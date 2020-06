Nhận 3 triệu tiền hỗ trợ thất nghiệp, người phụ nữ chống nạng bịn rịn kể về thời gian khó khăn nhất cuộc đời vì Covid-19

Theo dự báo số lượng người lao động cần hỗ trợ thất nghiệp sẽ tăng cao so với những tháng vừa qua, do theo quy định, người lao động muốn thụ hưởng chính sách này cần mang hồ sơ hợp lệ nộp tại trung tâm dịch vụ việc làm do nhà nước quản lý, trong vòng ba tháng từ ngày chấm dứt hợp đồng.