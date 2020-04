Nhà trọ Balanha: Lâm hết hồn khi Hân công khai hỏi "anh thích tôi phải không?"

Tập 8 Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối 3/4. Nối tiếp diễn biến cuối tập trước, khi Nhiên chia tay người yêu rủ Hân đi uống rượu. Cả hai đang ngà ngà say ở vỉa hè thì bị bộ ba Nhân - Bách - Lâm bắt gặp. Khi cả hội ngồi nhậu cùng nhau, các chàng trai của nhà trọ đều không thể chấp nhận nổi lý do Nhiên chia tay người yêu chỉ vì thấy bạn trai ngoáy mũi hay đi xem phim mà anh chàng lại cho chân lên ghế ngồi...

Thậm chí Bách và Lâm còn nói rằng Nhiên nên cảm thấy may mắn vì có người thích mình. Nghe mọi người phân tích, Hân cũng mạnh dạn khuyên Nhiên đừng buồn, vì cuộc đời là thế: "Người ta đôi khi chia tay nhau vì những lý do rất nhỏ nhặt, nhưng lại có thể cùng nhau vượt qua nhiều chuyện to tát".

Nghe Hân nói, Lâm lập tức cà khịa: "Cô nói như thể mình biết nhiều lắm ấy!".

Được hơi men đưa đẩy, Hân cũng táo bạo hơn thường ngày. Cô chẳng ngại đặt tay lên vai Lâm rồi tuyên bố: "Tôi biết nhiều hơn anh đấy!". Lúc Lâm phản ứng lại thì Hân thậm chí bực bội hét lên: "Sao anh lúc nào cũng khó chịu với tôi thế nhỉ?". Lâm cũng chẳng vừa, anh chàng tiếp tục chọc tức Hân: "Thích thế đấy!". Nghe vậy, Hân đứng phắt dậy hỏi: "Anh thích tôi phải không?".

Câu hỏi bất thình lình như lời tố cáo Lâm, trong phút chốc anh chàng lúng túng ngượng ngùng không biết xử trí ra sao. Rồi Lâm lấp liếm một cách nhanh chóng: "Cô bị điên à?" và kéo Hân ngồi xuống.

Ngoài ra, trong tập này, Hân - Lâm cũng có nhiều khoảnh khắc ở bên nhau. Đó là khi Hân đòi ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh kem để tổ chức sinh nhật cho Nhân nhưng ai cũng bận nên không thể đi cùng cô, chỉ có Lâm là rảnh nhưng Hân lại ngại chẳng dám nhờ anh chàng. Cuối cùng, chính Lâm lại là người chủ động đưa Hân đi, lấy lý do "đằng nào cũng phải ra ngoài đổ xăng".

Cũng trong tập 8, Hân đã bất ngờ gặp gỡ và quen được một ông bố đơn thân điển trai, giàu có. Mọi chuyện bắt đầu khi bé Sữa bất ngờ bị sốt. Hân chạy vào hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt cho con thì gặp ông bố này. Chính anh chàng đã ngỏ ý đưa 2 mẹ con Hân - Sữa về nhà. Lúc biết Hân làm mẹ đơn thân, thái độ của anh chàng cũng rất khác lạ. Liệu cuộc gặp gỡ này chỉ là một sự ngẫu nhiên hay sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ mới?

Đón xem các tập tiếp theo của Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối thứ Tư, Năm, Sáu hàng tuần.