năm sau tức vào năm 2022, Sohee mới có cơ hội lớn khi tham gia dự án Tuổi 39 của Son Ye Jin. Tuy chỉ đóng vai phụ nhưng nhan sắc của cựu thành viên Wonder Girls đã tiếp tục trở thành đề tài được bàn tán xôn xao. Sau đúng 15 năm kể từ khi trở thành idol vạn người mê, mỹ nhân "má bánh bao" vẫn tươi trẻ như vậy, dường như không có sự thay đổi gì về nhan sắc.

Sohee trở lại trong Tuổi 39

Đây có lẽ là một trong những trường hợp hiếm hoi của Kpop, nhất là khi cô đã bước sang tuổi 30. Hi vọng sau Tuổi 39, Sohee sẽ có thêm nhiều dự án đình đám hơn nữa, giúp "em út" đời đầu sớm trở lại đỉnh cao.

Nhan sắc trẻ đẹp sau 15 năm của "em út" Wonder Girls

Nguồn ảnh: Allkpop