Nhậm Mẫn diện outfit xanh dương đi sự kiện xinh xỉu, 3 con giáp này nên copy ngay trong tháng 4 Âm lịch để hút tài lộc

Những ngày đầu tháng 5/2026, Nhậm Mẫn - nữ chính phim cổ trang ngôn tình Lương Trần Mỹ Cẩm (A Splendid Match) vừa lên sóng ngày 3/5 liên tục xuất hiện tại các sự kiện ra mắt phim lẫn tham gia chương trình thực tế. Và trong video được fan "săn" rần rần trên Weibo, set đồ khiến cô được khen nhiều nhất chính là bộ cánh tông xanh dương trong veo vừa hợp gu thăng hạng nhan sắc vừa toát ra khí chất hiện đại rất riêng.

Khác với gam navy đậm hay xanh cobalt rực rỡ thường thấy trên thảm đỏ, Nhậm Mẫn chọn sắc xanh dương dịu, ngả nhẹ về tông pastel. Đây là kiểu màu mà giới mộ điệu Trung Quốc gọi là "thiên không lam" - xanh bầu trời, mang lại cảm giác sạch sẽ, trong trẻo và đặc biệt ăn ảnh dưới ánh đèn flash sự kiện.

Điểm cộng cực lớn: Nhậm Mẫn vốn nổi tiếng làn da "sứ", khi diện xanh dương dịu, gương mặt như được lọc thêm một lớp filter tự nhiên, vừa rạng rỡ vừa nữ tính. Cô nàng vốn có nét đẹp hơi sắc và buồn man mác, gam xanh dương kéo lại sự dịu dàng, gần gũi mà vẫn giữ được vẻ thanh cao. Từ thảm đỏ, phỏng vấn cho đến chụp ảnh fan meeting, set đồ xanh dương đều "ăn rơ", không bị quá lộng lẫy cũng chẳng kém phần sang.

Không ngẫu nhiên mà giới stylist Trung Quốc gần đây đặc biệt mê gam này. Hè 2026, phụ nữ sành điệu đang dần chia tay xanh navy và trắng nhàm chán để chuyển sang các sắc xanh "kén người mặc" hơn - nơi xanh dương dịu, xanh băng, xanh thiên không lên ngôi vì khi pha thêm chút xám, gam này trở nên thanh lịch và dịu dàng, cực kỳ hợp với môi trường công sở hoặc các buổi gặp gỡ trang trọng.

Và outfit của Nhậm Mẫn lần này chính là minh chứng sống động: Chỉ cần chọn đúng sắc độ, xanh dương có thể biến bạn từ "nàng công sở bình thường" thành "nữ chính bước ra từ phim" chỉ trong một set đồ.

Vì sao xanh dương lại "lên ngôi" trong tháng 4 Âm lịch 2026?

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, bản mệnh năm thuộc Thiên Hà Thuỷ (nước trên trời). Vì năm Bính Ngọ mang mệnh Thiên Hà Thủy, nên ưu tiên trang phục màu trắng, bạc, đen, xanh dương và ghi để thu hút may mắn. Trong đó, xanh dương đại diện trực tiếp cho hành Thuỷ tức là màu "trùng khớp" với năng lượng chủ đạo của cả năm.

Bước sang tháng 4 Âm lịch (tức từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 dương lịch 2026), đây là giai đoạn giao mùa Hạ, thời tiết oi nóng, hành Hoả lên cao. Khi đó, xanh dương vừa giúp cân bằng năng lượng (Thuỷ chế Hoả), vừa khắc chế cảm giác bức bối, nóng nảy, mang đến sự bình tâm để xử lý công việc, tiền bạc.

Đặc biệt, có 3 con giáp mà tháng 4 Âm lịch này nếu tận dụng tốt sắc xanh dương trong trang phục từ áo, váy, túi, giày đến phụ kiện nhỏ sẽ thấy vận khí rõ rệt khởi sắc.

Con giáp 1: Tuổi Tý

Tý vốn thuộc hành Thuỷ trong địa chi, lại đặc biệt hợp với năm Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thuỷ. Bước sang tháng 4 Âm lịch, tuổi Tý có thể đối mặt với áp lực công việc dồn dập: Dự án cuối quý, KPI giữa năm, các quyết định tài chính quan trọng.

Vì sao nên diện xanh dương?

Xanh dương kích hoạt năng lượng Thuỷ của bản mệnh, giúp tuổi Tý:

- Giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt khi đưa quyết định.

- Tăng khả năng giao tiếp, đàm phán, đặc biệt hữu ích nếu có cuộc gặp đối tác, sếp lớn.

- Thu hút quý nhân, nhất là cấp trên hoặc người lớn tuổi hơn.

Gợi ý phối đồ cho tuổi Tý:

- Đi làm: Sơ mi xanh dương dịu + chân váy bút chì trắng ngà + giày mule màu be. Đây là combo giữ được sự chuyên nghiệp nhưng không "nhạt".

- Đi gặp đối tác: Set váy liền xanh denim nhạt phối thắt lưng nâu mảnh vừa trẻ trung vừa đáng tin cậy.

- Phụ kiện nhỏ kích hoạt vận may: Khuyên tai bạc, đồng hồ mặt xanh hoặc ốp điện thoại xanh dương cũng đủ "đẩy" năng lượng cho ngày làm việc dài.

Lưu ý phong thuỷ: Tránh phối xanh dương với gam đỏ rực hay vàng nghệ trong cùng một outfit, vì Hoả - Thổ sẽ làm "hao" năng lượng Thuỷ của bản mệnh.

