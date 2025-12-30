Giám đốc âm nhạc show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời nói thẳng 3 lý do huỷ show đột ngột

Sáng 30/12, nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc chương trình Về Đây Bốn Cánh Chim Trời đã đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng về việc đêm nhạc dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Hà Nội bị huỷ đột ngột. Trong chia sẻ này, ông nêu rõ ba nguyên nhân chính khiến chương trình không thể tiếp tục thực hiện, đồng thời bày tỏ quan điểm cá nhân về việc ban tổ chức vẫn bán vé đến sát giờ biểu diễn.

Theo Giám đốc âm nhạc, các lý do khiến chương trình không thể diễn ra bao gồm vấn đề tác quyền liên quan đến các tác phẩm của Trịnh Công Sơn và Văn Cao, việc vi phạm hợp đồng từ phía nhà sản xuất, cũng như quỹ thời gian không còn đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật của một chương trình có quy mô lớn. Ông cho rằng trong bối cảnh đó, ban tổ chức lẽ ra nên chủ động hoãn chương trình sớm hơn, thay vì tiếp tục bán vé cho đến phút chót, gây ảnh hưởng lớn đến khán giả.

Nguyên văn đầy đủ tâm thư của Giám đốc Âm nhạc chương trình Về Đây Bốn Cánh Chim Trời , được đăng tải sáng 30/12:

“Chia sẻ chính thức từ Giám đốc Âm nhạc chương trình ‘Về Đây Bốn Cánh Chim Trời’

Tại sao BTC vẫn tiếp tục bán vé tới phút chót khi đã biết chương trình không thể thực hiện được từ sớm với nhiều lý do…

Tôi viết những dòng này với mong muốn giúp khán giả, nghệ sĩ và những người yêu âm nhạc hiểu rõ sự việc đã xảy ra, cũng như lý do vì sao chương trình không thể tiếp tục thực hiện, trong khi Ban Tổ Chức vẫn bán vé cho đến phút chót.

Những nguyên nhân chính khiến chương trình không thể diễn ra:

Thứ nhất, vấn đề tác quyền.

Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng các tác phẩm này. Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào.

Thứ hai, vi phạm hợp đồng từ phía nhà sản xuất.

Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được sự thống nhất, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc đã đi đến quyết định không tiếp tục tham gia khi các cam kết trong hợp đồng không được thực hiện đúng tiến độ.

Thứ ba, thời gian tổ chức không còn đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Với quy mô lớn, việc tiếp tục triển khai trong điều kiện thiếu hụt về tổ chức và tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chương trình.

Với những lý do trên, theo quan điểm cá nhân tôi, Ban Tổ Chức lẽ ra nên chủ động hoãn chương trình sớm hơn, thay vì tiếp tục bán vé cho đến phút chót, gây ảnh hưởng lớn đến khán giả - những người đã tin tưởng và ủng hộ chương trình.

Tôi xin chia sẻ thêm một vài thông tin để công chúng hiểu rõ hơn về quá trình chuẩn bị.

Trách nhiệm của các bên trong một chương trình nghệ thuật

Trong bất kỳ dự án nghệ thuật nào, Nhà sản xuất (Bên A) có trách nhiệm và hiểu rõ khả năng khi quyết định đầu tư quy mô cho một chương trình phù hợp với kinh nghiệm tổ chức, khả năng tài chính và thời gian thực hiện của mình.

Đơn vị thực hiện (Bên B) bao gồm nhạc sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc, kỹ thuật viên, thiết kế, âm thanh… có trách nhiệm đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất, thực hiện đúng yêu cầu và tiến độ do nhà sản xuất đặt ra.

Sự hợp tác giữa hai bên cần được thống nhất rõ ràng bằng hợp đồng, để đảm bảo trách nhiệm cao nhất trong việc tạo ra một sản phẩm nghệ thuật chất lượng, và quan trọng hơn hết, đó là sự tôn trọng đối với khán giả - người mua vé.

Trách nhiệm của tôi – với tư cách Giám đốc Âm nhạc:

Với tôi, dù là chương trình ‘Về Đây Bốn Cánh Chim Trời’ hay bất kỳ chương trình âm nhạc nào khác, trách nhiệm lớn nhất của Giám đốc Âm nhạc là đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao nhất, tương xứng với mỗi tấm vé mà khán giả bỏ tiền mua.

