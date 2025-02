Vừa qua, thông tin Both và Newyear - cặp đôi LGBT đình đám showbiz Thái Lan và châu Á chia tay sau 12 năm gắn bó đã khiến cộng đồng mạng bàng hoàng.

Newyear là người đầu tiên có chia sẻ chính thức, nói rằng chính mình đã "phá vỡ nguyên tắc do cả 2 đặt ra" dẫn đến việc chia tay. Cặp đôi đã "đường ai nấy đi" được 2 tháng. Bất ngờ hơn là cùng lúc này, Newyear lộ ảnh hẹn hò cùng một chàng trai người Ukraine tại châu Âu vào dịp Valentine, khiến netizen cho rằng Newyear đã ngoại tình.

Sau phản ứng không mấy tích cực của netizen, Newyear tiếp tục lên tiếng: "Tất cả chúng ta đều mắc lỗi. Tôi là người đã phạm sai lầm trong câu chuyện này. Tôi không muốn nói dối hay che giấu những gì đã xảy ra. Vì vậy tôi quyết định nói hết suy nghĩ của mình. Có nhiều lý do và yếu tố dẫn đến điều này. Both là người tôi yêu thương trong suốt 12 năm qua và chúng tôi đã luôn hạnh phúc bên nhau. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã kết thúc cách đây 2 tháng, trước khi tôi tới London. Bây giờ, Both và tôi vẫn giữ liên lạc với tư cách những người bạn đồng hành trong cuộc sống. Lần này mọi người có thể đổ lỗi cho tôi nhưng đừng trách Both nhé, xin các bạn!

Từ giờ trở đi Newyear sẽ quay về với không gian riêng của mình để bày tỏ sự xin lỗi từ tận đáy lòng và coi đây là bài học cuộc sống để cải thiện những điều còn thiếu sót. Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ".

Newyear lần thứ 2 lên tiếng về việc chia tay Both

Tuy nhiên, lời chia sẻ của Newyear không những không xoa dịu được cộng đồng mạng mà còn bị phản ứng dữ dội hơn. Nhiều netizen mỉa mai Newyear vì câu nói: "Lần này mọi người có thể đổ lỗi cho tôi nhưng đừng trách Both nhé, xin các bạn". Netizen cho rằng, trong câu chuyện chia tay này, không ai trách móc hay nói những lời không tốt về Both, mà hầu hết mọi người đều thể hiện sự thất vọng với Newyear.

Both Nattapong Chinsoponsap (sinh năm 1988) và Newyear Kitiwhut Sawutdimilin (sinh năm 1995) công khai chuyện tình vào năm 2012, trước đó cả hai đã có thời gian hẹn hò bí mật. Cặp đôi liên tục xuất hiện chung ở tất cả sự kiện lớn nhỏ trong cuộc sống lẫn công việc. Chuyện tình của hai người nhận được sự ủng hộ, ngưỡng mộ từ gia đình và công chúng.

Both đã 2 lần cầu hôn Newyear. Lần thứ nhất vào tháng 9/2023 ở London (Anh) lúc cả hai cùng đi du lịch dài ngày. Lần thứ 2 vào tháng 6/2024, Newyear đăng bộ ảnh hận lời cầu hôn của người yêu một lần nữa, ngay sau khi Thái Lan thông qua dự luật bình đẳng hôn nhân.