Tối 28/12, chương trình ca nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời dự kiến tổ chức tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) bất ngờ bị hoãn ngay trước giờ G gây xôn xao dư luận, kéo theo làn sóng bức xúc từ phía người theo dõi.

Theo kế hoạch công bố trước đó, đêm nhạc được xây dựng như một dự án tôn vinh di sản âm nhạc của bốn nhạc sĩ lớn gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Sở hữu dàn nghệ sĩ quen mặt, mức giá vé trải rộng cùng chiến dịch truyền thông được triển khai mạnh mẽ, chương trình từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của đời sống âm nhạc Hà Nội dịp cuối năm.

Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bất ngờ bị hoãn ngay trước giờ G gây xôn xao dư luận

Thế nhưng, khi thời điểm biểu diễn cận kề, ban tổ chức bất ngờ đưa ra thông báo hoãn. Đại diện đơn vị sản xuất có mặt tại hiện trường để trực tiếp gửi lời xin lỗi khán giả. Phải đến sau đó, page Ngọc Việt Show mới đăng tải thông báo chính thức, viện dẫn lý do “bất khả kháng”. Cách xử lý này không chỉ làm dấy lên sự phẫn nộ của khán giả mà còn để lại nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và hình ảnh của các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trong khung cảnh náo loạn bởi sự bất bình của khán giả, người thì lớn tiếng yêu cầu hoàn vé, người lặng lẽ quay lưng rời đi sau những thông báo vội vã từ ban tổ chức - nhạc sĩ Trần Tiến, một trong 4 nhạc sĩ tài ba được vinh danh trong đêm nhạc, lại xuất hiện lặng lẽ, đứng một mình ở rìa hiện trường. Ông thừa nhận cảm giác buồn, xót xa và đầy ngậm ngùi khi phải đối diện với một biến cố nghề nghiệp không mong muốn, xảy ra ở chặng cuối của cuộc đời làm nhạc.

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ về đêm nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị huỷ (Nguồn: Hạnh AnAn)

Nhạc sĩ Trần Tiến xác nhận đã khóc và rất buồn khi show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị huỷ show sát giờ diễn. Ông nói: “Một cánh chim không làm nên mùa xuân. Có lẽ, đây là ‘trời’ sắp đặt bởi vì cái tên Bốn Cánh Chim Trời. ‘Trời’ giám sát rất kỹ, cho show này tan tác chỉ vì Trần Tiến vẫn còn đang bay loay quanh với nhân dân. Tại sao lại bắt Trần Tiến đi lên trời. Tôi nghĩ ‘trời’ cứu tôi, chưa giã từ nhân dân được”.

Nam nhạc sĩ còn bật mí một sự thật vô cùng tâm linh rằng, ông mơ thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một giấc ngủ trưa. Trần Tiến nhớ lại: "Anh Trịnh Công Sơn vừa mới ‘gọi điện cho mình và đã chuẩn bị cho Trần Tiến chỗ ngồi - chỗ nghỉ ở trên thiên đường rồi nhưng chưa kịp. Mọi người bảo ‘để cho Trần Tiến ở lại trần gian để hát tiếp cho nhân dân, thay bọn mình. Thế là Trần Tiến sẽ lên sân khấu với tư cách cánh chim cô độc”.

“Trịnh Công Sơn nhắn nhủ ‘anh chưa chuẩn bị nhà cửa cho em trên đây, em cố gắng đợi một chút nhé’”. Dựa theo chia sẻ của nhạc sĩ Trần Tiến, người hâm mộ có thể hiểu ra “trời” chưa đồng ý cho Trần Tiến “sải đôi cánh bay lên trời” , ông bật mí thêm. Dựa theo chia sẻ của nhạc sĩ Trần Tiến, người hâm mộ có thể hiểu ra “trời” chưa đồng ý cho Trần Tiến “sải đôi cánh bay lên trời”.

NS Trần Tiến bật mí về giấc mơ trưa "tâm linh"

Tại đây, NS Trần Tiến bày tỏ sự trân quý tới những vị khán giả luôn yêu thương ông, và họ đã mong chờ vào một đêm nhạc tri ân ý nghĩa. “Mình yêu khán giả của mình, những người đang chờ đợi để nhìn thấy mình. Mình ăn mặc rất đẹp để cho mọi người biết rằng Trần Tiến vẫn còn sống đấy và vẫn luôn luôn sẵn sàng hát khi còn có một người muốn nghe Trần Tiến hát”.

Ông ngẫu hứng hát: "Tôi về thăm anh, trông người xanh xao, anh đâu có khỏe/ Anh ngồi ngu ngơ, trong chiều xanh mơ, bên thềm lá đổ/ Anh Trịnh công Sơn, uống rượu lên cơn nhé/ Buồn thì vẫn buồn, í a, cười thì vẫn cười/ Cười vẫn cười, í a, buồn thì vẫn buồn..."

Trưa 29/12, Công ty Ngọc Việt, đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời , đã đăng tải lời xin lỗi công khai sau sự cố hủy đột ngột đêm diễn tối 28/12 tại Hà Nội. Tuy nhiên, phản ứng của công chúng cho thấy sự bức xúc chưa hề lắng xuống, khi nhiều khán giả cho rằng lời xin lỗi chưa đi thẳng vào những vấn đề then chốt của sự việc.

Theo thông báo, Ngọc Việt thừa nhận trách nhiệm thuộc về nhà sản xuất và gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ, đối tác và khán giả. Dù vậy, làn sóng chỉ trích vẫn tiếp diễn. Được biết, Công ty TNHH Giải trí và Giáo dục Ngọc Việt được thành lập từ tháng 10/2024, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, và theo cập nhật mới nhất hiện đang tạm ngừng kinh doanh.

Công ty Ngọc Việt thừa nhận trách nhiệm thuộc về nhà sản xuất và gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ, đối tác và khán giả

Trước đó, việc hủy show sát giờ đã khiến khán giả lẫn giới nghệ sĩ phản ứng gay gắt. Nhiều nghệ sĩ như Trần Tiến, Xuân Bắc, Hồng Nhung, Phạm Thu Hà, Vũ Quang Trung, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc… lên tiếng bày tỏ thất vọng và làm rõ trách nhiệm thuộc về BTC. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết BTC bị tố không thực hiện đúng cam kết tài chính, dẫn đến việc nghệ sĩ từ chối biểu diễn, trong khi đơn vị này vẫn tiếp tục bán vé đến sát giờ G rồi mới thông báo hoãn, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.