Nhan sắc con gái Lee Dong Gun (Chuyện Tình Paris) gây sốc

Sáng 18/2, tờ TV Daily đưa tin, nữ minh tinh Jo Yoon Hee đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân 2 đoạn clip quay lại cảnh ái nữ 8 tuổi đang tham gia biểu diễn ở trường học. Được biết, sau khi ly hôn tài tử Lee Dong Gun (Chuyện Tình Paris), Jo Yoon Hee đã giành được quyền nuôi con gái chung của 2 người họ.

Trong 2 đoạn video mới được chia sẻ, con gái Lee Dong Gun gây chú ý nhờ diện mạo xinh xắn, đáng yêu cùng đường nét hài hòa và đôi mắt to tròn long lanh. Dưới phần bình luận, netizen bị sốc visual, đồng thời bày tỏ vẻ trầm trồ vì ái nữ 8 tuổi nhà tài tử Chuyện Tình Paris càng lớn càng xinh đẹp. Thậm chí, ký giả từ tờ TV Daily còn dành nhiều mỹ từ như "diện mạo như búp bê", "visual nổi bật"... để khen tặng nhan sắc của con gái cặp đôi 1 thời Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee.

Netizen trầm trồ trước nhan sắc của ái nữ 8 tuổi nhà Lee Dong Gun. Bên cạnh nhan sắc, cô bé còn dành được nhiều lời khen ngợi nhờ năng khiếu nghệ thuật ở độ tuổi còn rất nhỏ

Con gái Lee Dong Gun (thứ 3 từ phải sang) hứa hẹn thành mỹ nhân trong tương lai, được nhiều khán giả kỳ vọng nối nghiệp bố mẹ, trở thành 1 diễn viên. Không chỉ nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, cô bé còn gây ấn tượng với phong cách đầy tự tin trên sân khấu

Trước đó, vào hồi tháng 11 năm ngoái, cô bé từng cùng mẹ minh tinh tham gia buổi chụp ảnh quảng cáo cho 1 thương hiệu thời trang gia đình. Đối chiếu clip hiện tại với hình ảnh tại thời điểm đó, netizen nhận xét rằng, ái nữ nhà tài tử họ Lee ngày càng trở nên xinh đẹp hơn theo thời gian

Cặp đôi 1 thời Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee tổ chức hôn lễ hồi tháng 9/2017. Sau đó 3 tháng, 2 nghệ sĩ chào đón con gái Roa trong niềm hạnh phúc của 2 bên gia đình. Tới năm 2020, 2 ngôi sao bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi", đặt dấu chấm hết cho mối tình ngắn ngủi.

Tuy đã giành được quyền nuôi con gái nhưng Jo Yoon Hee từng chia sẻ rẳng, nếu bé muốn đến ở với bố, cô vẫn sẽ bằng lòng vì luôn mong con mình vui vẻ và có được những điều tốt đẹp nhất.

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee ly hôn cách đây 5 năm

Con gái cặp đôi 1 thời đang học cấp 1, hiện sống cùng mẹ

Lee Dong Gun nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh đình đám như Chuyện Tình Paris, Cô Dâu Nhỏ Xinh, Bạn Trai Tôi Nhóm Máu B... Trong khi đó, nữ minh tinh Jo Yoon Hee để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua các bộ phim như Lie To Me, Nine...