Mỗi quyết định tôi đưa ra không dựa trên cảm tính cá nhân, mà đại diện cho trách nhiệm và quyền lợi của một tập thể gồm nhạc sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc, kỹ thuật viên và ekip sản xuất.

Quy mô chương trình và yêu cầu thời gian thực tế:

‘Về Đây Bốn Cánh Chim Trời’ là một chương trình có quy mô rất lớn, gồm: Hơn 30 tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn: Văn Cao - Phạm Duy - Trịnh Công Sơn - Trần Tiến Gần 10 ca sĩ, gần 100 thành viên gồm nhạc sĩ, ban nhạc, dàn dây, dàn kèn, tốp ca…

Với quy mô này, một chương trình cần tối thiểu 3 tháng chuẩn bị nghiêm túc.

Tuy nhiên, vì tình yêu và sự trân trọng dành cho các tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn, tôi đã nhận lời tham gia bằng sự tin tưởng với nhà sản xuất, và bắt đầu trao đổi từ tháng 11/2025, trong khi ngày diễn dự kiến là 28/12/2025 - tức chỉ khoảng 2 tháng nếu bắt tay ngay vào việc.

Nỗ lực thực tế của tập thể nghệ sĩ & nhạc sĩ:

Tôi hiểu rất rõ về yêu cầu thời gian đã rất gấp để có thể thực hiện được chương trình này, tôi cùng nhóm nhạc sĩ hoà âm (Hồng Kiên, Đỗ Bảo, Lưu Hà An, Thanh Phương, Bùi Minh Đạo) bắt tay vào công việc ngay cả khi chưa ký hợp đồng và chưa nhận bất kỳ khoản đặt cọc nào từ nhà sản xuất.

Hợp đồng với nhóm nhạc sĩ chính thức được ký ngày 09/12/2025, hợp đồng với ban nhạc được ký ngày 11/12/2025, các hợp đồng với dàn dây, dàn kèn, tốp ca… được ký sau đó.

Trong tất cả các hợp đồng đều ghi rất rõ trách nhiệm thanh toán theo tiến độ của nhà sản xuất (Bên A) và trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn của bên thực hiện (Bên B).

Vi phạm hợp đồng và thời điểm quyết định:

Theo hợp đồng, ngày tập đầu tiên là 22/12/2025. Toàn bộ nhạc sĩ và ban nhạc đã hoàn tất hoà âm, sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên đúng thời hạn.

Tuy nhiên:

Khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng.

Khoản thanh toán đợt 2 tiếp tục không được thực hiện đúng thời hạn, dù đã được nhắc nhở nhiều lần.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục luyện tập để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghệ thuật của chương trình.

Trong suốt quá trình này, nhiều ca sĩ và nghệ sĩ như Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Thuỵ… đã tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở, bay từ Sài Gòn, từ Mỹ về Hà Nội để tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính của mình.

Quyết định cuối cùng:

Đến cuối ngày 27/12/2025, khi toàn bộ chương trình đã sẵn sàng về mặt nghệ thuật, tôi đã nhiều lần thông báo rõ ràng với Ban Tổ Chức rằng:

Nếu nhà sản xuất không có khả năng thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng, chúng tôi sẽ không tiếp tục tham gia chương trình.

Quyết định này không nhằm gây khó khăn cho bất kỳ ai, mà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể nghệ sĩ - nhạc sĩ.

Chúng tôi mong muốn:

Với tôi, với tư cách Giám đốc Âm nhạc, trách nhiệm lớn nhất không chỉ là làm tốt phần âm nhạc, mà còn là tôn trọng khán giả - những người đã bỏ tiền mua vé với niềm tin rằng họ sẽ được thưởng thức một chương trình xứng đáng.

Quyết định này không dựa trên cảm tính cá nhân, mà đại diện cho trách nhiệm và quyền lợi của một tập thể hơn 100 nghệ sĩ, nhạc sĩ và ekip đã làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Cuối cùng, điều chúng tôi mong muốn không phải là tranh cãi với nhà sản xuất về con số 50% hay 100%, một triệu hay 100 triệu, mà là trách nhiệm, uy tín và sự công bằng trong lao động nghệ thuật, và trên hết, là sự tôn trọng dành cho khán giả.

