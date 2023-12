Lee Dong Gun tiều tụy vì nghiện rượu suốt 10 năm, phải nằm bệnh viện 2 tháng để điều trị tâm lý sau khi em trai qua đời

Trong chương trình My Little Old Boy số mới nhất, Lee Dong Gun đã hé lộ tình trạng tâm lý với khán giả. Nam diễn viên mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và nghiện rượu. Chương trình ghi lại cảnh Lee Dong Gun đến phòng khám tâm lý và tại đây anh nói: "Đừng hỏi tôi uống rượu khi nào mà hãy hỏi tôi lúc nào không uống, vì hầu như ngày nào tôi cũng uống rượu".

Được biết sau khi mất em trai, Lee Dong Gun uống rượu mỗi ngày trong suốt 10 năm. Điều này khiến anh bị tê liệt trí nhớ, khó giữ tỉnh táo và run tay. Nam diễn viên cũng từng nhập viện 2 tháng để điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Ngoại hình tài tử Celebrity cũng trở nên tiều tụy, già nua vì thói nghiện rượu.

Lee Dong Gun tiết lộ tình trạng tâm lý và chứng nghiện rượu với chuyên gia

Chuyên gia tâm lý trò chuyện với Lee Dong Gun, khiến anh bộc bạch nỗi lòng: "Tôi đã mất đi em trai. Dù tôi lớn hơn nhiều nhưng em tôi mới là người trưởng thành hơn. Tôi thấy mát mát lớn sau những gì đã xảy ra. Cứ nằm xuống là tôi lại suy nghĩ tiêu cực. Vì không muốn nghĩ nữa nên tôi uống rượu. Tôi nghĩ rằng mình đã lạm dụng rượu sai cách. Tôi cảm thấy bất công và bị Chúa trời phản bội, điều đó còn lớn hơn nỗi buồn".

Lee Dong Gun dần trở nên vô cảm để chống chọi nỗi đau: "Tôi không thể chịu đựng được nếu vẫn sống như 1 người đa cảm. Tôi trở thành người khô khan như dự định nhưng lại cảm thấy khó chịu khi thấy người khác bộc lộ cảm xúc" . Các bài kiểm tra tâm lý của Lee Dong Gun có điểm số cảm xúc dưới mức trung bình. Hiện tại, anh cũng chỉ duy trì liên lạc với khoảng 30 người, bao gồm gia đình, bạn bè và người trong công ty. Thi thoảng, nam diễn viên tiếp tục xóa bỏ những liên hệ này.

Chứng nghiện rượu cùng căn bệnh tâm lý khiến Lee Dong Gun tiều tụy, già nua

Cho đến nay, mẹ của Lee Dong Gun mới biết con trai từng phải nhập viện điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Bà cảm thấy buồn và rất tiếc nuối : "Tôi quá đắm chìm trong nỗi đau buồn của mình mà không quan tâm đến nỗi buồn của con trai. Tôi cảm thấy rất hối tiếc và có lỗi".

Ngoài ra, bài kiểm tra tâm lý cũng cho thấy Lee Dong Gun còn nhiều khúc mắc với người cha nghiêm khắc. Trong quá khứ, cha anh từng phản đối ước mơ trở thành diễn viên của con trai. Nam diễn viên bỏ nhà đi và đến lúc trở về, anh phát hiện cửa đã bị đổi khóa khác. Nhưng giờ đây, mong muốn của anh là được uống rượu, trò chuyện cùng cha. Bác sĩ khích lệ Lee Dong Gun bày tỏ nỗi lòng với cha: "Tôi hy vọng anh hãy thử 1 lần. Lúc đó tôi sẽ cho phép anh uống rượu".

Sự ra đi đột ngột của em trai đã khiến Lee Dong Gun chìm trong đau buồn, mắc bệnh tâm lý và nghiện rượu

Nguồn: Sports Chosun