Choáng váng màn cầm 5 triệu đồng của bà nội trợ sắm Tết ê hề thịt cá lại còn dư sức lì xì cho 20 đứa cháu mỗi đứa 50k

Cầm 5 triệu đồng đi sắm Tết trong bối cảnh giá cả biến động hiện nay dường như là một thử thách nhưng với những bà nội trợ có kinh nghiệm thì đây hoàn toàn là một con số khả thi để có một cái Tết đủ đầy. Bí quyết đầu tiên chính là việc ưu tiên mua sắm các loại thực phẩm thiết yếu từ sớm để tránh tình trạng đội giá vào những ngày cận Tết.

Với ngân sách khoảng 1.5 đến 2 triệu đồng bạn hoàn toàn có thể mua đủ lượng thịt lợn, thịt bò, giò chả và các loại đồ khô như miến, mộc nhĩ, nấm hương cho cả gia đình. Việc tận dụng các chương trình khuyến mãi tại siêu thị hoặc mua chung tại các chợ đầu mối sẽ giúp tiết kiệm được một khoản đáng kể so với việc mua lẻ tại các sạp hàng gần nhà vào ngày 29 hay 30 Tết.

Biết cách sắm Tết đúng, nhiều gia đình có thể tiết kiệm cả triệu đồng

Đối với nhóm bánh kẹo hoặc mâm ngũ quả ngân sách lý tưởng thường dao động từ 600 đến 800 ngàn đồng. Các bà nội trợ mách nhau thay vì mua những hộp bánh ngoại đắt tiền thì nên chọn các loại bánh kẹo sản xuất trong nước có bao bì bắt mắt với giá chỉ từ 50 đến 100 ngàn đồng mỗi hộp. Riêng mâm ngũ quả nếu bạn chọn mua tại các chợ dân sinh và ưu tiên các loại quả truyền thống như xoài, dừa, đu đủ, quýt, hồng thì chi phí chỉ rơi vào khoảng 500 đến 600 ngàn đồng mà vẫn đảm bảo sự trang trọng trên bàn thờ gia tiên. Khoản tiền này cũng bao gồm cả hoa tươi cúng tất niên và đầu năm nếu bạn khéo léo chọn những loại hoa bền như cúc hay lay ơn.

Về phần quà biếu và trang trí nhà cửa mức chi tiêu khoảng 1 đến 1,2 triệu đồng là hoàn toàn hợp lý nếu biết cách cân đối. Một cành đào nhỏ hoặc một chậu quất xinh xắn tại các chợ hoa ven đường thường có giá từ 150 đến 300 ngàn đồng phù hợp với không gian ấm cúng của đại đa số gia đình.

Các món đồ trang trí nhà cửa có nhiều mức giá khác nhau phù hợp với nhu cầu của các gia đình. Ảnh: Quang Hải

Thay vì chi tiền triệu cho những giỏ quà đóng sẵn bạn có thể tự tay chuẩn bị các set quà gồm trà, bánh và các loại hạt để biếu nội ngoại vừa tình cảm lại vừa tiết kiệm được gần một nửa chi phí. Những món quà tự tay chăm chút luôn mang lại giá trị tinh thần cao hơn rất nhiều trong mắt người nhận.

Cuối cùng sau khi đã sắm sửa hòm hòm các món đồ cần thiết ngân sách còn lại khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đồng sẽ được dành cho quỹ lì xì và các chi phí phát sinh nhỏ. Các bà nội trợ thông minh thường chia nhỏ tiền lì xì vào các bao thư đỏ đẹp mắt để tặng cho trẻ nhỏ và người già lấy may đầu năm.

Việc tận dụng tối đa các nguồn thực phẩm từ quê gửi lên như bánh chưng, gà đi bộ hay rau củ sạch cũng là một mẹo nhỏ giúp hóa giải áp lực tài chính một cách hiệu quả. Với cách phân bổ khoa học này cái Tết của gia đình không chỉ đủ đầy tươm tất mà người phụ nữ trong nhà vẫn có thể mỉm cười vì vẫn còn dư một khoản tiền nhỏ dự phòng sau kỳ nghỉ.