Trân trọng.”

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung sinh ngày 18/12/1969, quê Hà Nội. Ông từng giảng dạy bộ môn Sáng tác và giữ vị trí Phó Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện đang tu nghiệp ở nước ngoài. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nhạc sĩ Vũ Thanh, mẹ là ca sĩ Phương Nhung, đều là cán bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông bắt đầu học piano từ sớm, tốt nghiệp Sáng tác bậc Đại học tại Nhạc viện Hà Nội năm 1994 và là một trong những thành viên sáng lập Ban nhạc Hoa Sữa. Các sáng tác của ông trải dài từ khí nhạc như tam tấu cho bộ gõ, tứ tấu đàn dây, song tấu violon, concerto cho piano và dàn nhạc, đến ca khúc như Khi anh yêu em , Lời ru mắt em , Chiều Hà Nội , Trường Sa - những người lính trẻ .

Trước đó, Về Đây Bốn Cánh Chim Trời được giới thiệu là dự án âm nhạc đặc biệt, lần đầu kết nối bốn nhạc sĩ lớn gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến trong cùng một không gian nghệ thuật, kỳ vọng tái hiện các giai đoạn phát triển khác nhau của âm nhạc Việt Nam. Theo kế hoạch, concert diễn ra tối 28/12 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, trước thời điểm tổ chức, tin đồn hoãn show do tình hình bán vé không khả quan đã lan truyền trên mạng xã hội. Dù vậy, chiều cùng ngày, đại diện đơn vị sản xuất vẫn khẳng định trên báo chí rằng chương trình “hoàn toàn không có chuyện hoãn hay huỷ”, công tác tổng duyệt vẫn diễn ra và các kênh bán vé tiếp tục hoạt động đến sát giờ G. Theo phản ánh của nhiều khán giả, việc bán vé vẫn diễn ra ngay trong chiều và đầu tối 28/12, đồng nghĩa với việc có người mua vé chỉ vài tiếng, thậm chí chưa đầy một tiếng trước giờ khai màn dự kiến.

Ngoài dàn nghệ sĩ và Giám đốc âm nhạc, đạo diễn sân khấu Vũ Hồng Thắng cũng cho biết, với anh, việc được tham gia thực hiện chương trình Về Đây Bốn Cánh Chim Trời là một cơ hội nghề nghiệp đặc biệt và được chuẩn bị bằng nhiều tâm huyết. Theo chia sẻ, ngay từ sáng 28/12, toàn bộ hệ thống sân khấu, ánh sáng, âm thanh đã sẵn sàng cho tổng duyệt; các nghệ sĩ cùng khoảng 50 em nhỏ trong dàn hợp xướng có mặt tập luyện nghiêm túc. Dù hậu trường đối mặt với nhiều khó khăn, ê-kíp và nghệ sĩ vẫn nỗ lực hoàn thành phần việc của mình, với mong muốn chương trình có thể diễn ra để phục vụ hơn 3.000 khán giả đã đến địa điểm biểu diễn. Tuy nhiên, việc đêm nhạc buộc phải hoãn ngay trước giờ G, trong bối cảnh nhiều khán giả đã di chuyển từ các địa phương khác, thậm chí từ nước ngoài về Hà Nội, để lại sự tiếc nuối và cảm xúc nặng nề cho những người trực tiếp tham gia thực hiện chương trình.

Tính đến chiều 29/12, ban tổ chức chính thức lên tiếng xin lỗi. Đại diện Ngọc Việt cho biết việc hoãn show là điều “không mong muốn”, cam kết hoàn tiền cho khán giả không chờ lịch diễn mới trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, phản ứng từ công chúng cho thấy lời xin lỗi này chưa đủ sức xoa dịu. Nhiều khán giả và nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Phạm Thu Hà và diva Hồng Nhung, đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng nguyên nhân hoãn show không xuất phát từ phía nghệ sĩ mà đến từ những bất cập kéo dài trong khâu tổ chức.

Đến 17h15 ngày 29/12, Trang Thông tin Chính phủ chính thức đăng tải thông tin liên quan đến vụ việc, khẳng định trách nhiệm pháp lý thuộc về đơn vị tổ chức khi tự ý hoãn chương trình ngay trước giờ biểu diễn, đồng thời yêu cầu khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định hiện hành.