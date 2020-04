Nhà trọ Balanha: Nhân suýt đi tù 5 năm vì gửi clip nóng cho bạn gái

Tập 7 Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối 2/4. Trong tập này, có tới 2 thành viên của nhà trọ "cập kê" có người yêu, thế nhưng cuối cùng, cả hai câu chuyện tình đều kết thúc lãng xẹt.

Người đầu tiên chính là Nhân (Trần Nghĩa), anh chàng có cảm tình với cô bé đáng yêu, con gái ông chủ cửa tiệm mình đang làm việc. Thế nhưng khi chuyện yêu đương còn chưa đâu vào đâu, Nhân đã gặp phải tình huống oái oăm khó mà "đỡ" nổi. Trong lúc nhắn tin với bạn gái, Nhân vô tình gửi nhầm cho bạn hình ảnh một đoạn clip nóng. Chẳng là anh chàng đang nhận thêm việc viết kịch bản quảng cáo... bao cao su và thuốc tăng cường sinh lực cho một công ty. Lúc Nhân nhắn tin cho bạn gái cũng là lúc anh chàng trao đổi công việc với người thuê mình viết kịch bản. Hình ảnh đoạn clip nóng Nhân gửi cho bạn gái vốn là anh chàng định gửi cho người ở công ty kia.

Thấy bạn gái chưa đọc tin nhắn, Nhân đầu óc mụ mị chạy tới nhà cô nàng. Một lần tình cờ, Nhân biết được mật mã mở cửa nhà bạn gái nên anh chàng chẳng suy nghĩ nhiều, cứ vậy mà "đột nhập" vào nhà cô nàng. Thấy điện thoại của cô còn để trên bàn, Nhân như bắt được vàng, định mở điện thoại xóa tin nhắn của mình, nhưng đến đây thì anh chàng gặp rắc rối vì không biết mật khẩu điện thoại.

Đúng lúc ấy, bạn gái của Nhân và bố trở về nhà. Nhân vội vàng trốn vào trong tủ quần áo, nhưng sau đó bị phát hiện cực ê chề chỉ vì quên tắt chuông điện thoại.

Nhân bị bố của bạn gái lôi tới đồn công an, tố cáo vì tội đột nhập trái phép, gửi clip "đồi trụy", bị dọa lĩnh án 5 năm tù giam. Thậm chí, cả nhà trọ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là chờ đợi 5 năm, thăm nuôi mỗi ngày. May mắn là sau 1 đêm bị giam ở đồn công an, Nhân đã được thả vì cô gái kia quyết định rút đơn tố cáo. Chỉ thương cho chuyện tình ô mai me còn chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.

Người thứ 2 có người yêu trong tập này là Nhiên, cô em út của nhà trọ. So với Nhân, Nhiên may mắn hơn vì đã chính thức nhận lời yêu đương với anh chàng từng học chung trường hồi đại học. Thế nhưng mới yêu được 2 ngày, Nhiên đã chia tay bạn trai chỉ vì trót chứng kiến cảnh anh này... ngoáy mũi mà không rửa tay. Thần tượng càng nhiều thì vỡ mộng càng đau. Nhiên buồn tình rủ Hân đi uống rượu.

Tập phim kết thúc bằng cảnh Lâm - Nhân - Bách bắt gặp Nhiên - Hân uống rượu trên vỉa hè. Cả hai cô nàng đều đã say bí tỉ. Điều hài hước là Hân khi say khác hẳn cô nàng Hân dịu dàng nhút nhát thường ngày khiến các chàng trai của nhà trọ được phen mắt tròn mắt dẹt.

Đón xem tập 8 Nhà trọ Balanha tiếp tục lên sóng VTV3 lúc 21h30 tối 3/4.