Đơn vị hủy đột ngột đêm nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời hiện “tạm dừng kinh doanh có thời hạn”

Vụ việc đêm nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời tối 28/12 tại Hà Nội bị hoãn đột ngột đang gây xôn xao dư luận. Chương trình vốn được kỳ vọng là một đêm nhạc hội tụ nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt, nhưng diễn biến rối ren ngay trước giờ G đã khiến khán giả, nghệ sĩ và cộng đồng mạng bức xúc. Ngay lập tức, các câu hỏi về việc ban tổ chức (BTC) là ai, trách nhiệm cũng như cách xử lý để bồi thường thiệt hại trở thành tâm điểm tranh luận.

Được biết, đơn vị tổ chức sự kiện là Ngọc Việt Show, tên thương mại của Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation. Theo thông tin đăng ký kinh doanh, đây là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Tuy nhiên, Ngọc Việt Show đứng sau khá nhiều show âm nhạc, chủ yếu hoạt động tại Hà Nội. Công ty được điều hành bởi bà Nguyễn Thị Thu Hà. Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation thành lập vào ngày 28/03/2022. Ngày 29/12, thông tin hiển thị trên cổng tra cứu mã số thuế, tình trạng hiện tại của Ngọc Việt Show là “tạm dừng kinh doanh có thời hạn”.

Trước đó, trong quá trình hoạt động, Ngọc Việt Show đã sản xuất và phối hợp một số các live show lớn, gắn với tên tuổi các nhạc sĩ và ca sĩ kỳ cựu. Một số chương trình tiêu biểu có thể kể đến gồm: Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt (2023) của nhạc sĩ Trần Tiến, Tựa Như Gió Phiêu Du của Đức Trí (2023) và live concert Những Gì Đến Tự Nhiên (2024) của nhạc sĩ Đức Huy. Gần đây nhất, công ty đã tổ chức liveshow Hoài Niệm Thời Gian vào tháng 8/2025 với sự tham gia của Tuấn Ngọc và Lê Hiếu và Cửa Sổ Âm Nhạc của Dương Thụ (11/2025), được quảng bá trên các kênh truyền thông và thu hút sự quan tâm của khán giả yêu nhạc.

Một số sự kiện được Ngọc Việt Show phối hợp tổ chức (ảnh FBNV):

Từ nền tảng các show đã tổ chức, Ngọc Việt Show giới thiệu đêm nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời, vinh danh 4 nhạc sĩ huyền thoại của Việt Nam là NSND Trần Tiến, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Văn Cao. Ban đầu, đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thủy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng khoảng 40 nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, sát ngày diễn, nhiều nghệ sĩ rút lui vì lý do cá nhân, trong đó có Bằng Kiều và nhạc sĩ Hoài Sa.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung được giới thiệu làm giám đốc âm nhạc thay thế, nhưng cuối cùng ông cùng khoảng 40 nghệ sĩ quyết định không lên sân khấu. Hậu quả là chương trình phải hoãn ngay trước giờ diễn, khiến khán giả thất vọng và tạo nên làn sóng phản ứng mạnh trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng và thất vọng khi Ngọc Việt Show bất ngờ huỷ sự kiện (Ảnh: Facebook)

Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng và thất vọng khi Ngọc Việt Show bất ngờ huỷ sự kiện. Theo thông tin ghi nhận, sự kiện được dự kiến vào tối 28/12, khi khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm tổ chức, nhưng sau hơn 30 phút chờ đợi, đại diện ban tổ chức mới trực tiếp lên sân khấu để gửi lời xin lỗi và thông báo chương trình buộc phải hoãn. Ngay sau đó, Ngọc Việt Show mới đăng tải thông báo chính thức trên fanpage, xác nhận việc hoãn The Legend Live Concert - Về Đây Bốn Cánh Chim Trời với lý do “bất khả kháng”.

Đến sáng 29/12, nhiều khán giả cố gắng liên hệ với đường dây nóng in trên poster chương trình để yêu cầu hoàn hoặc hủy vé nhưng không thể liên lạc. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, khi đến địa chỉ công ty tại 12 Trần Quang Diệu, Hà Nội, tòa nhà đã tắt điện, đóng cửa, bảng hiệu và poster chương trình đều bị gỡ bỏ. Tình trạng này càng làm dấy lên nghi vấn về cách quản lý và trách nhiệm pháp lý của Ngọc Việt Show đối với khán giả và các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, khi đến địa chỉ công ty tại 12 Trần Quang Diệu, Hà Nội, tòa nhà đã tắt điện, đóng cửa, bảng hiệu và poster chương trình đều bị gỡ bỏ (Ảnh: Chí Long)

Bổ sung thêm thông tin, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng chia sẻ lời kể từ các thành viên ban nhạc tham gia chương trình. Theo đó, ban tổ chức bị cho là không thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng, dẫn đến việc nghệ sĩ và ban nhạc đã đồng loạt tuyên bố không biểu diễn nếu vấn đề tài chính không được giải quyết. Dù vậy, đơn vị tổ chức vẫn tiếp tục bán vé đến sát giờ G, để khán giả vào khán phòng rồi mới tuyên bố hoãn, khiến sự việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng.