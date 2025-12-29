Concert Về đây bốn cánh chim trời do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất, dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình.

Tuy nhiên, sát thời điểm diễn ra, concert bất ngờ bị huỷ khiến không chỉ khán giả mà các nghệ sĩ cũng rất bối rối. Là một trong những nghệ sĩ được vinh danh, nhạc sĩ Trần Tiến rất bất ngờ.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận được thông báo hoãn show khi chuẩn bị đến dự chương trình.

Theo chia sẻ, ông chỉ nhận được thông tin hoãn show khi đang chuẩn bị rời nhà để tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia gặp gỡ khán giả. Vì thế ông rất buồn, tiếc nuối, thậm chí đã khóc bởi đây là đêm nhạc mà nhạc sĩ Trần Tiến rất trăn trở, suy tư.

"Buồn lắm, rất tiếc, rất buồn. Một cánh chim không làm nên mùa xuân,.. Nhưng cánh chim vẫn khao khát được bay, được gặp, được hát cho khán giả của mình...", ông chia sẻ.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng thông báo không tham gia show diễn. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết rất buồn khi . đã bỏ 3 đêm diễn ở TP.HCM để tham dự đêm nhạc này vì ý nghĩa muốn tri ân 4 nhạc sĩ tài ba của nền âm nhạc. Đây cũng là dịp để anh hội ngộ người bạn cũ Vũ Quang Trung sau mấy chục năm định cư nước ngoài mới về lại Việt Nam.

Anh biết nhiều khán giả bay từ nước ngoài về để xem show nên cảm thấy rất áy náy dù cũng ở thế bị động. Nam nghệ sĩ lo sợ khán giả mất tiền oan, vì nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, Hà Trần và giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cũng không tham gia.

Trước đó, nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc của show đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ, nhạc sĩ xin thông báo không tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, diva Hồng Nhung, Hà Trần,... quyết định không tham gia show diễn.

Theo nhạc sĩ, toàn bộ nghệ sĩ và nhạc sĩ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, bao gồm: từ hoà âm, phối khí, cho đến tập luyện liên tục trong 4 ngày nhằm đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao nhất.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm cuối cùng, ban tổ chức đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. Điều này khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo, buộc các nghệ sĩ phải đưa ra quyết định rút lui. Trước đó, ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Hoài Sa,... cũng không tham gia vì bận việc cá nhân.

Cũng trong tối 28/12 ở Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, đại diện ban tổ chức lên sân khấu xin lỗi và thông báo hoãn show vì “lý do bất khả kháng” khi khán giả đã đến đông đủ. Không chấp nhận lời xin lỗi, nhiều khán giả đã lao lên sân khấu, yêu cầu ban tổ chức giải thích rõ ràng. Nhiều người bức xúc trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, coi thường người xem, yêu cầu hoàn vé.

Thực tế, trước giờ diễn, công tác truyền thông của ban tổ chức liên tục gây hoang mang. Khoảng 19h cùng ngày, fanpage chương trình đăng thông báo hoãn show vì điều kiện chưa đủ để tổ chức. Chỉ ít phút sau, bài viết này bị xoá và thay bằng thông báo chương trình vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Khán giả náo loạn, bức xúc khi đến nơi mới nhận được thông báo hoãn show của ban tổ chức.

Khi khán giả đã tập trung đông đủ tại điểm diễn, đến gần 22h, fanpage ban tổ chức tiếp tục đăng thông báo chính thức hoãn show, với lý do “bất khả kháng”. Phòng vé của đơn vị này sẽ liên hệ toàn thể khán giả mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần tới.

Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bức xúc xuất hiện, nhiều người cho rằng cách làm của ban tổ chức “không khác gì lừa đảo”, yêu cầu hoàn tiền rõ ràng, minh bạch.

"Tệ hại kinh khủng, như lừa đảo"; "cả nghìn khán giả mất thời gian công sức tiền bạc đến để nghe nói mấy câu xin lỗi là xong à"; "Một công ty quảng cáo là chuyên nghiệp mà làm việc như trò hề. Để bao nhiêu thế hệ khán giả đến ngồi tới phút biểu diễn mới thông báo hoãn. Vậy sự chuyên nghiệp ở đâu?" "Có người bay từ TP.HCM ra để xem show mà, thật là ái ngại cho họ"; ... là bình luận của nhiều khán giả.