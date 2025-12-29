Ngày 29/12, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội (VHTT) thông tin chính thức liên quan đến việc đêm nhạc “ Về đây bốn cánh chim trời ” không diễn ra theo kế hoạch vào tối 28/12, gây bức xúc cho khán giả.

Theo đó, ngày 15/12, Sở đã tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, do bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc công ty, làm đại diện pháp luật, đề nghị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Show "Về đây bốn cánh chim trời" huỷ sát giờ diễn khiến hàng nghìn khán giả bức xúc.

Sau đó, Sở đã thẩm định nội dung chương trình và chấp thuận cho Công ty TNHH Ngọc Việt Education tổ chức biểu diễn theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cử cán bộ trực tiếp giám sát chương trình. Đến khoảng 17h chiều 28/12, ngay sau khi nắm bắt và xác thực thông tin chương trình có khả năng bị hoãn, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các đơn vị chức năng, gồm Phòng PA03 Công an TP Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VHTTDL và A03 Bộ Công an làm việc với đại diện đơn vị tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education đã báo cáo với cơ quan chức năng về việc đang làm việc với nghệ sĩ để giải quyết các khúc mắc, đồng thời khẳng định chương trình sẽ diễn ra theo đúng lịch đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức theo nội dung đã trao đổi.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 29/12, Sở đã mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn...

Vào tối 28/12, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi đêm nhạc, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo hoãn chương trình ngay sát giờ diễn.

Việc chương trình bất ngờ thông báo hoãn khi khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm biểu diễn đã khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về công tác tổ chức cũng như trách nhiệm của ban tổ chức đối với khán giả.