Con giáp 2: Tuổi Thìn

Thìn thuộc hành Thổ, nhưng đặc biệt hợp với Thuỷ vì Thuỷ giúp Thổ "mềm" lại, không bị cứng nhắc, bảo thủ. Tháng 4 Âm lịch 2026, tuổi Thìn có thể vướng vào những hiểu lầm trong các mối quan hệ cả công sở lẫn gia đình do tính cách thẳng thắn, đôi khi nóng vội.

Vì sao nên diện xanh dương?

Gam xanh dương dịu giúp Thìn:

- Hạ nhiệt cái tôi, dễ lắng nghe và đặt mình vào vị trí người khác.

- Tạo ấn tượng "có chiều sâu", uy tín trong mắt đối tác, sếp.

- Mở rộng cơ hội tài chính, đặc biệt là từ nguồn thu phụ, đầu tư nhỏ.

Gợi ý phối đồ cho tuổi Thìn:

- Đi làm: Blazer xanh dương đậm (royal blue) + áo trắng cổ tròn + quần âu xám. Combo này tạo cảm giác bản lĩnh, đáng tin rất phù hợp khi cần thuyết trình, chốt deal.

- Đi chơi cuối tuần: Đầm voan xanh dương dáng midi + sandal nude. Trẻ trung, mềm mại, "gỡ" hẳn hình ảnh khô khan hằng ngày.

- Phụ kiện: Một chiếc túi tote xanh dương cỡ vừa hoặc khăn lụa cùng tông quàng cổ là đủ để cả tổng thể có điểm nhấn.

Mẹo nhỏ: Tuổi Thìn nên ưu tiên chất liệu mềm, rủ như lụa, voan, satin nhẹ - tránh chất liệu cứng như denim dày hay oxford đơ vì chất liệu dày sẽ "ăn" hết sự nhẹ bẫng - điểm cốt lõi làm nên vẻ đẹp của gam xanh dương dịu.

Con giáp 3: Tuổi Thân

Thân thuộc hành Kim, mà Kim sinh Thuỷ nghĩa là xanh dương là gam màu được Kim "ưu ái". Tháng 4 Âm lịch là thời điểm tuổi Thân có nhiều cơ hội giao tiếp, mở rộng network: Hội thảo, sự kiện ngành, các cuộc gặp gỡ ngoài chuyên môn.

Vì sao nên diện xanh dương?

Xanh dương giúp tuổi Thân:

- Toát ra khí chất điềm tĩnh, "có chiều sâu" thay vì hình ảnh năng động, nói nhiều thường thấy.

- Tăng độ tin cậy trong mắt người mới gặp - yếu tố cực quan trọng khi muốn mở rộng quan hệ.

- Kích hoạt may mắn về tiền bạc, đặc biệt là các khoản thu nhập "lẻ" như hoa hồng, dự án ngoài.

Gợi ý phối đồ cho tuổi Thân:

- Sự kiện, hội thảo: Đầm midi xanh dương dáng A + giày cao gót nude. Đơn giản nhưng "ăn ảnh" cực kỳ.

- Đi gặp khách: Set sơ mi xanh dương + quần ống suông trắng + túi xách đen nhỏ. Vừa lịch sự vừa nổi bật giữa đám đông toàn đen - xám.

- Đi cà phê, hẹn hò: Áo phông xanh dương basic + quần jeans light wash + sneakers trắng. Trẻ trung, dễ thương, "lừa tuổi" thấy rõ.

Lưu ý: Tuổi Thân không nên chọn xanh dương ngả vàng (kiểu xanh ngọc pha) vì sẽ làm năng lượng Kim của bản mệnh bị suy giảm. Ưu tiên xanh dương sạch, hơi ngả xám hoặc xanh thiên không như outfit Nhậm Mẫn đang diện.

Mẹo "kích hoạt" gam xanh dương đúng cách trong tháng 4 Âm lịch

Không phải ai cũng có điều kiện sắm cả tủ đồ mới chỉ để đón vận tháng. Nếu bạn thuộc 3 con giáp trên hoặc đơn giản là yêu gam màu này, có thể áp dụng vài cách "khôn ngoan":

- Bắt đầu từ phụ kiện: Khăn lụa, túi xách, ốp điện thoại, vỏ sổ tay - đầu tư nhỏ mà hiệu quả phong thuỷ vẫn đủ.

- Diện vào những ngày quan trọng: Ngày họp lớn, ngày ký hợp đồng, ngày gặp đối tác đầu tiên - ưu tiên có ít nhất 1 item xanh dương trên người.

- Tránh phối quá nhiều màu nóng: Đỏ tươi, cam, hồng cánh sen sẽ "khắc" với năng lượng Thuỷ. Nếu muốn phối tương phản, hãy chọn trắng, ghi, xám hoặc đen.

- Trang điểm cùng tông: Phấn mắt xanh nhẹ hoặc eyeliner xanh navy mảnh cũng là cách tinh tế để hoà mình vào năng lượng của gam màu.

Outfit xanh dương xinh xắn của Nhậm Mẫn không chỉ là một khoảnh khắc thời trang đẹp mà còn vô tình "trùng khớp" với gam màu may mắn của năm Bính Ngọ - đặc biệt là trong tháng 4 Âm lịch sắp tới. Tuổi Tý, Thìn, Thân nếu khéo léo đưa sắc xanh này vào tủ đồ, không chỉ "lên đời" phong cách mà còn mở thêm cánh cửa cho công việc, tài lộc và các mối quan hệ.

Bạn đang ấp ủ một set đồ xanh dương cho tháng 4 Âm này chưa? Hãy thử "copy" gu Nhậm Mẫn - biết đâu cũng được vận may "copy" theo đấy!

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo